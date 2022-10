V Praze 1 kandidoval nebožtík, přepočítání hlasů může pomoct Pirátům změnit poměr sil

Obyvatelé Prahy 1 mohli v zářijových komunálních volbách volit kandidáta, který v srpnu zemřel. Piráti v čele s Davidem Bodečkem kvůli tomu podali proti výsledkům voleb stížnost k soudu. Doufají, že nové přepočítání hlasů by jim přineslo zastupitelské křeslo navíc, aby měli lepší pozici pro vyjednávání o budoucí koalici. To je v Praze 1 podobně komplikované jako na pražském magistrátu.

Na kandidátní listině jedné ze stran v Praze 1 zůstal člověk, který v době voleb už nežil. Z respektu k pozůstalým nechce pirátský kandidát na starostu David Bodeček zveřejnit, o koho šlo. Dotyčný byl v druhé polovině kandidátky.

Podle Bodečka úřad Prahy 1 o změně na kandidátce voliče patřičně neinformoval. "Podle všech indicií a názorů právníků byly touto chybou ovlivněny počty hlasů i následné rozdělení mandátů mezi strany. Proto byla k soudu podána žádost o nové přepočítání mandátů v souladu s volebními pravidly," uvedl Bodeček.

Žalobu k Městskému soudu v Praze podali Piráti minulou středu, lhůta pro podávání stížností na volby vypršela v pátek. V případě, že volby někdo napadne, koná se ustavující zastupitelstvo do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí soudu o posledním podaném návrhu nabude právní moci.

Bodeček doufá, že by jim přepočítání hlasů přineslo jeden mandát navíc a snadněji by se jim skládala koalice pro příští čtyři roky. V Praze 1 je totiž povolební vyjednávání podobně komplikované jako na magistrátu. Ve hře jsou dvě varianty. Jedna zahrnuje vládu Pirátů s Prahou sobě. Pro tuto variantu zatím mají jen 13 mandátů, proto by se Pirátům hodil jeden navíc k získání potřebné většiny. V druhé variantě Piráti vyjednávají s ODS, nepřijatelná je však pro ně jednička i dvojka občanských demokratů.

Piráti odmítají jedničku i dvojku ODS

Piráti ohlásili, že dávají přednost vládě s vítěznou Prahou 1 sobě, TOP 09 a uskupením Rezidenti 1 (nezávislí kandidáti a ČSSD). Jenže všechny zmíněné strany se ani po dvou týdnech od voleb nemohou dohodnout. Regionální výbor TOP 09 označil jednání Rezidentů 1 vůči Praze 1 sobě za nepřátelské. Rezidenti i Praha sobě to popírají.

Mezitím ale TOP 09 začala vyjednávat o koalici s druhou ODS, ANO, Piráty i Rezidenty. Společně by v 27členném zastupitelstvu získali pohodlnou většinu 16 mandátů. ODS v minulém týdnu oznámila na sociálních sítích, že se všichni shodli na "pokračování společných jednání s cílem soustředit se na nalezení programových průniků a stanovení programových priorit, které by vedly ke koaliční spolupráci."

Pro variantu s ODS je i část Pirátů. "Jsme v tom, s kým utvořit koalici, rozdělení," připustil Bodeček. "U varianty s Prahou sobě je téměř jisté, že by nám ji odsouhlasila členská základna, ale zatím nemáme potřebnou většinu. U varianty s ODS už není tak jisté, že to členskou základnou projde," popsal. Na dotaz, pro jakou variantu je on, odpověděl, že především nechce skončit v opozici.

Jakmile se Piráti z Prahy 1 domluví na koaliční smlouvě, budou ji schvalovat ještě jejich straníci. Jako je pro ně na magistrátní úrovni problematická účast obžalovaného Jana Wolfa (KDU-ČSL) v radě, tady mají problém s lídryní ODS a dosavadní místostarostkou Evou Špačkovou a dvojkou kandidátky a dosavadním radním pro dopravu Richardem Burešem.

Přestože by v takové koalici měla ODS nejsilnější zastoupení, Piráti jasně říkají, že Špačková starostkou nebude. "O tom vůbec není diskuse. Eva Špačková by vůbec neměla být v radě," řekl Bodeček. V Praze 1 má rada sedm členů.

ODS chce nejdříve řešit program

Pirátům na Špačkové vadí její napojení na kauzu okolo horských chat v Janově na Nisou, které patří Praze 1. Do její gesce dětský rekreační areál v Jizerských horách spadá. Server iRozhlas.cz například upozornil, že v době covidové uzávěry si správkyně areálu Irena Mühlová a její firma přišly na více než milion korun ze státního dotačního programu Antivirus. Fungování areálu ale platila zároveň i městská část. Hospodařením v areálu se nyní zabývá policie.

Richard Bureš v červenci dostal od Obvodního soudu pro Prahu 1 společně s další třicítkou politiků a úředníků peněžitý trest za to, že souhlasil s prodejem lukrativních nemovitostí v centru Prahy za nižší cenu, než později stanovil znalecký posudek. Bureš s dalšími s rozhodnutím soudu nesouhlasí a proces bude pokračovat.

V ODS si komplikace spojené s těmito kauzami při vyjednávání o budoucí koalici uvědomují, komentovat to ale nechtějí. Špačková prostřednictvím mluvčího radnice Petra Bidla vzkázala, že se k tomu nyní nebude vyjadřovat. Bureš pro Aktuálně.cz uvedl, že si je postoje Pirátů vědom, a proto se teď drží od vyjednávání stranou. Navíc očekává, že personální záležitosti budou s Piráty řešit později. "Teď se jedná o programových průnicích. My máme zájem v jednáních pokračovat, nejprve se ale shodněme na programu," konstatoval Bureš.