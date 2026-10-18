Volební facka pro ANO. Babišův muž přiznal „ťafku“ a navrhl změnu voleb

Třináct kandidátů, ani jeden senátor. ANO po druhém kole senátních voleb přišlo i o jediné obhajované křeslo. Místopředseda hnutí Radek Vondráček přiznal, že výsledek je „ťafka“, a přišel s myšlenkou změny volebního systému. V debatě na CNN Prima News opozice využila debakl ke kritice vlády a připomněla jí nesplněné předvolební sliby i neschopnost zaujmout voliče.
„No, na jednu stranu asi kdybych slavil náš výsledek, tak to už by byla otázka spíš na mé duševní zdraví. Nula určitě není nic pozitivního,“ připustil místopředseda ANO Radek Vondráček v nedělní debatě na CNN Prima News.
Hnutí přitom do druhého kola senátních voleb vyslalo 13 kandidátů, ani jeden neuspěl. Vondráček se přesto snažil výsledek zasadit do širšího kontextu. Podle něj se totiž v horní komoře parlamentu zase tolik nezměnilo a vládní koalice dál disponuje většinou 108 hlasů ve sněmovně.
„Takže když to vyhodnotím v celkovém kontextu, pro nás pro hnutí je to ťafka a já myslím, že možná ze všech myslitelných variant je to ta nejlepší ťafka, jakou jsme mohli dostat, protože tyhle volby nic nezměnily. Vládní koalice jede dál, ta 108 drží,“ řekl.
Zároveň ale uznal, že hnutí má nad čím přemýšlet. ANO podle něj senátní volby dlouhodobě nedělá dobře a musí si vyhodnotit, kde udělalo chybu. „Ale je to budíček pro nás. Je to budíček a při vší té bídě lepší budíček jsme nemohli dostat než teď,“ dodal.
Vondráček navrhuje změnu
Jedním z vysvětlení debaklu ANO je podle Vondráčka nízká účast ve druhém kole. Část voličů, kteří přišli hlasovat v prvním kole, už podle něj další týden k urnám nedorazila. Pokud by se tak stalo, mohli podle něj kandidáti hnutí uspět.
Vondráček zároveň připustil, že se na výsledku podepsala „daň z vládnutí“. Hnutí podle něj čelí tlaku médií i opozice a musí se zamyslet nad tím, jak své voliče znovu mobilizovat.
Jako možné řešení navrhl změnu pravidel senátních voleb. „Pojďme se opravdu bavit o nějaké změně toho volebního systému, třeba na jednokolovou volbu, ten australský systém,“ prohlásil.
Vondráčkovi vadí především nízká účast. Ve druhém kole letošních senátních voleb přišlo hlasovat 21,12 procenta voličů. Přestože je to více než v roce 2024, kdy účast dosáhla 17,54 procenta, o výrazný zájem veřejnosti stále nejde.
Vládní Motoristé přitom do senátního klání vlastní kandidáty neposílali. Předseda jejich poslaneckého klubu Boris Šťastný odmítal, že by výsledek znamenal pro vládu zásadní varování. Podle něj voliči vládních stran Senát dlouhodobě příliš neřeší a ve druhém kole často zůstávají doma.
„Naši voliči prostě Senát neberou vážně a k volbám nepřijdou,“ uvedl Šťastný. Podle něj se tak vysvětluje, proč se vládním stranám v horní komoře tradičně nedaří tolik jako v jiných volbách.
Zároveň odmítal, že by výsledek byl referendem o vládě Andreje Babiše, a hájil dosavadní působení kabinetu. Tvrdil, že vláda za prvních šest měsíců splnila více než pětinu programových slibů.
Budíček pro vládu
Opoziční politici ale výsledek četli jinak. Místopředseda STAN Karel Dvořák se pozastavil nad tím, že ANO vysvětluje neúspěch hlavně tím, že jeho voliči nepřišli hlasovat. Podle něj by se hnutí mělo ptát, proč se tak stalo.
„Mně přišlo zajímavé, že z hnutí ANO zní, že ti, co měli přijít, nepřišli. Měli by se ptát v Průhonicích, proč nepřišli – možná nejsou spokojeni s politikou vlády,“ řekl Dvořák.
Připomněl přitom předvolební sliby vládních stran, například ohledně hypoték, daní nebo financování veřejnoprávních médií. „Lidé, kteří volili ANO a uvěřili slibům, nemohou být spokojeni,“ prohlásil. A přidal vzkaz kabinetu: „Měli by nechat budíček znít hlasitěji.“
Dvořák označil výsledek Starostů za pozitivní zprávu a příležitost ukázat, že hnutí může být alternativou k ANO. K úspěchu podle něj přispěla i dohoda opozičních stran, že v některých obvodech nepostaví kandidáty proti sobě.
Zároveň hájil dvoukolový systém. „Výhodou systému dvoukolové volby je to, že se hledá nějaký středový kandidát, který reprezentuje co nejvíce lidí, a to si myslím, že je dobře a Senátu to sluší,“ řekl. Na rozdíl od Vondráčka tak nevidí řešení v jednoduchém přechodu k jednokolové volbě.
Kritický vůči vládě byl také první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Podle něj se kabinetu nepodařilo své voliče mobilizovat a výsledek ukazuje, že část veřejnosti chce mít pojistku pro případ, že vláda nebude plnit své sliby.
„Vláda tam nedokázala mobilizovat. Pan Vondráček tady říká ‚my plníme svůj program, co se vlastně děje‘ – no já úplně plnění toho programu nevidím,“ řekl Portlík. Podle něj je logické, že voliči chtějí mít v Senátu protiváhu vládní moci.
Změnu volebního systému ale odmítl. „Stejně jako to, že máme změnit systém – prostě je to tak, jak to je,“ uvedl. ODS podle něj může být s výsledkem spokojená: společný klub s TOP 09 obhájil devět mandátů a zůstává nejsilnějším senátorským klubem s 30 členy.
Spor o Senát
Ve volbách se letos rozhodovalo o 27 senátorských mandátech. ANO mělo ve druhém kole 13 kandidátů, nezískalo však ani jeden mandát a přišlo i o jediné křeslo, které obhajovalo. Jeho senátorský klub tak klesl o jednoho člena na 14.
Starostové získali deset mandátů, ODS a TOP 09 devět. Čtyři křesla připadla nezařazeným kandidátům. Rozložení sil v horní komoře se tak zásadně nezměnilo, výrazný rozdíl je ale v tom, že ANO navzdory ambicím nedokázalo získat ani jedno nové křeslo.
Politici v debatě mluvili také o povolebním vyjednávání v obcích. Vondráček podpořil možnost, aby ANO na místní úrovni spolupracovalo se Starosty pro Ostravu. Zdůraznil, že komunální politika se podle něj musí řídit především místními vztahy a programem.
„Když mají lidé vzájemný respekt a shodnou se na programu, je to podstata politiky,“ řekl.
Dvořák naopak zdůraznil, že celostátní STAN si spolupráci s ANO představit nedokáže, zároveň ale respektuje rozhodnutí místních zastupitelů. „Nebudu obhajovat koalici STAN s ANO, ale rozhodnutí místních zastupitelů respektuji,“ uvedl. Připomněl, že tam, kde Starostové vyhráli, koalici s ANO nevytvořili.
Portlík se vyjádřil také k povolební situaci v Praze. ODS podle něj preferuje spolupráci se Starosty a nechce je obcházet. Cílem je podle něj stabilní většina, případně s dalším koaličním partnerem.
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