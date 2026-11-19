Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil výsledek senátních voleb na Žďársku a nařídil jejich opakování. Lidovec Josef Klement, který mandát těsně obhájil, si ho bude muset vybojovat znovu. Předseda soudu Karel Šimka pro Aktuálně.cz vysvětluje, na co soudci přišli, co všechno se při sčítání pokazilo a kdy se půjde znovu k urnám.
Na Žďársku se odehrál jeden z nejpozoruhodnějších volebních příběhů posledních let. Lidovec Josef Klement postoupil do druhého kola senátních voleb s náskokem jediného hlasu před Radkem Černým (za ODS). Klement nakonec druhé kolo vyhrál a obhájil senátorský mandát.
Jenže tím příběh neskončil. Černý se obrátil na Nejvyšší správní soud (NSS) a ten po přezkoumání voleb rozhodl, že se hlasování musí opakovat. A ne pouze v několika problematických okrscích nebo jen ve druhém kole. Voliči na Žďársku půjdou k urnám znovu už v prvním kole.
Důsledky jsou přitom poměrně zásadní. „V této chvíli má Senát vlastně 80 senátorů,“ upozorňuje pro Aktuálně.cz předseda Nejvyššího správního soudu Karel Šimka. Klement totiž podle něj senátorský mandát vůbec nenabyl. Volba, ve které uspěl, byla soudem prohlášena za neplatnou.
Čtěte dál
Stačí si odemknout zdarma výhody pro přihlášené
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
„Vyděláváme.“ Trump v Číně jedná o válce bez Ukrajiny. Naznačil děsivý scénář
Donald Trump spolu se Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem 90 minut jednali o válkách na Ukrajině a v Íránu, o kontrole jaderných zbraní či o vytvoření bezpečnější planety. Podle předsedajícího čínského prezidenta má jednání průlomový význam, Putin jej označil za historické a Trump za výhru. Tři státníci spolu mluvili také bilaterálně, a Ukrajina - která u toho není - patří k hlavním tématům.
Senát povede Miloš Vystrčil, zvolen byl už popáté. Opět neměl protikandidáta
Předsedou Senátu byl ve čtvrtek popáté zvolen Miloš Vystrčil (ODS). Stejně jako při předchozí volbě neměl protikandidáta, získal 69 ze 77 odevzdaných hlasů, tedy o sedm více než při minulé volbě šéfa horní parlamentní komory před dvěma lety.
Ukrajinci znovu udeřili na Krymský most, vlaky už nemohou jezdit
Na Krymském mostě byl po dalším ukrajinském útoku přerušen provoz vlaků, oznámilo ve čtvrtek podle ruské služby BBC ministerstvo dopravy v Moskvě. Kyjev aktuální úder potvrdil. Ukrajina na most, který přes Kerčský průliv spojuje ruskou pevninu s Krymem, zaútočila již v úterý a vážně ho poškodila. Po úterním úderu na něm byla zastavena automobilová doprava.
Senát se poprvé sešel po říjnových volbách, přísahu složilo 26 členů horní komory
Senát se ve čtvrtek poprvé sešel v novém složení podle platných výsledků říjnových voleb ve třetině senátních obvodů. Ústavou předepsaný slib složilo 25 senátorů a jedna senátorka. Učinit tak nemohl pouze lidovec Josef Klement, neboť výsledky voleb na Žďársku ve středu zneplatnil Nejvyšší správní soud.