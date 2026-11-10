Volby v Mariánských Lázních platí i přes kupčení s hlasy, rozhodl soud

Krajský soud v Plzni uvedl, že volby v Mariánských Lázních provázelo kupčení s hlasy. Volby ale za neplatné neprohlásil, protože se podle něj neprokázalo jednoznačně, že kupčení ovlivnilo rozdělení mandátů. O rozhodnutí v úterý soud informoval na úřední desce.
Navrhovatel se domáhal vyslovení neplatnosti voleb, případně neplatnosti hlasování v jednotlivých okrscích. Hlavním argumentem bylo nabízení peněz voličům za to, že odevzdají hlas pro Naše Česko.
Důkazem byl videozáznam, na kterém v úterý už trestně stíhaná žena nabádá voliče, aby za plentou označil zmíněnou stranu, lístek vyfotografoval jako důkaz a odeslal snímek. Za to mu nabízela peníze.
Žena na záznamu hovořila o organizování a odměnění přibližně 25 lidí, o jejich svážení k volebním místnostem a o financování akce třetí osobou. Podle navrhovatele by takový počet ovlivněných voličů stačil ke změně přidělených mandátů zastupitelů.
Soud ale ve svém zdůvodnění konstatoval, že podle volebního zákona nepostačuje k zneplatnění voleb samotné porušení zákona ani pravděpodobnost ovlivnění. Musí být prokazatelně doloženo, že bez volební vady by mandáty získaly jiné osoby nebo strany.
Ačkoliv žena při výslechu na policii uváděla, že odměnu předala přibližně deseti lidem a svážela je k volbám, z podkladů nebylo možné bez rozumných pochybností určit, jakým konkrétním způsobem tito lidé své lístky upravili a zda by se voleb bez odměny neúčastnili.
Modelový výpočet sice ukázal teoretickou možnost ztráty mandátu, nicméně pouhá matematická možnost bez přesných důkazů o odevzdaných lístcích k zneplatnění voleb nestačí, uvedl soud.
"Ovlivňování vůle voličů podplácením je nezákonné. Smyslem voleb do obecního zastupitelstva není dražba funkcí v obecní samosprávě, ale vyjádření nezávislé vůle voličů při výběru kandidátů. Vůle zkorumpovaného voliče není nezávislá," píše v rozhodnutí soud.
Nicméně, jak dodal, po změně právní úpravy nelze vykládat, že jakýkoliv úplatek automaticky zakládá neplatnost celých voleb bez posouzení jeho skutečného dopadu. Při hodnocení kupčení s hlasy je třeba odlišit nezákonnost nabídky nebo poskytnutí prospěchu od prokázání jejich dopadu na volební výsledek.
Do jednadvacetičlenného zastupitelstva Mariánských Lázní kandidovalo deset uskupení. Dostalo se jich šest, nejvíce mandátů získalo hnutí ANO a nezávislí kandidáti, a to osm, což je stejně jako po minulých komunálních volbách.
Šest mandátů má hnutí STAN, po dvou pak Změna pro Mariánské Lázně s podporou VOK a ODS+ KDU-ČSL a Naše Česko. Jeden mandát připadl sdružení Za lepší Mariánské Lázně (Piráti).
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