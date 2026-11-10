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Domácí

Volby v Mariánských Lázních platí i přes kupčení s hlasy, rozhodl soud

ČTK
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Krajský soud v Plzni uvedl, že volby v Mariánských Lázních provázelo kupčení s hlasy. Volby ale za neplatné neprohlásil, protože se podle něj neprokázalo jednoznačně, že kupčení ovlivnilo rozdělení mandátů. O rozhodnutí v úterý soud informoval na úřední desce.

Soudní síň, soud, spravedlnost - ilustrační foto
Ilustrační foto.Foto: Aktuálně.cz
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Navrhovatel se domáhal vyslovení neplatnosti voleb, případně neplatnosti hlasování v jednotlivých okrscích. Hlavním argumentem bylo nabízení peněz voličům za to, že odevzdají hlas pro Naše Česko.

Důkazem byl videozáznam, na kterém v úterý už trestně stíhaná žena nabádá voliče, aby za plentou označil zmíněnou stranu, lístek vyfotografoval jako důkaz a odeslal snímek. Za to mu nabízela peníze.

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Žena na záznamu hovořila o organizování a odměnění přibližně 25 lidí, o jejich svážení k volebním místnostem a o financování akce třetí osobou. Podle navrhovatele by takový počet ovlivněných voličů stačil ke změně přidělených mandátů zastupitelů.

Soud ale ve svém zdůvodnění konstatoval, že podle volebního zákona nepostačuje k zneplatnění voleb samotné porušení zákona ani pravděpodobnost ovlivnění. Musí být prokazatelně doloženo, že bez volební vady by mandáty získaly jiné osoby nebo strany.

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Ačkoliv žena při výslechu na policii uváděla, že odměnu předala přibližně deseti lidem a svážela je k volbám, z podkladů nebylo možné bez rozumných pochybností určit, jakým konkrétním způsobem tito lidé své lístky upravili a zda by se voleb bez odměny neúčastnili.

Modelový výpočet sice ukázal teoretickou možnost ztráty mandátu, nicméně pouhá matematická možnost bez přesných důkazů o odevzdaných lístcích k zneplatnění voleb nestačí, uvedl soud.

"Ovlivňování vůle voličů podplácením je nezákonné. Smyslem voleb do obecního zastupitelstva není dražba funkcí v obecní samosprávě, ale vyjádření nezávislé vůle voličů při výběru kandidátů. Vůle zkorumpovaného voliče není nezávislá," píše v rozhodnutí soud.

Nicméně, jak dodal, po změně právní úpravy nelze vykládat, že jakýkoliv úplatek automaticky zakládá neplatnost celých voleb bez posouzení jeho skutečného dopadu. Při hodnocení kupčení s hlasy je třeba odlišit nezákonnost nabídky nebo poskytnutí prospěchu od prokázání jejich dopadu na volební výsledek.

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Do jednadvacetičlenného zastupitelstva Mariánských Lázní kandidovalo deset uskupení. Dostalo se jich šest, nejvíce mandátů získalo hnutí ANO a nezávislí kandidáti, a to osm, což je stejně jako po minulých komunálních volbách.

Šest mandátů má hnutí STAN, po dvou pak Změna pro Mariánské Lázně s podporou VOK a ODS+ KDU-ČSL a Naše Česko. Jeden mandát připadl sdružení Za lepší Mariánské Lázně (Piráti).

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