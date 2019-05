Minuta a půl na odpověď, ptát se může každý. Lídři do eurovoleb se střetnou v kině

před 20 minutami

Je to jedna z vůbec posledních debat, na které vystoupí hned několik lídrů, kteří kandidují do Evropského parlamentu. Těm, kdo dorazí, se navíc nabízí jedinečná možnost položit komukoliv z těchto politiků dotaz. Stačí přijít už dnes v 18 hodin do kina Bio Oko v Praze na Letné. Debatu pořádá Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s deníkem Aktuálně.cz.

Jeden velký stůl na pódiu pražského kina Bio Oko a za ním osm lídrů hlavních politických stran v České republice. K tomu otázky novináře Ondřeje Housky, který se v Aktuálně.cz a v Hospodářských novinách specializuje na evropskou politiku. A také otázky diváků, kteří se přijdou na debatu podívat. Taková bude kulisa jedné z vůbec posledních debat, která se uskuteční v reprezentativním obsazení doslova několik málo dní před volbami do Evropského parlamentu, které budou už nyní 25. a 26. května. Lidé se můžou z bezprostřední blízkosti zeptat na cokoliv například jedničky hnutí ANO Dity Charanzové, lídra ODS Jana Zahradila nebo Marcela Kolaji, kterého si vybrali do čela piráti. Právě tyto tři strany jsou podle nejaktuálnějšího průzkumu agentury STEM/MARK favority voleb. Otázky od moderátora a diváků ale budou směřovat i na další lídry, kteří nepochybně věří, že se do europarlamentu dostanou. Ať už sami nebo ještě s dalšími kandidáty na dalších místech. V Biu Oko tak bude odpovídat také Kateřina Konečná z KSČM, Pavel Poc z ČSSD, Pavel Svoboda z KDU-ČSL a Pavel Telička, který nedávno založil hnutí Hlas. Mezi všemi těmito lídry bude také jedna dvojka, a to Stanislav Polčák, který je na kandidátce Starostové a nezávislý a TOP 09. Posledním pozvaným, který ale jako jediný nepotvrdil účast, je bývalý sociální demokrat a teď lídr SPD Ivan David. Infografika Koho volit v evropských volbách? Kalkulačka napoví, ke které straně máte nejblíž "Velmi se na tuto debatu těším, jsem přesvědčený, že bude opravdu hodně zajímavá. Navíc jsme vybrali jako místo setkání prostředí, které je pro politiku hodně nezvyklé," říká Tomáš Dvořák z Asociace pro mezinárodní otázky, která patří mezi organizátory této akce společně s webem Euractiv.cz a Aktuálně.cz. Podle Dvořáka zazní velmi různorodé dotazy, které se nebudou týkat jen evropské politiky. "Ale samozřejmě základ bude tvořit toto téma, protože naše asociace se věnuje dlouhodobě evropské politice. Řeč bude například o předsudcích o EU a různých hoaxech, které se šíří i před volbami," uvedl. Infografika Kvíz: Češi o ní prý nic nevědí a vědět nechtějí. Jak jste na tom s Evropskou unií vy? Pevně daná bude také lhůta na odpovědi. Každý politik bude mít minutu a půl, ať bude odpovídat moderátorovi, nebo poté divákům v hledišti. Úplně nakonec ještě dostane každý kandidát minutu na to, aby řekl zcela podle svého uvážení poslední sdělení voličům před volbami. Kdo nepřijde do kina, kam je možné zamířit i bez předcházející registrace, ten může sledovat stream debaty na webu Aktuálně.cz.