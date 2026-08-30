Voliči opouštějí ANO a míří hlavně ke STAN. Babišovo hnutí dál ztrácí podporu

Hnutí ANO dál klesá podpora, nyní by ho volilo 30,5 procenta lidí v Česku, ukázal model agentury Kantar pro Českou televizi (ČT). Hnutí STAN si polepšilo na 17 procent, ODS zůstala na 15,5 procenta. Stejně tak se podpora nezměnila pro SPD se 6,5 procenta a pro Motoristy s pěti procenty, pohoršili si Piráti na 8,5 procenta.
Jiné strany by se přes pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do sněmovny nedostaly. Politickou situaci v Česku víc než dvě třetiny lidí považují za velmi nebo spíše špatnou, ukázal také průzkum, který v neděli zveřejnila ČT.
Vládní ANO mělo v únorovém volebním modelu Kantaru 34,5 procenta, tedy stejně jako v loňských sněmovních volbách. V dalších modelech mu ale zisk postupně klesal. V porovnání s předchozím červnovým modelem se podpora snížila o jeden procentní bod. Z průzkumu podle ČT vyplývá, že voliči ANO odcházejí především ke STAN, někteří také k SPD a ODS. Důvodem je to, jak vláda plní své předvolební sliby a jak komunikuje, uvedla ČT.
STAN si na 17 procent proti minulému modelu polepšilo o 1,5 procentního bodu, Pirátům naopak na 8,5 procenta podpora o procentní bod klesla. Do sněmovny by neprošli lidovci s 3,5 procenta hlasů, Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby s 2,5 procenta a TOP 09 se dvěma procenty. Lidovci a TOP 09 byli v minulých volbách součástí koalice Spolu společně s občanskými demokraty. Naše Česko založil Kuba po odchodu z ODS.
Kantar se ptal lidí také na to, jaká je podle nich nyní politická situace. Velmi dobrá je podle tří procent dotázaných, spíše dobrá podle čtvrtiny. Jako spíše špatnou politickou situaci vidí 40 procent Čechů a jako velmi špatnou 28 procent.
Kantar se v průzkumu od 3. do 21. srpna dotazoval zhruba tisícovky lidí. Statistická chyba volebního modelu se pohybuje od plus minus jednoho do plus minus 3,3 procenta.
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