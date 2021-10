Volby by vyhrálo ANO, ČSSD se v novém průzkumu do sněmovny nedostala

Sněmovní volby by podle modelu agentury STEM na konci září vyhrálo vládní hnutí ANO s 27,3 procenta, i když proti předchozímu modelu ztrácí. V průzkumu z přelomu srpna a září mělo podporu 32,4 procenta hlasů. Na druhém místě by byla koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s 21,4 procenta, která minule měla 20 procent.

Třetí by skončila koalice Pirátů se STAN s výsledkem 17,4 procenta, minule měla 18 procent. Výsledky průzkumu STEM v neděli představila televize Prima CNN. Volby v Česku začínají v pátek 8. října.

Do sněmovny by se dostalo hnutí SPD s výsledkem 12,3 procenta, KSČM se 6,5 procenta a hnutí Přísaha s 5,7 procenta. Hnutí bývalého policisty Roberta Šlachty mělo v minulém průzkumu STEM 2,2 procenta.

Nynější vládní ČSSD by podle aktuálního průzkumu s výsledkem 4,4 procenta zůstala mimo sněmovnu.

Ředitel STEM Martin Buchtík k tomu v diskusním pořadu Partie CNN Prima News vysvětlil, že pokles ANO zhruba o pět procentních bodů neznamená, že by hnutí od předchozího průzkumu ubyla část voličů. "Nešli vlastně nikam, zůstali u ANO. Nerozhodní voliči se přesunuli k jiným stranám," zdůvodnil výsledek s tím, že předseda ANO a premiér Andrej Babiš "měl voliče sešikované už během léta".

Průzkum agentura provedla mezi 24. a 30. zářím na vzorku 1247 respondentů. Při přepočtu preferencí na mandáty by hnutí ANO získalo 64 poslanců, koalice Spolu 48, Piráti a STAN 39 zákonodárců, SPD 26, KSČM 13 a Přísaha 10 poslanců.

Agentura uvádí, že hnutí ANO mobilizovalo své voliče již před měsícem, zatímco u ostatních uskupení je to úkol až do vyvrcholení kampaně. "Model STEM ukazuje situaci na konci září, v době zhruba 10 dní do voleb. Přesto každý sedmý volič váhá, kterou stranu - a zda vůbec nějakou - půjde volit. Ve finiši kampaně politických stran nepůjde jen o to pokusit se přesvědčit váhající, ale do určité míry snížit ochotu se voleb zúčastnit u potenciálních voličů konkurenčních stran," citovala televize vyjádření agentury k modelu.

Buchtík k tomu dodal, že nerozhodní voliči jsou lidé, kteří tolik nesledují politiku, rozhodují se na poslední chvíli a mohou hlasovat na základě emocí. Pro výsledek voleb přitom podle něj bude důležité to, kam se tito voliči přikloní. "Rozhodovat budou spíše ty strany, které se budou pohybovat kolem pětiprocentní hranice. Je to otevřená hra, nedá se to ani týden před volbami určit. V tom jsou ty volby zcela výjimečné," podotkl.