Míra neúspěchu vládních stran překvapila, v Senátu narazí zákony na silnou opozici

Hlavní předpoklad, že v doplňovacích volbách do Senátu s přehledem zvítězí opozice, se naplnil. Překvapující je míra neúspěchu kandidátů obou vládních stran. Zejména pro sociální demokracii je ztráta více než poloviny mandátů v horní komoře další volební pohromou v řadě.

Praha - Volby do třetiny Senátu potvrdily očekávání, že v horní komoře zřetelně posílí opozice a naopak neuspějí koaliční hnutí ANO a zejména ČSSD. Vládní strany už byly v horní komoře v menšině, po volbách je jejich postavení ještě slabší.

Senát sice není schopen fungování vlády výrazně komplikovat, může ale zbrzdit přijímání vládních zákonů častým vracením předloh sněmovně, která tak o nich musí hlasovat napodruhé. Nová skladba horní parlamentní komory navíc podtrhuje fakt, že premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš v nejbližších letech neprosadí změny ústavy nebo volebních zákonů bez předchozí dohody s opozicí.

Obě vládní strany si ve volbách rozdělily pouze po jednom mandátu, což je nepříjemné hlavně pro vedení sociální demokracie. Čest ČSSD zachránil bohumínský starosta Petr Vícha, jenž na Karvinsku porazil jedinou kandidátku komunistů, kteří tak ze Senátu úplně vypadli. Sociální demokraté nejspíš přijdou o funkci předsedy Senátu, kterou osm let držel Milan Štěch.

Pro ČSSD, jež původně obhajovala 13 senátorských křesel, je to po loňských volbách do sněmovny a nedávných obecních volbách třetí drtivá porážka. Ukazuje se, že strana zatím nedokázala zúročit vstup do vlády s hnutím ANO. To naopak přebralo ČSSD její dřívější voliče.

V hluboké depresi jsou socialisté už skoro rok. Předseda ČSSD Jan Hamáček, který ve stranickém referendu prosadil vstup do koalice s Babišovým ANO, v sobotu vyzýval k jednotě a plnění vládního programu. Počítá nicméně s tím, že se strhne ostrá diskuse. Zřejmě na ni dojde ještě před jednáním širšího vedení strany příští víkend. Podobnou dohru mohou mít volby také u KSČM, která podporuje Babišovu vládu ve sněmovně.

Ještě hůře než ČSSD dopadlo na počty hnutí ANO. Hnutí mělo v druhém kole deset finalistů, uspěl však jenom Miroslav Adámek na Šumpersku. Potvrdila se Babišova slova, že ANO Senát "neumí". Hlavně proto, že nedokáže nabídnout osobnosti se širší podporou proti spolupracujícím soupeřům. "Všechny tradiční politické strany se často spojují a ve druhém kole jdou proti nám," posteskl si po volbách Babiš.

ODS završila několikaletou resuscitaci

Vítězem senátních voleb jsou občanští demokraté. Společně s úspěchem v obecních volbách ODS završila svoji několikaletou resuscitaci a začala naplňovat svůj cíl, aby se stala pro voliče hlavní alternativou k hnutí ANO.

Zisk deseti mandátů je pro ODS dobré východisko, aby měla v Senátu nejsilnější klub a tím pádem nárok na post předsedy komory. Musí ale ještě přesvědčit několik nezávislých kandidátů, které podporovala. O některé se ODS nejspíš bude přetahovat s lidovci, kteří obhájili jen dva mandáty a zůstali za očekáváním.

Pro budoucnost strany má největší dopad porážka předsedy Pavla Bělobrádka na Náchodsku, kde zvítězil bývalý policejní prezident Martin Červíček v dresu ODS. Bělobrádek, kterého podpořilo o dva tisíce voličů méně než v prvním kole, ještě před sečtením hlasů oznámil, že nebude znovu kandidovat na post předsedy.

Strana potřebuje novou dynamiku. Chci se víc věnovat rodině, přiznává poražený předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek | Video: Radek Bartoníček, František Grossmann | 07:09

Povolební tisková konference KDU-ČSL naznačila, že soutěž o nástupce už začala - ze Vsetína se přijel ukázat bývalý šéf strany Jiří Čunek, který obhájil svůj senátorský mandát už v prvním kole.

Senát posílí známé osobnosti

Druhé kolo voleb do Senátu se i tentokrát potýkalo s nízkým zájmem obyvatel. Hlasovalo jen 16,5 procenta voličů, zatímco v prvním kole odvolilo více než 42 procent. To by mohlo podpořit návrhy, aby se do Senátu volilo jednokolově, jak navrhuje premiér Babiš, nebo aby se horní komora zrušila. Oba takové návrhy by se však neobešly bez schválení Senátem.

Prestiži Senátu by mohlo pomoci, že se do něj tentokrát dostalo vícero známých osobností. Kromě neúspěšných prezidentských kandidátů Jiřího Drahoše, Marka Hilšera a Pavla Fischera, kteří byli zvoleni s velkým náskokem (Drahoš uspěl už v prvním kole), se prosadili například bývalý náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht, který kandidoval za piráty, nebo šéf zoo ve Dvoře Králové Přemysl Rabas, nestraník za hnutí Senátor 21.

Jedním z překvapení senátních voleb je politický comeback bývalé místopředsedkyně TOP 09 Jitky Chalánkové, která dokázala na Prostějovsku vyhrát i jako nezávislá.