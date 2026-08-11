Volby do Sněmovny by v červenci vyhrálo ANO, Motoristé by v červenci zůstali pod pěti procenty

Pokud by se v červenci konaly sněmovní volby, zvítězilo by hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S odstupem následuje STAN, které by dalo hlas 15 procent voličů, třetí je ODS s podporou 12 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, který má ČTK k dispozici. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti s osmi procenty a SPD se ziskem 7,5 procenta hlasů.
Vládní Motoristé by na pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní parlamentní komory nedosáhli.
Ze stran, které tvořily koalici Spolu, by se do Sněmovny v červenci dostala pouze ODS, KDU-ČSL by získala 3,5 procenta a TOP 09 tři procenta hlasů. Motoristy by volilo 4,5 procenta lidí. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby a KSČM by shodně podpořilo 3,5 procenta voličů.
Oproti červnovému průzkumu si polepšilo hnutí STAN, které se aktuálně vrátilo na druhé místo před ODS. Statistická chyba činí u větších stran 1,5 procentního bodu, u menších tři procentní body. Červencového průzkumu se zúčastnilo 1022 respondentů.
ANO by v hypotetických červencových volbách po přepočtu získalo ve dvousetčlenné Sněmovně 89 poslaneckých mandátů, STAN 39, ODS 32, Piráti 21 a SPD 19. Současná koalice ANO, SPD a Motoristů by získala většinu 108 poslanců, stejný počet křesel má ve Sněmovně nyní.
Ochota zúčastnit se voleb je zhruba o deset procentních bodů nižší, než jaká byla účast ve volbách do Sněmovny vloni v říjnu. V červenci letošního roku by podle zjištění Median přišlo k volbám 59 procent oprávněných voličů.
Průzkumu se zúčastnilo 1022 respondentů. Statistická chyba činí u větších stran 1,5 procentního bodu, u menších pak tři procentní body.
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