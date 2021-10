Statisíce seniorů žijí v chudobě. Systém je neudržitelný, reformu vlády jen slibují

Pod hranicí příjmové chudoby žije v Česku téměř 17 procent seniorů. A bude jich víc. Důchodců přibývá, zároveň výrazně klesá jejich životní úroveň. Ubývá navíc lidí v ekonomicky aktivním věku, z jejichž důchodového pojištění se penze vyplácí. Nutnost důchodové reformy patří znovu k tématům voleb, vůle ke změnám se ale hledá těžko. Přečtěte si osmý, závěrečný díl volebního seriálu Aktuálně.cz.

Přestože odešla do důchodu už před třemi lety, s prací neskončila a k penzi si přivydělává úklidem. Od státu Jana dostává měsíčně necelých 15 tisíc korun, má tedy zhruba průměrný český důchod. Stejně jako statisícům dalších seniorů v Česku jí to ale k životu nestačí.

"Pokud si chcete splnit nějaké sny, musíte v důchodu aspoň na brigádu. Jinak můžete akorát sedět doma, ale na záliby a dovolené vám peníze nebudou stačit," říká Jana, která si nepřála uvést své příjmení.

"Platíte za bydlení, energie, za jídlo. Senioři také mívají psy a kočky a veterinář nestojí málo. Vidím kolem sebe spoustu starých lidí, kteří nemají třeba na to pořídit si nové brýle, počítají každou korunu," říká Jana. Sama si měsíčně přivydělá pět tisíc korun, někdy i devět. "To už je ale na úkor času, který bych mohla trávit s vnoučaty," popisuje.

Chudých důchodců přibývá nejrychleji ze všech věkových skupin. Často těžko hledají peníze na nájem, opravu domu, nebo dokonce na základní potraviny, potvrzuje předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová.

Finančně se propadají zejména osaměle žijící důchodci, většinou ženy. Ty mívají nižší důchody než muži, protože část života nepracovaly a vychovávaly děti. "Zůstávají navíc samy, protože se dožívají vyššího věku," říká pracovnice organizace Člověk v tísni Jitka Kylišová.

Senioři chudnou

V příjmové chudobě se člověk ocitne, pokud nemá ani 60 procent mediánu čistého příjmu. Medián příjmy rozděluje na dvě stejně početné skupiny, jednu nad a druhou pod. Člověk, který má mediánový příjem, je přesně uprostřed.

V roce 2019, za který jsou poslední ucelená data Českého statistického úřadu, tato hranice činila necelých 13 tisíc korun na měsíc. Pod ní bylo 16,6 procenta seniorů, tedy asi 350 tisíc lidí. Ze samostatně žijících důchodců ohrožovala příjmová chudoba 41,2 procenta lidí. Ještě v roce 2015 to přitom bylo jen 14,5 procenta.

Ukazatel příjmové chudoby ale starosti důchodců s obživou odráží jen zčásti. "Jsme zhruba na úrovni nejrozvinutějších států postkomunistického světa a těch chudších ze Západu. Statistika je tu zavádějící," upozorňuje sociolog Daniel Prokop ve své publikaci Slepé skvrny. Připomíná, že hranice, na kterou je příjmová chudoba v Česku vypočtena, je příliš nízká. S tím, jak vyjít s penězi, má starosti větší počet seniorů, než jsou ti pod uváděným ukazatelem.

Důchody navíc rostou pomalu. Zatímco průměrná mzda v Česku vzrostla v posledním desetiletí z necelých 24 tisíc korun na více než 34 tisíc, důchody stouply z 10 531 korun na pouhých 14 216.

Odborníci předpokládají, že počet seniorů žijících v chudobě bude dále stoupat. Česká společnost stárne, zatímco před deseti lety tvořili senioři 16 procent populace, dnes už je to přes 20 procent.

"Podle projekcí Českého statistického úřadu se očekává, že se podíl lidí nad 65 let zvýší k roku 2050 k 28,5 procenta a v roce 2100 na 29,5 procenta," říká demografka Dagmar Dzúrová. Seniorů by tak do roku 2050 přibylo ze současných 2,1 milionu na 3,1 milionu.

"Zlepšuje se zdravotní péče a životní styl, snižuje se úmrtnost a stále více osob se dožívá vyššího věku. Na druhé straně se rodí méně dětí. Lidé odkládají narození dítěte do vyššího věku, kdy budou lépe zajištěni," vysvětluje hlavní příčiny Dzúrová.

