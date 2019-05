Finále volební kampaně: Zahradil přemítal nad počasím, Charanzová rozdávala koblihy

Někteří kandidáti na místa v Evropském parlamentu se snažili využívat doslova poslední hodiny kampaně před otevřením volebních místností. Patrné to bylo zejména v Praze, kde většina kandidátů končila kampaň ve čtvrtek, jen pár jich vyšlo do ulic i v pátek.

Lídr ODS Jan Zahradil si v pátek před polednem prohlížel oblohu a přemítal nad tím, jaké počasí by během voleb bylo pro jeho stranu nejlepší. "Sám nevím, jestli vyšší účast lidí ve volbách naší straně pomůže, nebo uškodí. Pokud bude takto pěkně, lidé odjedou velmi brzy na chalupy," vysvětluje Zahradil spolustraníkům, kteří už od rána oslovují u metra Anděl kolemjdoucí a rozdávají jim volební materiály.

"Tak co myslíte, dosáhneme nakonec na šest křesel?" ptá se Zahradila jeden z mladých dobrovolníků. Ten ho ale obratem krotí. "Já to vidím spíše na čtyři," odpovídá lídr kandidátky, který následně vzpomene jiného kandidáta a europoslance Pavla Teličku. Ten jde sice do voleb v čele málo známého a nového hnutí Hlas, ale Zahradil je hodně zvědavý, jak Telička ve volbách dopadne.

"Volby budou i válkou kroužků, a nebyl bych rád, kdyby měl nakonec víc kroužků než já, byť se asi do parlamentu nedostane," myslí si Zahradil, který se v jednom od všech ostatních kandidátů všech stran liší - je totiž zároveň kandidátem Evropských konzervativců a reformistů na šéfa Evropské komise. O to více je z jeho chování a slov cítit, jak moc mu záleží na vlastním výsledku ve volbách. Jak vyplývá z programu ostatních stran, Zahradil hodlá zůstat v ulicích nejdéle.

Pane @Telicka, výborně, jste takový přizpůsobivý typ. Za komunismu jste byl komunista, neboť to bylo výhodné. Pak jste byl soc. demokratem, protože za to byla funkce. Pak jste byl Babišovec, protože se to vyplatilo. Nyní jste eurooptimista, protože myslíte, že s tím uspějete. — ODS (@ODScz) May 24, 2019

Že to mezi ODS a Teličkou vře do poslední chvíle, prozradily v pátek sociální sítě. Telička na Twitteru totiž doporučil jednomu z voličů, aby ještě zvážil volbu ODS, protože její práce prý není v parlamentu moc vidět, zatímco námluvy s populisty a nacionalisty ano. Reakce ODS na sebe nenechala dlouho čekat. Strana Teličkovi vyčetla, že vždy zastával pozice, které byly pro něj nejvýhodnější.

I kdyby ODS dosáhla dobrého výsledku, nemá Zahradil křeslo europoslance jisté. Hned dva kandidáti z řad občanských demokratů totiž jeli vlastní kampaň a řadu týdnů nabádali voliče, aby zakroužkovali právě je. Konkrétně šlo o Alexandra Vondru, který se pokouší vrátit do politiky jako kandidát ODS na 15. místě, a Edvarda Kožušníka, který je na 10. místě kandidátky.

"Jejich kampaně jsem si samozřejmě všiml, ale zdá se mi, že kroužkování v minulosti nikdy moc nefungovalo," reaguje Zahradil, i když připomíná Jaroslava Zvěřinu, který se v roce 2004 dostal do Evropského parlamentu jako druhý z ODS, přestože byl na 10. místě.

"Moc si nemyslím, že by se tato situace opakovala, byť Alexandr Vondra asi není úplně bez šancí," vzpomněl kandidáta, který je známý díky práci v disentu, přátelství s Václavem Havlem i činností v ODS, kterou v minulosti zastupoval ve vládě jako ministr zahraničí či ministr obrany.

Zahradilovy obavy ale mají svou logiku, v minulosti už totiž zažil situaci, kdy byl lídr, ale za ODS získal podstatně více preferenčních hlasů někdo jiný. V roce 2009 získal sám jako jednička kandidátky 66 tisíc hlasů a dvojka Evžen Tošenovský 105 tisíc hlasů.

"Do dvanácti skončím a budu se chystat na odchod do volební místnosti, musím ještě stihnout jednu bruselskou televizi, která mě chce natočit při vhazování lístku," loučí se Zahradil a při odchodu se ještě zajímá o to, jestli jsou ještě někde zástupci jiných stran.

