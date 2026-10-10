Volební tance na jménech padlých. Bývalý starosta Dubí vytáhl v kampani zakopaný pomník

Může obnova mnoho desetiletí zakopaného památníku ovlivnit volby? Přesně takový experiment se už několik týdnů odehrává v krušnohorském Dubí. Soupeři současného vedení města totiž bojují proti tomu, aby pomník, který ze svého místa zmizel během poválečného odsunu původních německých obyvatel, prošel renovací. Na Dubí se proto zaměřil další díl ze série regionálních textů deníku Aktuálně.cz.
„Buďte pozdraveni do daleka, padlí kamarádi. Buďte pozdraveni.“ Tento německý nápis a na něm jména 77 mužů z Dubí, kteří zahynuli na bojištích prvních světové války. Jde třeba o Oskara Dřeva, Josefa Frohlíka či Františka Ječného.
I to člověk vyčte z pískovcového soklu pomníku, který ve městě Dubí odhalili v říjnu 1933. Na něm byla ještě socha znázorňující horní polovinu těla vojáka s přilbou a zbraní přes rameno.
Nažloutlý mohutný kvádr, na němž je dneska položená rezavějící německá helma, už řadu let stojí na jedné z dubských zahrad. Za pískovcovým soklem tu má Lubomír Kudělka i zbylé torzo sochy, jež původně tvořila kompletní památník.
Ten „z povrchu zemského“ zmizel v roce 1945 během násilného odsunu sudetských Němců z Dubí. „Dozvěděli jsme se, že tu hlavu zakopal kamarád paní Slepičkové, která mě vychovávala od školky,“ popisuje dnes téměř detektivní příběh Lubomír Kudělka.
Onen přítel učitelky však bydlel v západním Německu. A když se prý za ním paní Slepičková po letech vydala, aby jí konečně prozradil, kde se socha skrývá, krátce před jejím příjezdem zemřel.
Pak ale Kudělkovi pomohl jeden místní: „Narazil jsem na člověka, který věděl, kde je socha zakopaná. Vykopal díru a ukázal mi ji.“ Podle Kudělky to bylo před rokem 2000. Pomník tak vytáhl a od té doby jej má na své zahradě.
„Přímá vazba na nastupující nacismus“
Současné vedení Dubí v čele se starostou Jiřím Kašparem (ODS) se letos
s Kudělkou dohodlo, že devadesát let starou připomínku obětí první světové války zrenovuje a stejně jako ve 30. letech minulého století vystaví na důstojné místo.
„Pomník připomíná utrpení a zmařené životy na frontách první světové války,“ vysvětlil Kašpar. „Jeho obnova se koná po konzultaci s odborníky z Regionálního muzea v Teplicích a Národního památkového ústavu,“ doplnil už dříve starosta.
Jenže v srpnu, pár týdnů před volbami, se záchrana památníku dostala do politického boje. Proti jeho obnově hlasitě vystoupil Petr Pípal (Severočeši.cz). Bývalý starosta krušnohorského městečka jde nyní opět do boje o radnici jako lídr kandidátky nazvané Severočeši Dubí.
Jednota Československé obce legionářské Teplice, jejímž předsedou je shodou okolností také Pípal, poslala dubské radnici otevřenou výzvu „k zastavení prací na obnově pomníku“. V psaní tvrdí, že stavbu památníku inicioval rakouský podmaršálek Eduard Zanantoni, který prý až do poslední chvíle první světové války bojoval za Rakousko-Uhersko.
„Rok 1933 a samotný kontext odhalení tohoto památníku měl v sudetoněmeckém prostředí přímou vazbu na nastupující nacismus a radikalizaci německé menšiny v pohraničí. Odhalení pomníku časově spadalo do roku, kdy se v sousedním Německu dostal k moci Adolf Hitler,“ tvrdí se v dopise podepsaném Pípalem a dalšími dvěma teplickými členy Československé obce legionářské (ČsOL).
Tamější jednota má v ruce i dopis kontroverzního Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), který vede Jaroslav Vodička, mimo jiné předlistopadový konfident Veřejné bezpečnosti, člen totalitní KSČ a bývalý ústecký zastupitel za SPD a zemanovce.
„Pomník obětem první světové války ano, ale nikoliv ten vytvořený sudetskými Němci z doby roku 1933, kdy v Dubí již bylo převážně jen německé obyvatelstvo,“ uvedl v dopise datovaném k 15. září 2026 Alois Kittl, předseda ČSBS Teplice.
„Považujeme to za nešťastné“
Situace po několika dalších dnech vygradovala shromážděním několika desítek zastánců a odpůrců obnovy památníku před dubskou radnicí. A do věci se nakonec vložila i pražská centrála Československé obce legionářské. Po projednání se proti krokům své teplické jednoty postavila.
„Československá obec legionářská podporuje důstojné připomínání obětí obou světových válek a nepovažuje za správné bez dalšího odmítat snahu o obnovu památky padlých,“ uvedla v tiskovém prohlášení s tím, že rozhodnutí má předcházet věcný dialog.
„Obnovený pomník může při citlivém pojetí připomínat nejen oběti války, ale také historické souvislosti a boj československých legionářů za vznik samostatného státu. Za nešťastné však považujeme, že se takto citlivé téma otevřelo krátce před komunálními volbami. Historická paměť a pietní místa by neměly být předmětem předvolebního soupeření,“ stojí dále v materiálu.
„Vedení ČsOL proto podporuje pokračování věcného jednání s městem Dubí s cílem nalézt řešení, které bude historicky odpovědné, důstojné a přijatelné pro místní veřejnost,“ končí prohlášení.
Letošní komunální volby v Dubí tak nejsou jen soubojem pěti politických uskupení, ale s mírnou nadsázkou i diskusí o obnově devadesát let starého památníku.
Až do zvolení nového vedení města bude dál čekat na zahradě Lubomíra Kudělky. On sám neskrývá z posledního dění překvapení. „Ve styku s panem Pípalem jsem byl každý rok, problém nikdy nebyl, vytáhl to až letos. Myslím, že chce především očernit starostu Kašpara před staršími lidmi,“ tvrdí Kudělka.
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