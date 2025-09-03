Volby

Stačilo! porušuje zákon, řekl soud, kandidátku ale nezrušil. "Dělají to všichni"

ČTK ČTK
Aktualizováno před 5 minutami
Hnutí Stačilo! vytvořilo podle krajského soudu v Brně pro podzimní sněmovní volby nepřiznanou koalici a porušuje zákon. Registraci jeho kandidátky ale nezrušil, protože zákon stejným způsobem obcházejí i jiné strany.
Lídryně uskupení Stačilo! Kateřina Konečná (KSČM).
Lídryně uskupení Stačilo! Kateřina Konečná (KSČM). | Foto: Profimedia.cz

Vyplývá to z usnesení, které soud zveřejnil na úřední desce. Týká se návrhů na zrušení registrace kandidátní listiny Stačilo! na Vysočině, které podalo hnutí Česká republika na 1. místě! a strana Volt Česko.

Hnutí Stačilo v reakci zdůraznilo, že veškeré návrhy na zrušení registrací jeho kandidátních listin v různých krajích příslušné krajské soudy odmítly.

MInisterstvo vnitra ve středu odpoledne uvedlo, že krajské soudy zamítly všechny návrhy na zrušení registrací kandidátních listin pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny.  Žaloby na přezkum kandidátek hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Stačilo! podaly v různých krajích strany Volt Česko a Česká republika na 1. místě. Přísaha podala k ústeckému soudu návrh na zrušení kandidátní listiny České pirátské strany.

Soudy žaloby jako nedůvodné zamítly v předchozích dnech. Krajský soud Brně dnes ale ohledně kandidátky Stačilo! na Vysočině konstatoval, že hnutí je nepřiznanou koalicí a porušuje zákon. Registraci jeho kandidátky ale nezrušil.

"Všechny návrhy na zrušení kandidátních listin pro volby do Sněmovny byly ze strany krajských soudů zamítnuty," uvedlo ministerstvo. Smluvní tiskárna ministerstva podle úřadu začíná s tiskem sad hlasovacích lístků.

"Rozhodnutí soudů je jednoznačné: hnutí Stačilo! postupovalo stejně jako v minulosti jiné zavedené politické strany - například ODS, TOP 09, ANO a další," uvedlo Stačilo! v prohlášení, které poskytl mluvčí Roman Roun.

Mluvčí Voltu Duy Hoang Do řekl, že právníci nyní rozhodnutí soudu i předchozí rozhodnutí soudů analyzují a k situaci se vyjádří ve čtvrtek. Podle ústavního právníka Marka Antoše by se mohl věcí dál zabývat Ústavní soud.

Nový průzkum: vedoucí dvojka oslabuje, výzkumníci upozorňují na obří otazník

Andrej Babiš, Petr Fiala - Ikona, poutací foto

Strany své návrhy odůvodňovaly tím, že Stačilo! zastupuje několik politických subjektů. Jako nepřiznaná koalice ale potřebuje pro vstup do Poslanecké sněmovny získat jen pět procent hlasů. Pro koalice platí podle počtu subjektů vyšší hranice. Koalice dvou subjektů potřebuje k zisku mandátu osm procent a koalice tří a více uskupení 11 procent z celkového počtu platných hlasů. Podobnými návrhy už se zabývaly i soudy v jiných krajích, všude je zamítly.

"I přesto, že kandidátní listina hnutí Stačilo! porušuje zákon, neboť není označena jako listina koaliční, nepřistoupil krajský soud ke zrušení provedené registrace. Rozhodl namísto toho o zamítnutí návrhu," uvedl krajský soud v usnesení.

Odůvodnil to zachováním principu právní jistoty a předvídatelnosti práva, když dřív podobný postup volily i jiné strany a v letošních volbách zřejmě obdobnou strategii přijaly spolu s menšími stranami Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Piráti, kteří mají na svých kandidátkách zástupce strany Zelení.

"Stalo-li se obcházení právní úpravy koalic ve volebním zákoně v české politické praxi běžným jevem, nelze nyní, krátce před volbami, zcela překvapivě otočit kormidlem a postihnout za toto jednání v podstatě náhodně vybraný subjekt," uvedl soud v usnesení.

"Inteligentního člověka to uráží." Kalousek tepe vládu a naznačil, koho bude volit

Miroslav Kalousek,

Zamítnuté byly usnesením, které dnes soud zveřejnil, i návrhy na zrušení registrace kandidátky SPD na Vysočině. V kraji totiž tvoří jeho kandidátku výhradně členové hnutí.

"Pokud tedy navrhovatel tvrdil, že se politické hnutí SPD dohodlo na celostátní úrovni s politickými stranami Trikolora, PRO (Právo Respekt Odbornost) a Svobodní, že součástí kandidátní listiny budou též členové těchto stran, kandidátní listina SPD podaná v Kraji Vysočina o takové dohodě nesvědčí," uvedl krajský soud.

Nejdelší jméno, "Hujerovi" nebo zástup titulů. Jaké bizarnosti skrývají kandidátky?

Olga Richterová se svým bratrem Mikulášem Ferjenčíkem

Za hnutí Stačilo! se o návrat do sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté, na kandidátkách hnutí jsou i zástupci ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Za hnutí SPD letos kandidují v některých krajích i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Piráti, proti jejíž kandidátce byla žaloba podaná a následně zamítnutá v Ústeckém kraji, mají na kandidátkách zástupce Zelených.

 