Favorizovaná ANO se radilo, do ulic vyšel ještě Polčák a piráti

Naprostá většina kandidátů ukončila kampaň ve čtvrtek. Například členové KDU-ČSL se sešli právě na Andělu. Mezi lidovci nechyběl předseda Marek Výborný, lídr kandidátky Pavel Svoboda ani trojka Michaela Šojdrová. Společně s dalšími si nakonec setkání zazpívali evropskou hymnu Ódu na radost, která zněla také na začátku jejich předvolební kampaně, stejně jako na začátku letošního sjezdu v Brně.

Jak jsem psal včera, kontaktní kampaň před několika minutami skončila. Bylo mi ctí, strávit ji mezi vámi, voliči a po boku svého týmu, kterému děkuji za jejich neuvěřitelnou píli a nasazení. Kampaň je tvrdá práce, ale když ji trávíte mezi svými přáteli, je to radost, a proto jsem si na úplný závěr kampaně právě Ódu na radost zazpíval. Ještě jednou díky všem, sejdeme se u voleb! 😉 Zveřejnil(a) Pavel Svoboda dne 23. May 2019

Kromě Zahradila tak byl v pátek v ulicích už jenom Stanislav Polčák, který je dvojkou na kandidátce Spojenci pro Evropu. V pátek ráno stál u metra Můstek jen kousek od Václavského náměstí a rozdával materiály. Ve srovnání hned s několika lidmi z ODS na Andělu, kteří měli mimo jiné celé balíky textilních tašek, působil poněkud nenápadně, ale reakce lidí si pochvaloval.

"Až na jednoho pána na Vysočině, který mě poslal někam, nemám během kampaně žádnou špatnou zkušenost. Lidé reagují vstřícně, i když si třeba materiály někteří nevezmou," říká Polčák, podle kterého bývají kampaně do Evropy náročnější než ty do sněmovny nebo do komunálu.

"Vzhledem k tomu, že celá Česká republika je jeden volební obvod, tak člověk musí objet opravdu celou zemi a oslovit co největší množství lidí. Snažil jsem se udělat maximum," tvrdí Polčák, ale výsledek voleb nechce odhadovat.

Koalice Spojenci pro Evropu jde navíc do letošních voleb s určitým rizikem, protože na jedné kandidátce jsou lidé hned z několika stran, včetně například předsedy zelených Petra Štěpánek. Lídrem kandidátky je šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, který se podle Polčáka snažil, aby utvořili co nejlepší tandem. Také proto se občas střádali ve velkých televizních debatách. Například na debatě na České televizi vystoupil Pospíšil a na Nově Polčák, který je členem předsednictva Starostů a nezávislých.

Třetím politikem, kterého bylo možné ještě v pátek potkat v ulicích Prahy, byl předseda pirátů Ivan Bartoš. Společně s dalšími spolustraníky projížděli městem ve speciálním autobusu, ze kterého pouštěl DJ hudbu. Žádná volební hesla ani jiná slova nezněla.

"Kampaň jsme zakončili včera, dnes jde hlavně o to, abychom se takto rozloučili s volební kampaní a lidem poděkovali za vstřícnost," uvedl Bartoš, který si pochvaloval reakce lidí. "Mám jen a jen pozitivní reakce, občané byli výborní," uvedl.

Další strany, které podle průzkumů mají šanci podobně jako piráti získat místa v Evropském parlamentu, už v pátek do ulic nevyrazily. "Dnes máme poradu," informoval Vladimír Vořechovský z mediálního týmu hnutí ANO. Jednička kandidátky Dita Charanzová ale ještě ve čtvrtek byla k vidění například na stanici metra I.P. Pavlova, kde kromě jiného rozdávala koblihy.

Dnes byl poslední den naší kontaktní kampaně. Jak to s námi ráno vypadalo? Podívejte se na krátké video přímo z místa činu:)! Zveřejnil(a) Dita Charanzová dne 23. May 2019

"Rozdávali jsme ale i předvolební noviny, kšiltovky Silné Česko, letáky. Kontaktní kampaň byla v posledních týdnech intenzivní. Najezdila jsem tisíce kilometrů, potkala stovky lidí, prodebatovala desítky hodin ať už na ulici, ve školách nebo firmách," řekla Charanzová.

Navzdory současné atmosféře, kdy probíhají demonstrace proti šéfovi ANO a premiérovi Andreji Babišovi, Charanzová tvrdí, že se potkala v kampani s vesměs pozitivními reakcemi lidí na svou osobu. "Určitě mezi lidmi koluje řada mýtů ohledně Evropské unie, na druhou stranu jsem byla velmi příjemně překvapená, kolik toho mnozí lidé věděli a na jaké detaily se ptali. To mě nabíjelo," tvrdí.