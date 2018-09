Vydával zákony, prodával banány, říkají mu otec internetu. Zandl chce řídit Brandýs

Neobvyklý rozruch způsobila v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi tramvaj, která se objevila na tamním Mariánském náměstí naproti radnici, byť dvojměstí nedaleko Prahy žádné tramvajové koleje nemá. Ale mělo by mít, říká jedna z nejvýraznějších postav tuzemského internetu Patrick Zandl, který za 90 tisíc korun koupil vyřazenou tramvaj a nechal ji umístit v proluce proti radnici. "Američani lítají na Měsíc, my bychom mohli dojet do Prahy tramvají," říká čtyřiačtyřicetiletý muž, který na jaře vstoupil do Pirátské strany a v jejím dresu – a na společné kandidátce se STAN – se chystá dobýt brandýskou radnici, kterou dosud řídí bývalý ministr obrany a generál Vlastimil Picek.

Není tramvaj z Brandýsa do Prahy trochu UFO?

Američané lítají na Měsíc, tak my bychom mohli dojet do Prahy tramvají. Samozřejmě tím tempem, jak se to dělalo, že se jednou ročně sešla komise a ta řekla "Vznikla nová varianta, vyhodnotíme ji do příště", nepostavíme nic.

To není jen pirátský nápad?

To se plánuje už 120 let. Byla to třetí trať, kterou chystal František Křižík. Akorát mu mezitím odkoupili elektrické dráhy a vznikl dopravní podnik. Tramvaj má stejný rozchod jako železnice, můžete jezdit po železničních kolejích. Je to vlastně vlakotramvaj.

Jak je reálná? Vy tady už na zastávce máte dokonce jízdní řád pro rok 2033…

Nejmenší problém jsou peníze, odhad je kolem pěti miliard korun, to není nereálné. Nereálné jsou pro Brandýs, toto by ale stavěla Praha a Středočeský kraj a je to porovnatelné s investicemi, které se v kraji i Praze dělají.

Jak vás napadlo postavit kampaň na tramvaji, a dokonce ji sem dovézt?

Je to týmová práce. Já plácl, že řešením dopravních problémů tohohle města je především vybudovat příměstský vlak, vlakotramvaj tomu říkáme. Chytli jsme se toho, vydražili jsme v Olomouci za devadesát tisíc korun vyřazenou tramvaj a dovezli ji.

Dobře přitom i poznáte ten tým. My už se nějakou dobu známe, ale na té tramvaji poznáte, jak lidi dělají pod tlakem. Když tady stojíte na té silnici, je tu hustý provoz a vy musíte v několika lidech zastavit dopravu, aby se tu vytočil kamion, a během deseti minut musí být složená dvacetitunová tramvaj, tak to ten tým skvěle prověří.

Patrick Zandl (44 let) Jeden z nejznámějších mužů českého internetu, v roce 1994 zakládal server Mobil.cz, který později prodal. Dělal i šéfredaktora serveru Lupa.cz. Zabývá se například digitální bezpečností. Kromě toho, že je specialista na IT technologie, napsal i řadu knih - jak odborných, tak beletrii. Má podíly v řadě firem, nyní pracuje pro správce národní domény CZ.NIC, kde má na starosti právě digitální bezpečnost. Kandiduje jako lídr pirátů a dvojka společné kandidátky se STAN do zastupitelstva v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. Protest proti Babišovi Loni na jaře si šéf ANO Andrej Babiš v reakci na své odvolání z funkce ministra financí zadal inzerát, kde má přelepená ústa a obří nápis "Proč". Zandl kontroval inzerátem s nápisem "Proto", kde vysvětlil i důvody. Na rozdíl od Babiše po něm ale Mafra žádala ceníkovou cenu 900 tisíc korun. Nakonec jej rozšířil jen přes sociální sítě. Sbírka pro prvňáčky Po nenávistných útocích na teplické prvňáčky tmavé pleti prostřednictvím Facebooku loni v listopadu Zandl zřídil v jejich prospěch sbírku, v níž se vybralo 600 tisíc korun. Začal jej vzápětí vyšetřovat finanční úřad, že sbírku nenahlásil, a tak by měl dary řádně zdanit.

Ale původně měla být jinde, a navíc jste plánovali i 300 metrů kolejí, kde bude jezdit…

Měli jsme vytipovanou lokalitu u jednoho obchodního domu, dokonce jsme se s nimi už předběžně domluvili, ale pak se do toho prý vložilo město a jejich právníci řekli, že nepůjdou do konfliktu, a zamítli to.

