Volby smetly i Rakušanova "neviditelného" ministra. Překvapil mě úspěch ANO, říká teď

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 7 hodinami
Nejen Zbyněk Stanjura. Ze sněmovny letos po volbách vypadli i další politici. Patří mezi ně i ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN). Přestože mandát nezískal, ve svém kraji přeskočil lídra kandidátky. Jednoho z méně exponovaných ministrů úspěch hnutí ANO překvapil.
Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek
Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek | Foto: Radek Bartoníček

Říjnové volby do Poslanecké sněmovny přepsaly politickou mapu. S mandátem poslance se musel rozloučit nejen Zbyněk Stanjura, ale i další jména. Ačkoliv je Stanjura jakožto ministr financí nejvýraznější, ze sněmovny vypadne i další z dosluhujících ministrů a jeden bývalý. Exministrem, který ve sněmovně končí, je nepřekvapivě Pavel Blažek. Na pozici ve vládě rezignoval už dříve, vaz mu zlomila bitcoinová kauza.

Druhým mužem je ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN). A to i přesto, že ve volbách poměrně zaskóroval. Lídrem v Karlovarském kraji byl za STAN Jan Kuchař. A Kulhánek, který byl na kandidátce číslo dvě, ho v počtu preferenčních hlasů přeskočil. Celkem pro něj hlasovalo přes tři tisíce lidí. "Procentuálně byl můj preferenční zisk vyšší než lídra hnutí Víta Rakušana," uvedl poté Kulhánek. 

Starostové v Karlovarském kraji nezískali žádný mandát. Tři mandáty zde ukořistilo hnutí ANO, jeden pak Spolu. Nikdo jiný zde křeslo v Poslanecké sněmovně nedostal. Volební účast byla sice o tři a půl procenta vyšší než při minulých volbách, ale stále se nacházela pod republikovým průměrem. Jde totiž o kraj s nejnižší volební účastí, k urnám zde přišlo pouze 60 procent voličů. 

Jak nyní uvedl Kulhánek pro Aktuálně.cz, volební systém je podle něj z pohledu počtu mandátů malých krajů špatně nastavený. "Slabé regiony potřebují mít silný hlas a silnou pozici. A volební systém jim jeden mandát sebere. Skončili jsme z pěti mandátů na čtyřech. V zastoupení pěti poslanců to nebyla žádná hitparáda, ve čtyřech je to ještě zoufalejší," říká. 

Jak zisk mandátů napovídá, v kraji triumfovalo hnutí ANO se ziskem 42,49 procenta. Druhé Spolu utržilo 15,40 procenta. Třetí Starostové a nezávislí s získali 10,94 procenta. V těsném závěsu za nimi pak skončila SPD se ziskem 10,21 procenta. 

Přes pětiprocentní hranici se přehoupli i Motoristé a Piráti. Mandáty si ale rozdělily pouze první dvě strany. Oproti minulým volbách se zde rozdělilo o jeden mandát méně. Všechny strany kromě ANO si tu oproti volbám  v roce 2021 pohoršily.

Do Poslanecké sněmovny tak za hnutí ANO zamíří politička Renata Oulehová, bývalý dostihový jezdec Josef Váňa a bývalý policista a politik Petr Kubis. Za Spolu zde mandát získal lídr kandidátky Jan Bureš z ODS.

Ministr pro místní rozvoj Kulhánek, který se nyní do sněmovny nedostal, nepatří k nejviditelnějším členům vlády. "Stát se celostátně známou osobou za deset měsíců, co jsem ministr, se může podařit, jen když má člověk negativní reklamu," uvedl dříve pro Aktuálně.cz. Jistá neviditelnost jej přitom netrápila. "Trápí to moje okolí. Já považuji za výbornou vizitku, když se o našem ministerstvu nemluví třikrát denně negativně, ale jednou týdně v neutrálním nebo pozitivním módu," říká. 

"Nemyslím, že se to projevilo vzhledem k počtu preferenčních hlasů, kdy v mém případě to bylo 22 procent. To je jednoznačně dobrá vizitka mé práce i práce na hejtmanství. Jako STAN jsme skončili třetí - na průměru Česka,"  říká nyní už po volbách Kulhánek. Přesto ho na volbách jedna věc překvapila. "V Karlovarském kraji překvapuje podpora ANO bez ohledu na to, jaká je aktuální situace, jaké jsou aktuální sliby, které se nikdy nedají naplnit - přesto mají v Karlovarském kraji asi o osm procent víc než v průměru republiky," dodává ministr.

 
