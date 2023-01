Někteří lidé stále čekají na voličské průkazy. Už dny přitom mohou ležet na poště

Voličské průkazy umožňují lidem odevzdat hlas v jakékoliv volební místnosti. Ačkoliv si o něj někteří včas požádali, stále ho nemají. Průkaz přitom může ležet i delší dobu na poště. Když totiž doručovatel adresáta nezastihne doma, skončí dopis právě tam. Jenže se může stát, že doručovatel do schránky nevhodí výzvu k vyzvednutí zásilky a lidé se tak o tom nedozvědí.

Ještě v pátek dopoledne si redaktor Aktuálně.cz nebyl jistý, zda bude moct volit. Věděl, že kvůli práci nestihne odevzdat hlas v Šumperku, ve kterém bydlí. Zažádal si proto v řádném termínu o voličský průkaz. Ten mu měl přijít jako doporučený dopis do vlastních rukou. Jenže nepřišel. Zašel tak na brněnskou pobočku České pošty, kde zjistil, že tam jeho průkaz mají, aniž by mu o tom dali vědět.

Na voličský průkaz tam podobně jako on už čekalo několik dalších lidí. "Za přepážkou byly tři krabice plné dopisů se zeleným páskem, které používají orgány veřejné správy, například právě obecní úřady, jež žádosti o voličské průkazy vyřizují. Takových dopisů tam byly desítky, a to byla jen pobočka pošty pro brněnskou městskou část s dvaceti tisíci obyvateli," líčí redaktor.

Pracovnice pošty přiznala, že nestíhají zásilky do vlastních rukou doručovat. "Doručování nestojí za nic, musíte si to prostě vyzvednout tady," uvedla pracovnice pošty s tím, že příjemce dopisu může podat stížnost na jeho nedoručení.

Pošta by se však nejprve měla snažit dopis doručit na zadanou adresu. Pokud tam adresáta nezastihne, nechává mu ve schránce výzvu, že si může zásilku vyzvednout na pobočce. "Mohlo tedy dojít k individuálnímu pochybení doručovatele, který výzvu nevhodil do poštovní schránky. Lidé tedy mohou mít dopis na poště, ale nevědí o tom," vysvětluje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Podle něj tak není problém v tom, že by pošta nestíhala zásilky doručovat, ale v tom, že někteří adresáti nedostanou oznámení. "Není to tak, že by se to nestíhalo. Je to tím, že prostě občas uděláme chybu," uvádí Vitík.

Lidé, kteří průkaz stále nemají a výzva jim nepřišla, by se podle něj měli obrátit na obecní úřad v místě svého trvalého bydliště, odkud jim byl průkaz zaslán. Ten by jim měl sdělit číslo zásilky, se kterým pak mohou na poštu. "Pokud máme unikátní číslo zásilky, hledá se mnohem rychleji a je větší pravděpodobnost, že se hned dohledá," popisuje Vitík.

Česká pošta aktuálně řeší šestnáct reklamací, které se týkají doručování voličských průkazů. Ty nyní pošta řeší přednostně, aby lidé mohli k volbám. Ty probíhají v pátek do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. "Bohužel jsme zaznamenali i případy, kdy úřad poslal dopis obyčejně bez adresy odesílatele a adresát na místě určení nebydlel. Čím více údajů k zásilce máme k dispozici, tím snáze můžeme dopis dohledat," upozorňuje Vitík.

Problémy s voličskými průkazy řeší i další lidé v Jihomoravském kraji. Mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová ČTK řekla, že kvůli nim za dva dny volala desítka lidí. Jeden z mužů například zjistil, že jeho voličský průkaz leží na poště od 3. ledna, ale výzvu k vyzvednutí nedostal. Po voličském průkazu se shánějí i lidé v městské části Brno-sever nebo v Hodoníně.

Lidé, kteří si požádají o voličský průkaz, bez něj volit nemůžou, a to ani v místě svého trvalého bydliště. Například v městské části Brno-střed vydali celkem 1327 voličských průkazů pro první kolo prezidentských voleb.

Mluvčí úřadu Brno-sever Martin Ingr upozorňuje, že úřad poslední průkazy odesílal v úterý, proto mohli některým lidem dojít až v pátek. "Poslední odešly v úterý, ale to byly jednotky případů," říká Ingr. Celkem v této městské části dostali v součtu 820 žádostí o voličské průkazy, z toho 386 žádostí pro první kolo.