A bude tady ta tramvaj napořád, do zprovoznění trati do Prahy, nebo jen do voleb?

Panu Hřibovi (Zdeněk Hřib, kandidát pirátů na primátora Prahy, pozn. red.) jsme slíbili, že si ji případně může půjčit do Prahy, tam teď mají problémy s množstvím tramvají (úsměv). Ale pokud uspějeme ve volbách, tak chceme, aby to bylo jako viditelný závazek, že v tom pokračujeme a že to nebylo jen plácnutí do vody.

Dlouho jste o politice psal, kroužil kolem ní, ale tvrdil jste, že do ní nepůjdete.

Ano, když se dáte na politiku, dáváte v sázku rodinu, jdete do toho s tím, že se na vaši ženu a děti budou lidi obořovat, a já se nikdy nepovažoval za člověka, který by měl vést politický boj. Ne ze zbabělosti, ale protože si myslím, že jsem ajťák, nerozumím lidem, neumím odhadnout, na co myslí. Rozumím svým ajťákům ve svém týmu. Ale když na to koukám, tak zjišťuji, že se před tím nedá utéct. Tak jsem se rozhodl, že to zkusím, a ohodnotí mě lidi.

Co změnilo váš názor?

Když vidím, jak to vede stávající prezident, jehož fanouškem nejsem. Odborná debata a úroveň, jak ji on nastoluje, posouvá, mi nejde přes srdce.

Ale začínáte v komunálu, který s tou zemanovskou politikou nemá moc společného…

Ale má. Náš starosta je generál Vlastimil Picek, bývalý ministr zemanovské vlády. To ale není ten důvod… Já nikdy neměl rád, když lidé přijdou s velkým popraskem do velké politiky a slibují, jak ji změní. A pak se nic nestane. To jsem nechtěl dělat, chtěl jsem si to vyzkoušet na malém městě, kde už dávno spoustu věcí děláme. Akce pro děti, uklízíme město. Funguje to, lidi to oceňují, a i když tady nebydlíme tak dlouho, problémům toho města už rozumíme.

Psal jste také na svém blogu, že úroveň politiky je v Česku strašná. "Získal bych jen moc. Stejný příjem, jen nekonečnou pracovní dobu, likvidaci rodinného života, soukromí, osobní dehonestaci na každém kroku." Přesto do toho jdete?

V tom komunálu to není zdaleka tak strašné. Je jasné, že kdybych teď kandidoval na senátora, poslance, bylo by to mnohem horší. Ale samozřejmě výhrůžky smrtí mi už chodí. Třeba za tohle (ukazuje proluku nedaleko radnice, kterou upravili a dali do ní tramvaj). Spousta lidí říká, že tohle je vřed na tváři duchovního centra České republiky. Přijde vám to jako vřed? Tohle byla hnusná proluka, kde bylo bahno, my sem přivezli tramvaj, dali štěpku, udělali posezení…

Co Brandýs podle vás nejvíc potřebuje?

Je toho obrovský seznam. Kromě lepšího spojení do Prahy dvě mateřské školky ve Staré Boleslavi, základní škola v Brandýse, sportovní hala, opravit silnice…

Radnice má na účtech 270 milionů, kde je problém?

V přípravě projektů, plánů. Současné vedení radnice je lepší než to před nimi, ale bojí se jít do konfliktu, takže třeba sportovní hala se vyjednává už roky. Někdo řekne "My ji taky chceme, ale jinak" a radnice není schopna to vysvětlovat a snažit se to posouvat.

Proč vlastně piráti?

Dlouhodobě jsem s nimi již spolupracoval na přípravě zákonů kolem digitální společnosti. Oni jsou ajťáci, já jsem ajťák, pomáhal jsem jim.

Vy jste ale ještě předtím oťukával i jiné strany…

Ano, dělal jsem si takový průzkum a obcházel jednotlivé strany a snažil se dívat, jak pracují a fungují. A zjistil jsem, že i když předseda pirátů Ivan Bartoš říká, že jsou strašně chaotičtí, tak jsou milí tím, že jsou metodičtí tak, jak to mám rád. Jako ajťáci si vezmou úkol, rozeberou na detaily a řeší ho.

