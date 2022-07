Volný čelí za výroky o ivermektinu obžalobě za šíření poplašné zprávy

Státní zastupitelství obžalovalo bývalého poslance Lubomíra Volného (Volný blok) za šíření poplašné zprávy kvůli příspěvku na sociálních sítích o léku ivermektin. Soud však obžalobu vrátil k došetření, uvedla v pondělí Česká televize. Podle informací České tiskové kanceláře není rozhodnutí pravomocné. Státní zástupce si proti němu podal stížnost, o které bude rozhodovat pražský městský soud.

Ivermektin se obvykle používá jako antiparazitikum, Volný přípravek propagoval k léčbě covidu-19. Někdejší poslanec ve svém příspěvku tvrdil, že se chystá spiknutí, jehož cílem je diskreditace léku prostřednictvím zabití pacientů. "Podle mých informaci se připravuje plán na diskreditaci ivermektinu pomocí úmrtí (tedy vraždy) několika pacientů, kteří jej budou užívat," napsal na sociální síti.

Volný se dostal do sněmovny jako kandidát SPD, později hnutí opustil a vystupoval jako nezařazený poslanec. Policie požádala o jeho vydání ke stíhání loni v květnu. Sněmovna ale o žádosti do podzimních voleb nerozhodla, ačkoliv mandátový a imunitní výbor v červnu jeho vydání doporučil. Podle kuloárových informací se většina poslanců obávala toho, že Volný by situaci využil k dlouhým projevům. Poslanec tvrdil, že chce být vydán, aby, jak uvedl, "všechna pravdivá data o ivermektinu zazněla ve veřejném prostoru v průběhu mé obhajoby u soudu". Volný poté místo v dolní komoře neobhájil, a přišel tak o imunitu.

Ivermektin není v Česku registrovaný. Státní ústav pro kontrolu léčiv už dříve uvedl, že má zatím k tomuto léku málo informací na to, aby jej mohl doporučit k léčbě covidu-19. Lék zkoušela k léčbě pacientů s covidem nemocnice u svaté Anny v Brně.

Policie zkoumala také Volného výroky ohledně ruské invaze na Ukrajinu, které rovněž sdílel na sociálních sítích. Mimo jiné v nich obdivoval ruského prezidenta Vladimira Putina. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pak označil za masového vraha. Policisté případ odložili s tím, že vyjádření nebyla trestná.

Šíření poplašné zprávy se podle trestního zákoníku dopustí ten, kdo "úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá". V základní sazbě hrozí za toto počínání až dva roky vězení nebo také zákaz činnosti. Při spáchání činu prostřednictvím hromadného informačního prostředku se sazba zvyšuje až na tři roky.

