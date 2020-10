TOP 09 napadne volby na Vysočině. Soud celý kraj přepočítávat nebude, říká právník

TOP 09 na Vysočině bude žádat u soudu přepočítání hlasů. Podle oficiálních výsledků jí chyběl jeden jediný hlas k tomu, aby se do krajského zastupitelstva dostala. Její voliči ji už v noci po sečtení hlasů informovali o nesrovnalostech ve výsledcích, které sami objevili. Právník Marek Antoš upozorňuje, že nějaká chyba se při sčítání hlasů objevuje celkem běžně.

Kdyby bývala dostala TOP 09 ve volbách na Vysočině o jeden hlas více, v zastupitelstvu by zasedli dva její kandidáti. Takhle však zůstává bez jediného zástupce. Alespoň prozatím. Vedení strany je odhodlané obrátit se na krajský soud a požádat o přepočítání hlasů. Už krátce po sečtení hlasů o takovém postupu uvažovala i jednička kandidátky Zdeněk Dvořák.

Definitivně se strana rozhodla až v neděli, kdy se ukázalo, že někteří voliči strany odhalili ve výsledcích svých okrsků nesrovnalosti. "Během noci se nám sešly podněty přímo od občanů, kteří nás volili a kteří nemohou najít své preferenční hlasy ve výsledcích svých okrsků. Máme přímo od voličů ukázky toho, kde je něco špatně. Osobně si však myslím, že to bude asi jenom špatně započtený preferenční hlas," vysvětluje Dvořák.

Dvořák popisuje okolnosti, kdy voliči ve svém okrsku udělili kroužek pro jednoho z kandidátů TOP 09, ve výsledcích je však u něj nula. Druhou možností - jak může samotný volič odhalit chybu - je situace, kdy podle výsledků v jeho okrsku danou stranu nikdo nevolil, přestože sám jí svůj hlas dal.

Jiná možnost, jak si volič může ověřit, že jeho hlas nebyl započten, neexistuje. V případě, že daná strana nebo kandidát mají podle oficiálních výsledků například pět hlasů, nemůže volič pochopitelně zjistit, jestli mezi těmi pěti je započtený i jeho hlas.

Podle Dvořáka se lidí, kteří nevidí svůj kroužek ve výsledcích, ozvalo už několik, a to aniž by strana své voliče vyzvala, ať výsledky ve svém okrsku zkontrolují. "Když nám občané píšou, že ve svém okrsku svůj hlas nevidí, tak by nám asi vyčítali, kdybychom to minimálně nezkusili," popisuje Dvořák, proč se strana chce obrátit na soud.

Právník Marek Antoš vysvětluje, že sbírat tyto podněty od občanů je důležité. "To, že to dopadlo pouze o jeden hlas, ještě totiž není důvod k tomu, aby soud nařídil přepočítání voleb. Musí tam být nějaká - jak to nazývá Nejvyšší správní soud - kvalifikovaná indicie, že došlo k chybě. Strana samozřejmě nemůže dokázat, že k ní došlo, ale musí tam být indicie, ze které vyplývá, že k ní s velkou pravděpodobností dojít mohlo," říká Antoš.

Onou indicií může podle Antoše být právě to, že lidé nemohou ve výsledcích svého okrsku najít svůj preferenční hlas. "Pak si volič může myslet, že není započítaný ani jeho hlas pro stranu. Toto skutečně může vést k tomu, že soud přepočítá tyto konkrétní okrsky. Je ale třeba říct, že nejpravděpodobnější vysvětlení něčeho takového je, že samotný lístek pro stranu komise započítala, jen zapomněla připočíst preferenční hlasy," myslí si Antoš.

A upozorňuje ještě na jeden důvod, kdy by soud mohl nařídit přepočítání hlasů. A to když jeden z členů komise nesouhlasí při předávání výsledků s tím, jak komise výsledky spočítala. To se však zřejmě v těchto volbách nestalo, protože o tom dosud žádné informace nejsou. A patrně poslední možností je pak to, že si někdo z členů komise uvědomí, že při zapisování výsledků udělal chybu.

Antoš se domnívá, že pokud by soud žádosti TOP 09 vyhověl, přepočítávaly by se skutečně jen ty okrsky, kde existuje reálné podezření, že se podobná pochybení objevila. A není reálné, že by se znovu počítaly všechny hlasy v celém Kraji Vysočina.

Nedávné přepočítávání ve středních Čechách

O tom, že komise při sčítání hlasů chybují, existují důkazy. Před třemi lety soud přepočítal polovinu okrsků ve Středočeském kraji, protože se ukázalo, že komise špatně udělovaly preferenční hlasy poslancům ODS, když zapomněly obracet volební lístek na zadní stranu, kde se nacházely hlasy pro kandidáty na posledních místech. Soud tehdy řekl, že místo původně zvoleného Petra Bendla, se do sněmovny nakonec dostane Martin Kupka.

V odůvodnění svého rozhodnutí ale soud mimo jiné uvedl, že neseděly nejen preferenční hlasy, ale také hlasy pro ODS jako takovou. V některých okrscích ve skutečnosti obdržela strana méně hlasů, v některých více, než bylo pak v oficiálním zápisu.

"Pravděpodobnost, že někdo udělá chybu, je poměrně velká," říká právník Antoš a poukazuje například na americké studie, které dokazují určitou míru chybovosti volebních komisí, přestože je třeba zmínit, že tamní volební systém je od toho českého odlišný.

To, že komise při sčítání chybují, ale ještě neznamená, že kvůli nim přišla TOP 09 na Vysočině o zastupitele. A tím také o peníze. Naopak se může ukázat, že ve skutečnosti se strana do zastupitelstva nedostala o více než jen jeden hlas.

Nicméně je možné, že si na definitivní výsledky na Vysočině budou muset lidé ještě počkat. TOP 09 má na podání žádosti o přezkum výsledků 10 dnů. V tuto chvíli se radí s právníky, jak věc správně naformulovat. Krajský soud by pak měl o výsledku rozhodnout do 20 dnů.