Neudržitelný systém

Současný důchodový systém je podle expertů neudržitelný. Už teď jde na starobní důchody třetina státního rozpočtu. A zatímco seniorů přibývá, pracujících, kteří do systému přispívají, bude čím dál méně. Oproti ostatním státům Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jsou navíc české důchody velmi nízké.

Systém v Česku platí od roku 1996, a dočkal se dosud jen drobných úprav. Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi je charakteristický svou solidaritou, lidem s vyššími příjmy důchod stoupá pomaleji. A také přísností. Nutné je odpracovat 35 let a dosáhnout věku 60 až 63 let podle počtu dětí, pro lidi narozené po roce 1965 to bude 65 let.

"Pokud chceme udržet stejnou nebo vyšší kvalitu života lidí ve stáří, budeme nuceni na ně vydávat stále větší podíl HDP, jak ve formě přímé podpory cestou důchodů, tak ve výdajích na služby zdravotnictví a péče," říká ekonom Daniel Münich, ředitel Institutu demokracie a ekonomické analýzy CERGE-EI.

Prosadit reformu se nedaří

O důchodové reformě se mluví od konce 90. let, řešení se ale dosud prosadit nepodařilo. Současná vláda Andreje Babiše tvořená jeho hnutím ANO a koaliční ČSSD dokonce reformu postavila na první místo v programovém prohlášení. Změny slibují strany před volbami i letos.

Nejdál se dostala vláda Petra Nečase (ODS), když v roce 2013 zavedla takzvaný druhý pilíř důchodového systému. Vedle povinného prvního a připojišťovacího třetího pilíře zajišťoval důchodové spoření. Nestal se ale příliš populárním, využívalo ho pouhých 85 tisíc lidí. O tři roky později ho zrušila vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Babišův kabinet zřídil stejně jako několik předchozích vlád komisi pro spravedlivé důchody, tentokrát v čele s ekonomkou a rektorkou Mendelovy univerzity v Brně Danuší Nerudovou.

Komise navrhla nultý pilíř, který by zajistil základní důchod deset tisíc korun doplněný o zásluhovou část prvního pilíře, snížením nutných odpracovaných let z 35 na 25 nebo jednodušším výpočtem. Prosadit se ale podařilo jen dílčí změny - zvýšení důchodů o 300 korun nad rámec valorizace a zavedení příspěvku 500 korun za každé vychované dítě.

Zatímco předsedkyně komise Nerudová označuje výsledek za "vykuchané řešení", předsedkyně rady seniorů Desatová jej hodnotí pozitivně. "Současná vláda čelila tomu, že si kupuje voliče. Ale nebýt jí, byli by na tom senioři ještě daleko hůř," říká.

Růst daní, nebo zvýšení věku důchodu?

Kde vláda na zvýšení důchodů vezme, zůstává ale otázkou. Příjmovou stránku systému ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), pod kterou důchodová komise spadá, vůbec neřešila. Peníze měla zajistit příští vláda pomocí reformy daní.

I podle Münicha je nutné dotlačit do systému peníze z daní. "Nabízí se daň z přidané hodnoty. Je také možné do toho zapojit daň z příjmu. Nebo zvýšit daně z nemovitostí, ale tak, že ne všechny se dají obcím, ale část z nich zůstane ve státním rozpočtu," navrhuje ekonom.

Experti také diskutují, zda by nepomohlo zvýšit věk odchodu do důchodu. Podle Nerudové by to mohlo pomoci, vzhledem ke snížení naděje dožití po covidu se ale k takovému řešení staví opatrně. Desatová z Rady seniorů zase upozorňuje, že zásadní není naděje dožití, ale věk dožití ve zdraví. "Musíme zjistit, kolik lidí bude schopno pracovat, aby se nám nepřelili do systému dávek," varuje před rizikem vyššího vyplácení nemocenské.

Příliš složitý je podle odborníků také výpočet důchodu. Lidé kvůli němu často nevědí, kolik vlastně mají v sociálním systému naspořeno. Inspirace se nabízí například v Rakousku. "Občané tam dostávají v obálce každý rok vyčíslený důchodový nárok," připomíná Nerudová.

