Volby se budou zpracovávat digitálně až od roku 2028

Elektronizace správy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese volební novela, kterou ve středu Senát podle očekávání schválil, neboť ji inicioval. Novela má současně usnadnit už pro letošní senátní volby hlasování zrakově postiženým. Kvůli tomu budou kandidáti na senátory i prezidenta nadále vybíráni ze samostatných hlasovacích lístků, nikoli z jednoho společného.
Normu, kterou sněmovna počátkem června schválila zrychleně a jednomyslně, nyní obdrží k podpisu prezident Petr Pavel. Novela má nabýt účinnosti den po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů. Poté bude moci hlava státu stanovit termín letošních senátních a obecních voleb na 9. a 10. října, jak to pro letošní rok předjímá ústava.
Odklad plného spuštění Informačního systému správy voleb, který zavedly počátkem roku změny volebních pravidel, do novely prosadil ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Zdůvodnil to nutností dostatečně zajistit bezpečnost systému proti kybernetickým útokům nebo globálním výpadkům elektrické energie a také proškolit jeho uživatele. Na systém je podle ministra napojená zatím jen polovina obcí.
Prostřednictvím IT systému měli mít letos poprvé možnost přihlásit svou kandidaturu zájemci o místa v obecních zastupitelstvech. Nezávislí kandidáti a jejich uskupení, kteří musí doložit k přijetí nominace potřebný počet podporovatelů v obci, měli mít možnost využít rovněž takzvanou ePetici.
Po přijetí odkladu se kandidátky i petice budou předkládat registračním úřadům nadále v listinné podobě a bez omezení rozsahu uvádět povolání kandidátů.
Nevidomí budou hlasovat QR kódem
Záměrem původní senátorské novely je umožnit nevidomým lépe pracovat s konkrétním hlasovacím lístkem s využitím grafického QR kódu a aplikací v mobilním telefonu. Především by jim měl umožnit ověření, že do hlasovací obálky vkládají lístek, který vybrali třeba s využitím asistenta. Díky QR kódu by si mohli například na mobilním telefonu zvětšit text lístku nebo si jej hlasově poslechnout.
Změna podle předkladatelů bude znamenat navýšení nákladů státního rozpočtu na tisk hlasovacích lístků o zhruba dva miliony korun na jedny volby. Lístky s QR kódem by měly být k dispozici pro všechny typy voleb s výjimkou komunálních vzhledem k jejich složitosti, kde si lidé především ve větších městech mohou vybírat kandidáty z různých uskupení.
Mohlo by vás také zajímat: Slovní přestřelka mezi redaktorem ČT Petrem Vaškem a Andrejem Babišem a otázky redaktora Aktuálně.cz Radka Bartoníčka.
ŽIVĚ Írán stále vysílá drony k lodím v Hormuzském průlivu, i přes dohodu s Trumpem
Írán navzdory dohodě uzavřené se Spojenými státy každou noc vysílá několik dronů směrem k nákladním lodím v Hormuzském průlivu, řekl televizi NBC News americký činitel. Americké armádě se je podle něj daří sestřelovat dříve, než by mohly ohrozit komerční či vojenské lodě v oblasti.
Muchová se po slovech Sereny musela červenat. S Češkami jsou prý jen problémy
Jejich spolupráce zajímala celý tenisový svět. Vracející se Američanka Serena Williamsová si za spoluhráčku vybrala Karolínu Muchovou, jejich tažení na turnaji v Berlíně ale skončilo záhy. Češku mrzelo, že nemůže po boku jedné z nejdůležitějších postav historie tenisu strávit víc času, na tiskové konferenci si však vyslechla celou řadu lichotek.
O budoucnost Volkswagenu se bojí i ti, co mu šéfují. Vedení anonymně přiznává, že koncern je v ohrožení
Volkswagen prochází jedním z nejtěžších období své historie. Podle interního průzkumu mezi členy vedení panují v koncernu obavy z existenční hrozby, zatímco firma chystá masivní propouštění a omezení výroby. Automobilový gigant se snaží vyrovnat s tlakem čínské konkurence, pomalejším nástupem elektromobility i nejistotou na klíčových trzích.
V Praze je k vidění unikátní gotická Kysucká madona o velikosti 84 milimetrů
Gotickou Kysuckou madonu, zapůjčenou Kysuckým muzeem, vystavila v Praze ve svých prostorách Groma Art Factory. Předmět o velikosti 84 milimetrů vyřezaný z kosti představuje ženskou postavu v dlouhých šatech. Novinářům to ve středu při představení předmětu řekli galerista Patrik Groma a kurátor Kysuckého muzea Marek Sobola. Předmět lze vidět ode středy do 26. června.
Dva góly, dva dny volna. Haaland odstartoval norskou euforii
Erling Haaland ukázal svou sílu hned v prvním zápase na MS. Norsko díky němu vykročilo za postupem.