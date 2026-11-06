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Domácí

Volby v Želechovicích zpochybnilo pět stížností. Soud kvůli nim nařídil jednání

ČTK
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Stížnostmi podanými na okolnosti komunálních voleb v Želechovicích na Olomoucku se bude zabývat olomoucký krajský soud na veřejném jednání. Hlavní líčení nařídil na pondělí příští týden, vyslechnout během něj chce svědky, řekl mluvčí soudu Igor Krajdl.

Ilustrační fotografie, soud, soudní řízení, právo, zákony, 2018
Ilustrační fotografie.Foto: iStock
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Kvůli tamním volbám soud obdržel pět podání, podle nich v obci během voleb někdo narušil uzamčení a úřední pečeť volební místnosti. Starosta obce Antonín Hampl považuje stížnost za vyvrcholení předvolebního boje, vniknutí do místnosti odmítl.

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Všech pět stížností soud spojil a jednání nařídil v pondělí na 09:00. "Veřejné zasedání je nařízeno kvůli tomu, že byli předvoláni svědci," uvedl mluvčí soudu. Podanými volebními stížnostmi se soudy v hlavních líčeních zabývají výjimečně, v tomto případě hraje roli to, že většina indicií podle mluvčího soudu spočívala ve svědeckých výpovědích.

Průběh komunálních voleb v Želechovicích prověřují policisté z Uničova. "Podle výsledku soudu a vyhodnocení všech skutečností bude rozhodnuto o dalším postupu," řekl v pátek policejní mluvčí Jaroslav Herzán.

Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v Želechovicích je opřen o skutečnost, že někdo údajně narušil uzamčení a úřední pečeť volební místnosti v noci mezi jednotlivými volebními dny, tedy v noci z 9. na 10. října. Oznámení prověřovala i olomoucká policie, podle jejího mluvčího Jaroslava Herzána však podle dosud zjištěných skutečností nebylo dáno podezření z žádného protiprávního jednání.

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Starosta obce Antonín Hampl (Želechovice - naše obec, náš domov) považuje stížnost za vyvrcholení předvolebního boje v obci, která má 250 obyvatel. Možnost, že by do volební místnosti či do samotné volební urny někdo vnikl, odmítl. Věc podle něj na místě prověřovali policisté, volební urna byla zabezpečena čtyřmi pečetěmi s podpisy členů komise, které byly podle něj neporušené, prošly kontrolou.

"Pokud je žaloba postavená jenom na tom, jestli se někdo pohyboval po úřadě, neznamená to, že někdo otevřel zapečetěnou urnu," řekl starosta.

V Želechovicích podle ČSÚ byly ve volbách podány tři kandidátky, zvítězilo sdružení Želechovice - naše obec, náš domov, jehož lídrem je současný neuvolněný starosta. Uskupení volilo téměř 69 procent obyvatel, v sedmičlenném zastupitelstvu získalo pět mandátů. Obec do rozhodnutí soudu nemůže svolat ustavující zastupitelstvo.

Ke komunálním volbám v Olomouckém kraji obdržel krajský soud 12 stížností. Kromě voleb v Želechovicích podali navrhovatelé podněty i k volbám ve Veselíčku, v Měrovicích nad Hanou, v Beňově a v Horní Moštěnici na Přerovsku, v Mikulovicích na Jesenicku, v Mohelnici na Šumpersku a v Koválovicích - Osíčanech na Prostějovsku.

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Ve Veselíčku a v Beňově již byla stížnost zamítnuta, v Mohelnici bylo řízení zastaveno a obsahem stížnosti v obci Koválovice - Osíčany se soud nezabýval a odmítl ji z důvodu místní nepříslušnosti soudu. O stížnostech v Měrovicích nad Hanou, v Mikulovicích a v Horní Moštěnici soud dosud nerozhodl, vyplývá z informací na jeho webu.

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