Dluhy kvůli dětem Nízké důchody nejsou jediným důvodem, proč se senioři dostávají do finanční tísně. Ta může skončit až exekucí, podle statistik České exekutorské komory bylo v listopadu loňského roku v exekuci přes 63 tisíc seniorů. "Často mají dluhy kvůli předváděcím akcím, které se dříve konaly. Úvěry byly mimořádně nevýhodné, což vedlo k tomu, že nebyli schopni splácet a dostali se do exekuce," říká terénní sociální pracovnice Člověka v tísni Jitka Kylišová. Jiní senioři se dostávají do dluhů kvůli příbuzným. Vezmou si půjčku pod svým jménem, peníze dají dětem, jenže ty peníze nesplácí, a dostanou tak rodiče do potíží. Senioři se navíc o svých problémech s dluhy podle Člověka v tísni často stydí mluvit a sami je nedokážou řešit. "Když jsou například zadlužení kvůli svým dětem, berou to mnohdy jako svoje selhání. Často dojde k vymáhání proto, že se o tom ostýchali mluvit nebo nevěděli s kým," upozorňuje Kylišová.

Míst v domovech ubývá

Na stárnutí populace ale podle Nerudové není možné pohlížet jen jako na ekonomický problém. "Už teď víme, že nám bude chybět 120 tisíc míst v zařízeních na pomezí zdravotní a sociální péče. Senioři budou muset zůstávat doma, bude se o ně muset starat rodina," říká.

Někteří naráží na problém už dnes. Domovy s pečovatelskou službou jsou často plné, potvrzuje prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Horecký. Místo chybí hlavně pro lidi, kteří trpí demencí. "Česko je pod evropským průměrem počtu lůžek na počet osob straších 65 let. V pořadníku je zhruba deset až 15 tisíc žádostí o umístění do zařízení dlouhodobé péče pro seniory," říká.

Asociace si nechala vypracovat analýzu od společnosti EY. Podle ní připadalo v roce 2018 na jedno místo v domově 37 seniorů. Kvůli stárnutí populace proto analýza doporučuje do roku 2050 vybudovat téměř 28 tisíc nových lůžek.

Horecký upozorňuje, že je nutné posílit komunitní služby, aby mohli senioři déle zůstávat doma a měli potřebnou péči. "V Česku chybí 412 tisíc hodin pečovatelských služeb. V pobytových službách je zase nutné zvyšovat počet zaměstnanců v přímé péči, abychom se přiblížili západoevropským poměrům," vysvětluje.

Stát tak musí do budoucna počítat s rozsáhlými investicemi. "Často se zapomíná, že částky na péči a zdravotnictví nejsou zanedbatelné a řádově se blíží nárůstům výdajů v důchodovém systému," říká Münich z CERGE-EI.

Přijde změna? Češi jsou skeptičtí, říká Nerudová

Nerudová varuje, že Češi ve změnu k lepšímu nevěří. "Úspěšnou důchodovou reformu se povedlo provést v zemích s dlouhodobou důvěrou ve stát. V Česku mají lidé za sebou neúspěšný pokus o zavedení druhého pilíře, takže jsou k reformě skeptičtí," říká.

Seniorům tak nezbývá než pracovat, podobně jako Jana, zmiňovaná v úvodu tohoto textu. Ta uvádí, že pracovat v důchodu jí už vadí. Brzy toho chce nechat a zkusí vyjít jen s penzí.

"Plánuji na jaře skončit a žít z toho, co mám, abych si užila stáří, dokud jsem aktivní. Až nebudu moct sportovat, budu sedět doma. Pak uvidím, jak to půjde s penězi, třeba se zase vrhnu na nějaký úklid," uvažuje.

