Lidé už mohou žádat o průkaz pro volby do sněmovny. Co musí udělat a na co dát pozor?

Volby do Poslanecké sněmovny se blíží a lidé, kteří nebudou chtít volit v místě svého trvalého bydliště, si už nyní mohou zažádat o voličský průkaz. Ten jim umožní vhodit svůj hlas do urny kdekoli v Česku nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Aktuálně.cz shrnuje, jakým způsobem a dokdy je možné o průkaz zažádat.

"Žádat o voličský průkaz je možné již nyní, vydávat se ale začnou až patnáct dnů před volbami, tedy 23. září," říká mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá. Upozorňuje, že voliči by si na průkaz měli dávat pozor, protože při jeho ztrátě nebo odcizení nelze vydat duplikát.

O voličský průkaz mohou lidé žádat na obecním úřadě v místě svého trvalého pobytu. Do žádosti musí vyplnit jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně požadovaný způsob doručení průkazu.

Elektronickou nebo písemnou žádost je nutné doručit úřadu do 1. října, a to "na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče". O průkaz lze žádat i osobně, a to do 6. října do 16.00 hodin. "Volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam," uvádí ministerstvo.

Průkaz úřad následně předá voliči osobně nebo ho dá tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem, případně ho voliči zašle. Ministerstvo vnitra upozorňuje, že lze voličský průkaz zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. "V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování," popisuje mluvčí resortu.

V den voleb pak volič odevzdá průkaz okrskové volební komisi. Člověk, který se nakonec rozhodne hlasovat v místě svého trvalého bydliště, musí průkaz také odevzdat, jinak nebude moct volit.

V zahraničí je nutné o průkaz zažádat dříve

Lidé, kteří v době voleb nebudou v Česku, mohou hlasovat i tak, a to ve zvláštním volebním okrsku na příslušném zastupitelském nebo konzulárním úřadě. Hlasovací lístky pak obdrží až ve volební místnosti.

V případě, že volič pobývá v zahraničí dlouhodobě, může zažádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. "Písemnou žádost o zápis je třeba doložit originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu," uvádí mluvčí Malá. Volič musí žádost doručit nebo předat zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů před volbami, tedy do 29. srpna 2021.

Volič, který je v zahraničí zapsaný do zvláštního seznamu a nebude se v době voleb nacházet v územním obvodu daného zastupitelského úřadu, může tento úřad požádat o vydání voličského průkazu a odvolit jinde v zahraničí nebo v Česku.

Pokud však volič na tomto seznamu není, a přesto chce volit ze zahraničí, musí zažádat o voličský průkaz v místě svého trvalého bydliště a v takovém případě je potřeba ověřený podpis. Tedy například student, který je na několik měsíců na pobytu v Austrálii, by musel poslat žádost datovou schránkou nebo s úředně ověřeným podpisem. "Nejjednodušší je proto pro ty, kteří v zahraničí pobývají dlouhodobě, nechat se zapsat do zvláštního seznamu voličů," přibližuje Malá.

Jiná situace je v případě lidí, kteří do zahraničí jedou třeba jen na dovolenou - ti si mohou vyřídit průkaz v Česku před odletem a následně musí jen zjistit, kde v místě jejich dovolené je nejbližší zastupitelský úřad, a tedy i zvláštní volební okrsek.

Občané žijící v zahraničí budou letos vybírat kandidáty z Ústeckého kraje, losem to určila Státní volební komise.