STAN si půjčí 10 milionů na volební kampaň od banky, zbytek dá z vlastních zdrojů

před 29 minutami

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) si polovinu z 20 milionů korun, které plánuje utratit za letošní volební kampaň, půjčí v bance, polovinu dá z vlastních zdrojů. Informoval o tom předseda STAN Petr Gazdík. Hnutí půjde do podzimních voleb do Sněmovny v koalici s lidovci, společné výdaje by podle dříve zveřejněných informací měly činit asi 50 milionů korun. "Financování části volební kampaně za STAN bude stát na dvou pilířích. Jedním je bankovní úvěr a druhým vlastní prostředky. Jedním je bankovní úvěr a druhým vlastní prostředky. Plánujeme si vzít bankovní úvěr v hodnotě deseti milionů korun, stejně velkou částku by měly tvořit příspěvky ze státního rozpočtu a dary," uvedl Gazdík.