Anketa mezi politickými stranami: Důchody Co dělat, aby senioři v Česku nežili na hranici chudoby, aby byl důchodový systém férový, udržitelný a přehledný? Kde na to Česko vezme? Jak by měla vláda účinně čelit problém stárnutí populace? Jak zajistit důstojnou péči o seniory? Pozn.: KSČM do vydání článku neposkytla své vyjádření. Redakce ho doplní. ANO Nadále se chceme věnovat kvalitě života těch, kteří svůj díl práce už odvedli. Průběžný systém financování důchodů spravovaný státem je nejlepší záruka, že na důchody prostředky být musí. Musíme zachovat správnou rovnováhu mezi zásluhovou a solidární složkou systému. Vzhledem k tomu, že stát nemá jiné peníze než ty, které mu odvedou lidé, je třeba podporovat ekonomiku, zvyšovat konkurenceschopnost, vytvářet přátelské prostředí pro investory a podnikání, investovat do školství, vědy, výzkumu - tedy do lidí. Naší snahou je vytvořit takové podmínky, aby lidé i v pozdním věku mohli zůstávat doma, kde jim pomáhají jejich blízcí. A pro ty, kteří podobnou možnost nemají, chceme zajistit dostatek míst v pečovatelských službách. Koalice Spolu Především je nutné udělat důchodovou reformu, na kterou se současná vláda vykašlala, přestože má její zavedení ve svém programu. Spolu předložíme reformu vlastní, jejímž základem bude zaručený důchod navázaný na průměrnou mzdu. Důchodový účet oddělíme od státního rozpočtu. V penzijním systému odstraníme nespravedlnosti, například tím, že se do důchodu budou promítat jak odvody, tak počet dětí. Bonus za vychované děti dostanou už dnešní důchodkyně a zvýšíme nedůstojné vdovské důchody. Zefektivnit musíme i soukromé penzijní spoření, rozšíříme jej o možnosti, které se v zahraničí osvědčily, jako je například účet dlouhodobých investic. Dáme lidem větší volnost v rozhodování, kdy odejdou do důchodu, ale odměníme ty, kteří chtějí pracovat dál. Koalice Pirátů a STAN Jsme pro rozdělení veřejného důchodu na minimální státní zaručený důchod a část vypočítanou na základě odvodů, podporujeme zvýšení základní výměry. Navrhneme zřízení státního nebo veřejnoprávního fondu pro dobrovolné spoření nad rámec povinného sociálního pojištění. Zefektivníme spoření ve třetím pilíři snížením poplatků za správu aktiv ve prospěch občanů, lidé budou moci naspořené prostředky použít pro pořízení vlastního bydlení. Férovější odměňování pracujících seniorů, včetně započtení dalších odpracovaných let do výše důchodu, bude mít pozitivní rozpočtový dopad. Silnější ekonomika, omezení korupce, daňových úniků, úprava poplatků za těžbu, zdanění technologických gigantů, konopí či výstavby komerčních hal na orné půdě přinesou další zdroje. SPD Základem je zavedení minimálního důchodu na úrovni současné minimální mzdy. Tento minimální důchod by náležel všem seniorům, kteří splnili zákonné nároky pro vznik starobního důchodu. Další složka, nad tento univerzální minimální důchod, by byla individuální a zásluhová. Odvíjela by se od toho, jak vysoké měl ten který penzista předchozí pracovní příjmy (a pojistné odvody) a jak dlouho pracoval. Dle našich propočtů by šlo maximálně o 45 až 50 miliard korun ročně. Pro naše okamžité cíle počítáme s využitím peněz získaných zdaněním dividend, které zahraniční firmy vyvádějí v plné výši z Česka. V dlouhodobé perspektivě budou dostatečné zdroje produkovat pozitivní dopady podpory porodnosti a prorodinné politiky tím, že zde bude vyšší počet plátců sociálního pojištění. ČSSD Systém je sociálně neudržitelný a může přestat plnit svou funkci. Proto jsme prosadili výchovné, jež pomůže smazat rozdíly v penzích mužů a žen. Chceme základní důchod 12 000 korun, díky němuž nebudou penze pod neúnosnou hranicí. Zkrátíme délku pojištění o 10 let. A zajistíme předčasné odchody do penze pro náročné profese. Nesrozumitelnému systému nikdo nevěří a bez důvěry si můžeme o udržitelnosti nechat zdát. Proto jsme vytvořili kalkulačku pro výpočet aktuální penze. A je třeba změnit financování a zapojit do něj daně. Důstojnou péči zajistíme rozvojem sociálních služeb. Vybojovali jsme na to devět miliard korun. Senioři mají žít doma co nejdéle. A rodiny pečující o seniory mají mít náhradu mzdy započítanou do penze. Přísaha Stát musí mít vždycky na důchody. To uděláme tak, že v první řadě zastavíme rozkrádání, kdy naše peníze tečou do firem v automyčce na Ukrajině. Pak zdaníme nadnárodní korporace typu Google a Facebook. Pokud někdo vydělává v Česku, musí tady i danit. Pokud chceme zabránit stárnutí populace, musíme pro mladé lidi vytvořit podmínky pro rodinu. Ženy nesmí stát před volbou mezi kariérou a rodinou. Podpoříme částečné úvazky, dostatek míst pro děti ve školkách a delší otevírací dobu školek. Důstojnou péči o seniory podpoříme péčí v domácím prostředí, změnou zákona tak, aby nárok na ošetřovné měli všichni, kdo pečují o své rodiče a prarodiče bez ohledu na to, zda mají společnou domácnost.

VIDEO: Debata DVTV Roadshow se zástupci politických stran na sociální témata