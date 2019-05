Krále kroužků Niedermayera chtějí do vedení topky. Chci se věnovat Bruselu, odmítá to

Nejvíce kroužků ve volbách do Evropského parlamentu získal Luděk Niedermayer. Ve štábu TOP 09 ještě v neděli večer zaznívaly hlasy, že by bylo dobré, kdyby se ucházel o nějakou funkci ve vedení strany. Europoslanec to však odmítá, chce se naplno věnovat práci v Bruselu.

Kdyby se po vzoru mistrovství světa v hokeji vyhlašovala cena pro nejužitečnějšího kandidáta těchto voleb, stal by se jím europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer. Takřka každý čtvrtý volič, který hodil v pátek a sobotu do urny společný lístek TOP 09 a Starostů a nezávislých, Niedermayera zakroužkoval. Díky 67 430 hlasům se stal europoslancem s vůbec nejvíce preferenčními hlasy.

Nedělní večer kvůli zdravotním důvodům ve štábu strany netrávil. Jeho jméno tam ovšem mnohokrát zaznělo, a někteří straníci dokonce navrhovali, že by se měl na podzim, kdy se koná sněm TOP 09, ucházet o nějakou stranickou funkci.

"Byl bych velmi rád, kdyby se Luděk Niedermayer rozhodl kandidovat v rámci struktur TOP 09, nějakým způsobem uspěl a byl ve vedení. To bych mu velmi přál," řekl poslanec Dominik Feri.

"Ukázalo se, že voliči Luďkovi Niedermayerovi důvěřují a cení si jeho práce. Stejně tak členská základna si váží jeho empatie a kolegiality. Vnitrostranická funkce by byla pozitivním přínosem jak pro samotné členy, tak pro voliče," řekl Vojtěch Vais, který kandidoval v evropských volbách z 11. místa.

O něco opatrnější v této otázce byl předseda strany Jiří Pospíšil. "Nebudu nikoho vyzývat. Luděk Niedermayer samozřejmě může kandidovat, mohl kandidovat už minule. Je to o jeho rozhodnutí, musí se rozhodnout sám. Vzhledem k tomu, že se na 150 procent věnoval evropské agendě, tak v minulosti nechtěl. Uvidíme, zda to teď bude jinak. Já bych s tím určitě problém neměl, ale opravdu nebudu takto nikoho doporučovat našim delegátům," řekl Aktuálně.cz Pospíšil.

Niedermayer sám však zatím nepomýšlí na to, že by se na podzim o nějaký post ve straně ucházel. "Neuvažuji o tom. Rád bych kvalitně a naplno pracoval v Evropském parlamentu a samozřejmě pomáhal utvářet směřování a profilování TOP 09 jako jasně proevropské, kompetentní a odpovědné strany. Rád bych lépe dělil čas mezi Česko a pobyt za hranicemi. Uvidím, zda to vymyslím. Ale hlavně se chci soustředit na to, na co jsem dostal mandát," řekl Aktuálně.cz Niedermayer.

Pomohla mu pracovitost a ne příliš velká obliba Pospíšila

Členové TOP 09 si úspěch Niedermayera vysvětlovali jeho pracovitostí a odborností, kterou během svého působení v Evropském parlamentu prokázal. Díky ní se stal jednou z nejviditelnějších českých tváří v Bruselu. Výrazně na sebe upozornil třeba jako bojovník proti daňovým únikům a zastánce toho, aby velké internetové firmy platily větší daně, neboť dosud se jejich odvádění snaží vyhýbat.

"Zároveň je obrovsky férový a poctivý člověk s příjemným a lidským přístupem ke každému, kdo ho osloví," dodal Vais. Právě schopnost komunikovat s voliči a prodat své úspěchy považují mnozí za další dílek jeho úspěchu.

Výsledek samozřejmě velmi potěšil i samotného Niedermayera. "Důvěry tolika lidí si fakt moc cením. Pro mne to dokládá, že férová komunikace, odmítání populistického kličkování a snaha rozhodovat tak, jak to je opravdu v našem zájmu, je něco, co část lidí ocení, což je fajn," řekl Niedermayer.

Sociolog Jan Herzmann však upozorňuje na další aspekt, který mohl hrát roli. "Pan Niedermayer má skutečně velkou osobní pověst, za druhé se pravděpodobně projevil i problém ne úplně největší obliby předsedy Pospíšila mezi příznivci TOP 09 a asi i STAN. Není to pro Pospíšila žádná červená karta v symbolickém smyslu, ale určitý prvek pochybností tam je. Víme, že jeho pozice ve straně není úplně optimální," řekl Herzmann.

Lídr to má těžší než trojka kandidátky, myslí si Pospíšil

Předseda Pospíšil však to, že získal o 30 tisíc preferenčních hlasů méně než Niedermayer, jako svou porážku nevnímá. Před pěti lety byl právě on tím kandidátem, který získal největší množství kroužků ze všech kandidujících stran a přeskočil tehdejšího lídra - kterým byl právě Niedermayer.

Podle Pospíšila to dokazuje ztíženou roli lídra kandidátky, kterou má ve sbírání kroužků. "Je to odvislé i od toho, že potom se nemůžete zaměřit na svou individuální kampaň. Já odpovídal za dvouciferný výsledek a tři mandáty. Moje zkušenost je, že vždycky když jsem kandidoval jako lídr, tak jsem měl horší preferenční výsledek, než když jsem kandidoval na druhém a třetím místě. To tak většinou bývá," řekl Aktuálně.cz Pospíšil.

Pospíšil se domnívá, že Niedermayerovi pomohly také předvolební průzkumy, které očekávaly, že společné kandidátka TOP 09 a STAN získá dva mandáty. Podle těchto předpokladů by se Niedermayer bez velkého množství preferenčních hlasů jako trojka do Evropského parlamentu nedostal.

Jeho příznivci tak měli o to větší motivaci ho kroužkovat. "Na prvním místě je ale samozřejmě jeho kvalitní práce, kterou odváděl," dodal Pospíšil.