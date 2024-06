Volby do sněmovny by vyhrálo ANO, vrátili by se i komunisté. Propadli se Piráti i SPD

Sněmovní volby by v červnu vyhrálo opoziční hnutí ANO s 32,9 procenta hlasů. Druhá by skončila vládní ODS s 14,8 procenta hlasů a třetí by byli vládní Piráti s 8,7 procenta hlasů. Uspěli by také komunisté. Do sněmovny by se naopak nedostala vládní TOP 09 ani lidovci. Ukazují to výsledky průzkumu agentury STEM zveřejněné na televizní stanici CNN Prima News.

Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do sněmovny by překročilo ještě opoziční SPD a vládní hnutí STAN. Proti březnovému modelu si významně pohoršili Piráti, SPD i vládní TOP 09, která by se v červnu do sněmovny nedostala. Dál ztrácejí i vládní lidovci, v červnu se před ně dostalo hnutí Přísaha a Motoristé sobě. Obě strany společně uspěly ve volbách do Evropského parlamentu (EP). Hnutí SPD podle autorů průzkumu pravděpodobně získalo v souvislosti s volbami do EP novou konkurenci pro roli reprezentanta protestních hlasů. Posiluje KSČM, která uspěla v rámci koalice STAČILO! v evropských volbách a rovněž strana PRO zůstává na zisku kolem dvou procent. "Nejsilnějším projevem voleb do EP je růst relevance strany Motoristé sobě a posílení možného zisku hnutí Přísaha, které společně výrazně uspěly v evropských volbách," dodali zástupci agentury STEM. V porovnání s březnovým volebním modelem si hnutí ANO udrželo 32,9 procenta hlasů, ODS si o tři desetiny procentního bodu polepšila, naopak třetí Piráti a čtvrtá SPD s červnovou podporou 7,3 procenta si výrazně pohoršili, Piráti o 1,8 procentního bodu a SPD o dva procentní body. "V obou případech se dá říct, že výrazný pokles odráží i výsledky evropských voleb, ve kterých jak Piráti, tak SPD museli konstatovat velký neúspěch a ztrátu mandátů," uvedli autoři průzkumu. Hnutí STAN si mírně polepšilo na 6,8 procenta. Do sněmovny by v červnu prošli ještě komunisté v čele se znovuzvolenou europoslankyní Kateřinou Konečnou, získali by 5,1 procenta hlasů, oproti březnu o 0,6 procentního bodu více. Ve sněmovních volbách 2021 KSČM získala 3,6 procenta hlasů a do sněmovny se nedostala. Naproti tomu vládní TOP 09, pokud by kandidovala sama, a nikoli v koalici Spolu, by ve volbách v červnu s podporou 4,5 procenta poslanecké mandáty nezískala. To samé platí pro KDU-ČSL, pro které by v červnu hlasovalo 2,5 procenta voličů. V červnu se před ně dostala Přísaha s 3,7 procenta hlasů a Motoristé sobě s 2,7 procenta hlasů voličů.