Před dvěma lety jste udělal další neobvyklou věc - nabízel svoje služby státu. A byl jste zklamán, že to nevyšlo, odmítali vás, že vás nemohou přijmout napřímo, a odkazovali vás na výběrová řízení.

Protože si stát vždycky stěžoval, že mu chybí odborníci. Tak jsem se jako odborník nabídl a říkal: Já bych mohl nastoupit. A oni: Na to není vypsaná pozice, to se musí dohodnout, to bude nejdřív za rok. Mně ani nešlo o to, jestli budu muset projít výběrovým řízením. Nenabyl jsem ale dojmu, že by se to nějak posunulo tím, že bych tam začal pracovat. Já to nyní dobře sleduji na kamarádovi Michalu Blahovi (autor projektů Hlídač státu a Hlídač smluv, pozn. red.), který se touto cestou dal a on v ní zůstal. Ale bojuje.

Co jste vlastně nabízel?

Typicky digitální bezpečnost, design státních digitálních produktů či vedení vývoje státních digitálních produktů.

Ale asi je normální se do vysokých pozic u státní správy dostávat konkurzem…

To samozřejmě vím. Tam nebyl opravdu problém v tom, že bych nebyl ochoten jít do výběrového řízení, ale jestli by ta pozice potom k něčemu byla.

Když jste své služby nabízel státu, vypadalo to, že jste z toho jeho formalismu frustrovaný…

Je pravda, že ze státní sféry v Česku jsem frustrovaný maximálně. A toho se bojím i v komunálu. Teď mi říkají, jakým věcem budeme muset podléhat, a já říkám, že si nedovedu představit, jak to bude fungovat. Ale když se snažily pobaltské republiky o digitální revoluci, tak prostě řekly: My to vyjímáme ze státní agendy a udělá se to bokem.

Je velmi široký rejstřík toho, co jste dělal kromě těch věcí, které jsou o vás běžně známy. Například těsně po revoluci jste založil nakladatelství, které vydávalo zákony. Vždyť tehdy jste ještě nemohl být ani plnoletý.

Dělali jsme to na živnostenský list kamarádovy sestry. Tehdy jsem na tom vydělal až nemravnou, absurdní a nesmyslně vysokou částku - za rok sto tisíc korun. V době, kdy moje mamka brala 2500 měsíčně.

Jak se to dalo zvládat?

Nebylo to tak náročné. Jen vezmete zákony, srazíte je do aktuálního znění a to vydáte. Po roce jsme to prodali.

A jak se člověk ve dvaceti stane obchodním ředitelem firmy dovážející do Česka banány?

To bylo jednoduché. Hledal jsem brigádu při škole. Přijali mě, druhý den jsem přišel a majitel mi říká: Já už tě nepotřebuju, já včera vyhodil obchodního ředitele, ledaže bys to vzal za něj. A já říkám: Jasně, přece nebudu hledat další brigádu. Tak to tehdy chodilo.

Také jste založil zřejmě největší server o hodinkách. Jako byste nedokázal nic nedělat…

On je to taky handicap. Třeba ten hodinkový server byl takové hobby, člověk si o tom jen tak začal psát a vznikl největší server o hodinkách. Pak řešíte problém, že je vám líto ho zavřít, ale zároveň víte, že ho nemůžete dělat, protože se nemůžete věnovat profesně hodinkám.

Ale můžete ho někomu dát…

To jsem zkoušel několikrát, vždycky to dopadlo tak, že si toho lidi nevážili. Když dáte někomu něco zadarmo, tak to většinou nefunguje.

A dát to nějakému fandovi do hodinek?

V podstatě to tak dopadlo. Nabídl jsem ho k prodeji lidem v té komunitě a několik z nich se přihlásilo. Prodal jsem jim to za cenu nevysokou, ale současně takovou, že už je musí bolet. Aby si toho vážili. Ten server pokračuje, funguje…

Co je za úspěchem? Vždy nápad, co chybí na trhu?

Nejen to. Dobrý nápad má čas od času každý, já k tomu osobně dodávám, že je důležité i dobré provedení.

Jaký výsledek ve volbách v Brandýse by vás potěšil?

Hodně by mě mrzelo, kdybychom vyhráli s 55 procenty a nemuseli se starat o to, co si myslí ostatní strany. Naopak, diverzita na radnici je dobrá, je fajn, když máte někoho, kdo vám jde po krku.