Za úpadek preferencí ANO asi může druhá vlna, nejsilnější koalicí jsou Piráti a STAN

Sněmovní volby by v lednu podle modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO, oproti listopadu loňského roku si však pohoršilo a v novém roce by jej volilo už jen 26,5 procenta lidí. Na druhém místě by se umístila nejsilnější koalice sestavená z Pirátů a STAN, svůj hlas by jim odevzdalo 25 procent voličů. Trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP09 se v průzkumu umístila na třetím místě.