Nová éra svobodných. Už nechtějí z EU, kampaň zahájili přeletem nad Čapím hnízdem

Časy, kdy svobodní v čele s Petrem Machem patřili několik let k vůbec prvním, kteří hlasitě volali po odchodu Česka z Evropské unie, jsou patrně pryč. Ve vedení strany jsou nyní lidé poněkud jiného smýšlení. "Nemá smysl v současnosti požadovat odchod z Evropské unie," sdělil Aktuálně.cz Machův nástupce v čele strany Tomáš Pajonk.

Ještě předtím, než přišel do politiky Tomio Okamura se svým voláním po odchodu z Evropské unie, existoval jiný politik, který měl obdobný program jako jeden z prvních v Česku - ekonom a blízký spolupracovník prezidenta Václava Klause Petr Mach. Právě on založil v roce 2009 Stranu svobodných občanů, stanul v jejím čele a kandidoval za ni před pěti lety ve volbách do Evropského parlamentu. A uspěl. Europoslancem byl až do roku 2017, kdy rezignoval.

Po deseti letech je mnohé jinak. Svobodní jdou sice opět do evropských voleb, ale když nyní představovali program a lídra, bylo vidět, že na rozdíl od minulosti už nevolají tak jasně po odchodu z Evropské unie. Nový lídr, sedmatřicetiletý podnikatel a vývojář Tomáš Pajonk, vede stranu jinou cestou.

"Když jsem se stal předsedou, říkal jsem, že svobodní musí být užiteční lidem v této zemi, a proto považuji za důležité věnovat se praktické politice. Nemá proto smysl mluvit o vystoupení z Evropské unie, když něco takového není v Česku v krátké době na stole. Lidé to nepodporují, EU není ve stavu, kdy by lidé po tom volali," reagoval Pajonk na otázku Aktuálně.cz, proč už svobodní neprosazují odchod z Evropské unie.

Sám navíc dává na sociálních sítích najevo, že ani on osobně není až tak velkým nepřítelem unie, za což sklízí občas kritiku těch, kterým byl bližší předchozí "protiunijní" program strany. "Někteří naši příznivci to ne úplně dobře skousávají, za což se jim můžu omluvit, ale já jsem raději někde, kde můžu něco ovlivnit. I za cenu kompromisu," přiznává Pajonk.

O tom, že se snaží o reálnější politiku, svědčí například to, že sám je aktivní jako zastupitel Zlínského kraje, a navíc usiluje o spolupráci s ODS. V některých krajích dokonce tyto strany vytvořily v minulosti koalice, což ale neplatí o květnových volbách do europarlamentu.

Nově s prezidentem Liberlandu

Do nich si svobodní vybrali jako svého lídra Víta Jedličku, který je známý především jako muž, který před čtyřmi lety založil Svobodnou republiku Liberland. "O občanství už požádalo přes 400 tisíc lidí," tvrdí Jedlička o "zemi", která je spíše na papíře a ze všeho nejvíce přitáhla pozornost médií.

Ve skutečnosti jde o území přibližně o 7 kilometrech čtverečních mezi Chorvatskem a Srbskem na západním břehu Dunaje. Svobodné území vytvořil kvůli tomu, aby existovalo místo, kde mohou poctiví lidé prosperovat, aniž by jim stát znepříjemňoval život zbytečnými zákazy a daněmi.

Nyní tedy vstupuje do předvolebního boje jako lídr svobodných a tvrdí, že k nim měl vždycky blízko. "Jsem jeden ze zakladatelů, svobodní mi jsou blízcí srdcem a duší," říká Jedlička, který byl skutečně u začátků strany a v letech 2009 až 2016 vedl pobočku v Královéhradeckém kraji. Současná politika Pajonkova vedení je mu prý blízká. "Myšlenku významného zjednodušení regulací v České republice a snížení daní v EU považuji za úžasnou," říká.

Odchod z EU jen v případě, že neprojdou reformy

Jedlička, stejně jako dvojka kandidátky Pajonk a celé vedení svobodných jsou sice pro setrvání v EU, ale jedním dechem dodávají, že se musí unie zásadně změnit. Pokud ne, jsou pro odchod. A jak dodávají v předvolební kampani - bez placení.

Co myslí slovy "bez placení", ilustruje jejich předvolební spot, ve kterém letí v letadle nad Čapím hnízdem. Tedy místem, které premiér Andrej Babiš podle obvinění částečně vybudoval za evropské dotace, na které projekt neměl nárok.

"Do rozpočtu EU přispíváme všichni, ale pouze někdo čerpá," zní v předvolebním klipu v narážce na dotace pro Čapí hnízdo, na které následně padá z letadla pytel účtenek z elektronické evidence tržeb (EET). "Do roku 2024, kdy budeme čistými plátci, se musí Evropská unie zásadně změnit. Jinak odejdeme. A bez placení," prohlašuje v šotu Jedlička přímo uvnitř letadla. Za čisté plátce se považují země, které do rozpočtu EU přispívají více, než z něj získávají.

Společně s ním a Pajonkem sedí v letadle ještě třetí člověk, a to Boleslav Buzek, který je předsedou Radostného Česka a zároveň trojkou společné kandidátky. Průzkumy veřejného mínění zatím tuto koalici nezaznamenaly, ráda by však obhájila alespoň jedno křeslo, které nyní svobodným v Evropském parlamentu patří. Sedí v něm Jiří Payne, který předloni nahradil Petra Macha.