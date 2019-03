Exšéf Vltavy Fischer chce do europarlamentu, kandiduje za Štětinovu Evropu společně

Evropská unie je významně ohrožena zvenčí i protievropskými silami zevnitř, řekl na čtvrteční tiskové konferenci zakladatel hnutí Evropa společně a lídr kandidátky pro volby do Evropského parlamentu Jaromír Štětina. Hnutí chce podle něj zachovat jednotu unie a zachránit ji. Na konferenci se představili další tři kandidáti. Trojkou je publicista a donedávna šéfredaktor Českého rozhlasu Vltava Petr Fischer.

Europoslanec Štětina je místopředsedou Výboru pro obranu a bezpečnost Evropského parlamentu (EP). Chtěl by podniknout kroky k tomu, aby ustal konflikt na Ukrajině. Kromě toho podle něj není možné dopustit rozpad EU, neboť je garantem míru.

Pokud by se hnutí do EP dostalo, chtělo by být členem frakce Evropské lidové strany (EPP). Podle Štětiny by její vedoucí kandidát pro květnové eurovolby Manfred Weber mohl být novým předsedou Evropské komise.

Štětina byl před pěti lety do Evropského parlamentu zvolen za TOP 09, v prosinci ale oznámil vznik vlastního hnutí. S TOP 09 se rozešel kvůli rozporům se současným vedením strany.

Hnutí představilo také další tři kandidáty, každý z nich se má věnovat jiné oblasti. Dvojkou je paralympionik Jan Povýšil. Zaměřuje se na sociální oblast. Chtěl by prosazovat dodržování úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením nebo přispět ke zjednodušení mechanismu žádostí o granty hlavně pro menší a střední neziskové organizace či sportovní svazy a kluby.

Trojkou kandidátky je publicista a donedávna šéfredaktor Českého rozhlasu Vltava Petr Fischer, který se má věnovat ekonomické oblasti. "Nejdůležitější je, že Evropská unie bude vyjednávat nový víceletý finanční rámec na roky 2021 až 2027. Jednání je poměrně rozběhnuté, my bychom do něj chtěli aktivně zasáhnout a pomoci, aby se poměrně složitý rozpočet podařilo schválit v podobě, která by se líbila nám všem. Aby to prospělo České republice, ale i celé Evropské unii," řekl. Do hnutí se zapojil kvůli obavám z rostoucího populismu.

Na čtvrtém místě je hudební pedagožka a doktorandka Masarykovy univerzity Jana Spekhorstová. Věnovat se chce především programu studentských výměn Erasmus+, další oblastí jejího zájmu jsou média. Spekhorstová byla v minulosti místopředsedkyní krajského výboru TOP 09 na Vysočině.

Evropské volby se uskuteční 24. a 25. května. V roce 2014 je vyhrálo hnutí ANO, které získalo stejně jako TOP 09 a ČSSD čtyři europoslance. Po třech zástupcích v Evropském parlamentu mají KSČM a KDU-ČSL, dva ODS a jednoho Svobodní. Volby provázela rekordně nízká účast 18,2 procenta hlasujících. Voliči budou letos rozhodovat o 21 českých europoslancích.

Strany mají úřadům předložit kandidátky do 19. března, většina z nich už je představila. Vládní hnutí ANO plánuje kandidátku uzavřít 14. března.

