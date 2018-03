Volit Ondráčka poslanci ANO nemuseli, přesto pro něj někteří hlasovali. Babiš se sejde s Filipem

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Zdeňka Ondráčka zvolila do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS pravděpodobně i velká část poslanců hnutí ANO. Proč, to není jasné. Hlasování bylo volné a proti Ondráčkovi byl na jednání klubu i šéf strany Andrej Babiš.

Praha - Minimálně 42 hlasů od poslanců mimo SPD a KSČM získal při pátečním hlasování komunista Zdeněk Ondráček. Napotřetí tak sněmovna bývalého příslušníka pohotovostních pluků SNB zvolila do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.

I když bylo hlasování tajné, Ondráčka otevřeně odmítaly všechny sněmovní strany vyjma právě SPD a hnutí ANO. Ve tříhodinové diskusi před hlasováním se ho také řada poslanců vládního hnutí zastávala. "Každý máme v životě nějaký škraloup, tak se zamyslete nad tím, co jste dělali vy celý život. Já jsem třeba v době komunismu byl na vojně a dneska by mi mohl někdo vyčítat, že jsem sloužil lidu prostřednictvím vojenské základní služby. Takže pojďme se, pokud se chceme hodnotit, oprostit od minulosti," vyzval třeba kolegy poslanec Jiří Bláha.

To, že k Ondráčkovu zvolení přispěla i velká část poslanců hnutí ANO, připouští šéf volební komise z ANO Martin Kolovratník. "Vychází to matematicky, takže skutečně v klubu ANO to byly odhadem asi dvě třetiny proti jedné třetině," připustil.

Proč se část poslanců hnutí ANO rozhodla Ondráčka podpořit, ale není jasné. Podle informací Aktuálně.cz od jednoho z přítomných klubovému jednání hnutí ANO je totiž nikdo z vedení k takovému kroku nevyzval. "Babiš neřekl, ať ho někdo volí, nebo nevolí. Před tím ale prohlásil, že pokud ho budeme volit, že to není šťastné, že on s touto nominací komunistů nesouhlasí," popsal zdroj.

To, aby poslanci hnutí ANO komunistického kandidáta do čela komise nepodpořili, prý prosazovali i lidé, kteří hnutí dělají PR. A ani šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek své zákonodárce k žádnému stanovisku nezavázal. "Řekl, že je to na nás. Že on ho volit bude, ale pokud ho nechceme volit, ať tam raději nechodíme. To ale skoro nikdo nedodržel," dodává zdroj. Faltýnek zatím na otázky Aktuálně.cz nereagoval.

Výsledek pátečního hlasování zkritizoval v neděli na svém Facebooku i premiér Babiš. "Můj osobní postoj je známý už dlouho. Jsem proti tomu, aby byl právě tento člověk předsedou komise," napsal.

Sám se hlasování neúčastnil, zpětně toho prý lituje. "Já vím, moje chyba, měl jsem být asi důraznější, když jsme se o tom bavili na klubu, měl jsem kolegy víc přesvědčovat. Omlouvám se," napsal s tím, že pokud na dalším jednání sněmovny někdo Ondráčkovo odvolání z čerstvě zvoleného postu vyvolá, podpoří ho.

"Pokud ano, tak já budu samozřejmě hlasovat PRO jeho odvolání. A tentokrát klub přesvědčím. A pokud by to náhodou někdo nenavrhl, navrhnu to já," přislíbil Babiš, který - přestože pro Ondráčka zvedla ruku významná část jeho vlastního klubu - rovněž zkritizoval velkou absenci opozičních poslanců, kteří svou nepřítomností na hlasování snížili potřebné kvórum.

Na Babišovu výzvu obratem zareagoval předseda ODS Petr Fiala. "Pane předsedo Babiši, společně máme 103 hlasů, pojďme do toho. Odvolejme Zdeňka Ondráčka," vyzval premiéra. Klub ANO bude o Ondráčkově odvolání jednat v úterý.

Babiš nekomentoval, zda jej již oslovil předseda KSČM Vojtěch Filip. "My se určitě brzy potkáme, určitě to nebude v přímém přenosu v médiích," řekl premiér v demisi.

Na Babišovo prohlášení reagovali otevřeným dopisem Starostové a nezávislí. "Jste to vy, kdo je v současnosti stále veden ve svazcích StB jako agent, který si teď s KSČM rozděluje výbory a komise v Poslanecké sněmovně. A jste to vy, kdo vede hnutí, jehož poslanci pro pana Ondráčka do čela komise prokazatelně museli hlasovat," napsali premiérovi.

Večer se chystají demonstrace

Večer se po celé republice konají protestní demonstrace proti Ondráčkově zvolení. Svou účast na protestu, který se bude konat od 19 hodin na pražském Václavském náměstí, už na Facebooku přislíbilo 15 tisíc lidí. Podobná shromáždění se budou konat i v Brně, Plzni či Pardubicích.

Organizátorům vadí, stejně jako části politiků, nejen Ondráčkovo předlistopadové angažmá v jednotkách, které v roce 1989 násilně potlačovaly poklidné protirežimní demonstrace. Kritizují hlavně to, že se od něj dosud nijak nedistancoval. "Vy, kdož jste bez viny, hoďte po mně kamenem," vypůjčil si při svém vystoupení na plénu sněmovny Ondráček slova z evangelia.

Řadě jeho kolegů ve sněmovně to ale nestačilo: "Všichni jsme se v životě sekli, všichni jsme udělali nějakou chybu, speciálně v mladém a nezralém věku. Stačí to přiznat a říct: Promiňte, já jsem se tehdy spletl," apeloval na Ondráčka ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO).

"Chtěli jsme od něj několikrát slyšet, jestli u něj proběhla nějaká sebereflexe toho mladického pochybení, nebo co to bylo. K ničemu takovému nedošlo," souhlasil se Stropnickým poslanec STAN Vít Rakušan.

Rozladění jsou naopak z Babišova facebookového prohlášení komunisté. "Předsedové by se měli sejít a vyjasnit si to. Nejlépe ještě před začátkem úterního jednáním sněmovny," řekl Aktuálně.cz místopředseda strany Jiří Dolejš.