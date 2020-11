Volby jsou podle třetiny mladých Čechů ztráta času. Politikům nevěří, ukazuje průzkum

Mladí Češi nedůvěřují politikům, věří spíše armádě, policii nebo soudům. Volby jsou plýtváním času podle každého třetího ve věku 15 až 29 let. Asi čtyři pětiny nevěří druhým a dvě pětiny jich dávají přednost vlastní svobodě na úkor práv ostatních. Vyplývá to z průzkumu Hodnoty mladých, který u příležitosti 31 let od pádu komunismu v bývalém Československu udělala Česká rada dětí a mládeže.

Průzkum, podpořený programem Erasmus+, se konal mezi letošním květnem a červencem a zúčastnilo se ho 1508 lidí ve věku 15 až 29 let. Data sbírala agentura Kantar CZ. Stejný průzkum se zároveň uskutečnil na Slovensku, kde informace pro slovenskou radu mládeže shromáždily agentury Focus SK a 2Muse. Do průzkumu se tam zapojilo 1500 respondentů. Podle zjišťování věří mladí Češi z veřejných institucí nejméně politickým stranám. Rozhodně či spíš jim důvěřuje přibližně 25 procent. Jen o trochu víc věřili dotázaní církvím. Třetina měla důvěru v Poslaneckou sněmovnu. Vládu či Senát považovaly za věrohodné dvě pětiny mladých. Naopak nejvíc jich věřilo v armádu (74 procent), policii (70 procent) a místní samosprávu (65 procent). Víc než polovina respondentů také důvěřovala NATO a soudům (58 procent) nebo EU (51 procent). Výsledky na Slovensku ve srovnání s Českem ukázaly větší důvěru v hlavu státu. Prezidentce Zuzaně Čaputové věřilo 70 procent mladých Slováků proti 36 procentům Čechů s důvěrou v prezidenta Miloše Zemana. Slováci naopak ve srovnání s Čechy považovali za výrazně méně důvěryhodnou policii a soudy. Ačkoli 71 procent mladých Čechů označilo demokracii za nejlepší politický systém, kolem 65 procent jich mělo zároveň pocit, že politice nerozumí, a čtvrtina uvedla, že na politiku nemá žádný vliv. Průzkum rovněž ukázal, že mladí jsou vůči svému okolí obecně nedůvěřiví. Platí to pro 80 procent z nich. Podle autorů průzkumu se v tomto ohledu v posledních letech smazávají rozdíly mezi mladší a starší generací. Nedostatečná osobní důvěra pak podle zástupců rady mládeže ovlivňuje celospolečenské klima, důvěru v demokracii a politické instituce. Za projev narušené společenské solidarity a nepochopení jednoho ze základních principů demokratické společnosti označili autoři průzkumu také to, že řada mladých dává přednost vlastní svobodě na úkor práv a potřeb ostatních lidí. I v současné pandemii covidu-19 podle průzkumu souhlasilo 44 procent dotázaných s výrokem, že jejich osobní svoboda nemůže být omezena, ani když tím může být ohroženo zdraví druhých.