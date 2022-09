Primátor vládl jen čtyři měsíce. Přehled, jak volili Pražané od roku 1990

Americká sociální síť Instagram, která patří společnosti Meta, dostala v Irsku pokutu 405 milionů eur, tedy necelých deset miliard korun, oznámila tamní Komise pro ochranu dat. Ta vyšetřovala, jak platforma nakládá s osobními údaji teenagerů.

Jedná se o druhou nejvyšší pokutu udělenou podle přísných pravidel Evropské unie pro ochranu osobních údajů. Loni v zemích Evropské unie dostal dosud nejvyšší pokutu 746 milionů eur, tedy v přepočtu 8,3 miliardykorun americký internetový prodejce Amazon za předávání osobních údajů v rozporu s pravidly jejich ochrany.

Vyšetřování irské Komise pro ochranu dat, která je v Evropské unii hlavním regulátorem firmy Meta, se soustředilo na to, jak Instagram odhalil osobní údaje uživatelů ve věku 13 až 17 let, včetně e-mailových adres a telefonních čísel. Minimální věk uživatelů sítě Instagram je 13 let.

Společnost Meta uvedla, že pokuta se týká starých nastavení, které před více než rokem aktualizovala. S peněžitým postihem nesouhlasí a hodlá se proti němu odvolat.