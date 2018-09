Ukáže se, zda lidi chtějí přeměnu na autoritativní stát, zahájil kampaň Schwarzenberg

"Demokratické strany musí být alternativou vůči hnutí ANO, komunistům a extremistům," řekl předseda Jiří Pospíšil.

Praha - Lídr TOP 09 Jiří Pospíšil ve čtvrtek v Praze odstartoval horkou část kampaně do nadcházejících komunálních a senátních voleb a vyzval občany, aby se voleb aktivně účastnili.

"Boj o demokracii se permanentně vede, je čím dál více aktuální a občané komunální volby podceňují. Demokratické strany musí být alternativou vůči hnutí ANO, komunistům a extremistům," řekl Pospíšil.

Právě varování před komunisty bylo ústředním motivem čtvrteční akce. Součástí výzdoby byly červené siluety postav se slogany "Volím rudě" nebo "Po volbách na kremroli".

Pospíšil připomněl, že komunisté už podporují menšinový kabinet ANO a ČSSD, a varoval před tím, aby měli vliv i na komunální úrovni.

Kandidáty přišel na zahájení kampaně podpořit i čestný předseda strany Karel Schwarzenberg, podle nějž říjnové volby budou významnější než obvykle, občané podle něj vyjádří názor na vládu Andreje Babiše. "Tím, že došlo k soustředění moci u hnutí ANO a jednoho člověka, se tyto volby jeví jako první zkouška, jestli občané s pozvolnou proměnou v autoritářský režim souhlasí," řekl Schwarzenberg.

Také žádal příznivce strany, aby pomohli kandidátům a aktivně se zapojili do kampaně. "Když to zvládne osmdesátiletý dědek, zvládnete to taky," vyzval Schwarzenberg ve svém projevu.