Jste ultralevičák, vyslechl si Tožička. Většina Pirátů však s kandidaturou souhlasí

Piráti potvrdili kandidaturu Tomáše Tožičky v senátních doplňovacích volbách na Teplicku. Rozhodli o tom ve vnitrostranickém hlasování. Odborníka na regionální rozvoj nominovala ústecká krajská organizace strany, následně ale část členů vyjádřila o nominaci pochyby s poukazem na některá Tožičkova vyjádření na sociálních sítích.

Pro stažení kandidatury se v internetovém fóru vyslovilo 232 hlasujících, pro ponechání Tožičky v souboji o senátní křeslo po zesnulém Jaroslavu Kuberovi 249 hlasujících. Celkem se do referenda zapojilo 494 hlasujících.

Tožičkovu nominaci do voleb kritizoval vedoucí administrativního odboru Pirátů Petr Vileta, k němuž se připojilo přes sto členů strany. Piráti proto vypsali hlasování o tom, zda má být kandidát z voleb stažen. Pokud by se k tomu rozhodli, neměli by kvůli zákonným termínům možnost nominovat do voleb nikoho jiného.

Vileta kritizoval zejména Tožičkova vyjádření na sociálních sítích, která označuje za ultralevicová. Kandidát na senátora mimo jiné uváděl, že kapitalismus je zločin proti lidskosti a že centristé v médiích jsou ohrožením demokracie. Podle Vilety takové výroky poškozují Piráty jako celek a mohou být urážlivé vůči části voličů strany.

Tožička na pirátském celostátním fóru označil kritiku za skandalizační kampaň motivovanou snahou kompromitovat Piráty a vykreslit je jako komunisty. Podle něj stojí za to mít vizi spravedlivé společnosti důstojných lidí, v níž nikdo neparazituje na druhých.

Piráti hlasovali o tom, zda stáhnout Tožičkovu nominaci, nebo ukončit projednávání záležitosti. Podpořit mohli obě možnosti. Pokud by se pro obě možnosti vyslovila více než polovina hlasujících, rozhodlo by o výsledku druhé kolo, které by se konalo za týden. Pro platnost referenda žádná minimální hranice volební účasti není stanovena, hlasovala necelá polovina členů.

O senátorské křeslo na Teplicku se uchází 11 lidí. Vedle Tožičky o něj mají zájem mimo jiné teplický primátor Hynek Hanza z ODS, ústecký hejtman Oldřich Bubeníček z KSČM, starostka Bíliny Zuzana Schwarzová Bařtipánová za ANO, starosta Duchcova Zbyněk Šimbera z ČSSD nebo ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman za Senátor 21 s podporou TOP 09, Liberálně ekologické strany a Strany zelených, který při posledních volbách postoupil s Kuberou do druhého kola.