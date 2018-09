Poutavý souboj v zapadlém obvodě. Exministr Herman se utká s Hynkem nebo Martincem

Na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku o senátorské křeslo usilují hokejová legenda Vladimír Martinec, rychlobruslařský trenér Petr Novák, bývalý ministr kultury Daniel Herman, starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl, bývalá Paroubkova mluvčí Lucie Orgoníková nebo zbrojař a bývalý prezidentský kandidát Jiří Hynek.

Chrudim - Na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku, v relativně zapadlém venkovském obvodě, se letos odehraje jeden z nejpoutavějších soubojů senátních voleb. Odpovídá tomu i současný vzhled chrudimských prostranství a reklamních ploch. Například v oprýskaném přístřešku autobusové zastávky u městského parku mohou čekající získat přehled o kandidátech rychleji než na internetu.

Své plakáty tady vylepili skoro všichni, kteří se o křeslo senátora utkávají. Hokejová legenda Vladimír Martinec, rychlobruslařský trenér Petr Novák, bývalý ministr kultury Daniel Herman, starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl, bývalá Paroubkova mluvčí Lucie Orgoníková nebo zbrojař a bývalý prezidentský kandidát Jiří Hynek.

Tipovat mezi nimi favorita či alespoň dvojici s šancí postoupit do druhého kola není vůbec snadné. Z celostátní politiky je určitě nejostřílenějším kandidát KDU-ČSL Herman. Jenže jeho kampaň nepatří v Chrudimi mezi nejviditelnější. Například obsah plakátů se světle žlutě vytištěným heslem Odvaha a zkušenost není kdovíjak výrazný.

A nejde jen o barvu. Ani na Hermanovy billboardy ve městě narazit nelze. Setkání s voliči však pořádá v celém obvodě řadu. V Havlíčkově Brodě, Ždírci nad Doubravou a Chrudimi navíc láká na přítomnost známých osobností, například herce Ondřeje Vetchého, bývalého premiéra a vysokoškolského učitele Petra Pitharta či zpěvačky Marty Kubišové.

Jeho politický program klade zejména důraz na morálku a etiku. "Politicky se angažuji proto, že velmi silně vnímám nutnost morální obrody naší země. Chci jí aktivně napomáhat, aby skončila řada zklamání a zrazených nadějí," píše na svých stránkách.

Nijak viditelný a nápaditý není ani dlouholetý starosta Havlíčkova Brodu a kandidát ODS Tecl. "Do Senátu se starostou!" hlásá na typicky modro-bíle laděných plakátech své strany. "Chci v Senátu skutečně pomáhat starostům, vím, že potřebují podporu, radu," vysvětlil politik, který říká, že se spoléhá na bezprostřední kontaktní kampaň. "Právě jsem v obci Hluboká. Projíždím vesnicemi i městy a setkávám se s lidmi bez nějakého ohlašování a přípravy," popisuje.

Asi nejvíce je po městě oranžovo-modrých plakátů a bannerů Lucie Orgoníkové. Bývalá mluvčí ČSSD i vlády a dcera letité poslankyně strany Hany Orgoníkové upoutá zářivým úsměvem i poněkud překvapivými hesly Senát pro maminky a Senát pro zemědělce. "Senát by se měl postavit za zálohované výživné, tedy maminky i tatínky, kteří nepobírají alimenty, a stejně tak ovlivnit zákony ve prospěch našich zemědělců. Abychom byli konkurenceschopní a soběstační," říká.

Na rozdíl od Hermana, který láká voliče na setkání s výraznou osobností české hudby Kubišovou, hraje na setkání Orgoníkové s voliči, například v nedalekých Slatiňanech, hvězda TV Šlágr Helenka Hamplová. Podobných akcí pořádá zejména ve větších městech celkem devět.

Na autobusové zastávce u obchodního domu Kateřina má Orgoníková velké bannery hned dva, jeden uvnitř a jeden zvenku. Na Mariana Majera ze vsi Dřeveš poblíž Skutče, který do Chrudimi vyrazil s dcerou Petrou, to však dojem neudělalo. "Spíš to vypadá, že budu volit Vladimíra Martince," říká. "Já zase nejspíš ANO a pana Nováka," ukazuje na Orgoníkové sousedy na prosklených stěnách zastávky Majerová.

Mistr světa, medailista z olympiád jako hráč i trenér Vladimír Martinec, který kandiduje za Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští demokraté a Soukromníky, svádí v ulicích Chrudimi s Petrem Novákem z ANO vizuálně vyrovnaný souboj.

Kromě menších plakátů a bannerů lze narazit i na jejich ojedinělé billboardy. Oba vsadili na připomínku své sportovní kariéry. "Vždy Fair Play," říká Martinec, jehož hlavním tématem má být po případném vstupu do horní sněmovny financování sportu. "Musí konečně vzniknout jasná pravidla, podle kterých bude sport dostávat peníze," říká.

Trenér Martiny Sáblíkové Novák by svým účinkováním v Senátu rád pomohl ke vzniku víceúčelové rychlobruslařské haly, která by sloužila i dalším zimním sportům a jejíž stavbu mu Andrej Babiš předběžně přislíbil. Jeho dalším tématem je prý život obyčejných lidí. "Sám pocházím z Poličky a bavím se s lidmi, co je trápí. Jejich život bych chtěl zlepšit. Chci prosadit i více peněz pro ty nejmenší sportovní oddíly i pro postižené lidi, nejen sportovce," říká.

Šéf asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek, který kandiduje s podporou Patriotů, Svobodných a Realistů, sází na vlastenectví, patriotismus a kritiku centrální politiky, ať už české, nebo evropské. "V obvodu, kde kandiduji, žijí lidé, kteří mají rádi svou zem a na svůj národ jsou hrdí. Umí se uživit poctivou prací a hloupé nápady střídavě přicházející z Bruselu či z Prahy jim vadí," uvedl v regionálním tisku.

Politolog Lukáš Jelínek vidí souboj v politicky nevyhraněném spíše středovém obvodu jako střet mezi městy a venkovem. Městští voliči by podle něj do druhého kola mohli poslat starostu Tecla. "Je to jediný jasný kandidát pravice, která ve větších městech hlasy získá, je navíc z oblasti, v Havlíčkově Brodě je ODS tradičně silná. Daniel Herman bude vnímán spíš jako pražský kandidát," míní. Na levicovějším venkově pak může bodovat sociální demokratka Orgoníková, Martinec či Novák. "Já bych vsázel proti Teclovi na jednoho z dvojice Martinec - Novák," tipuje.