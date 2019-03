CVVM: K eurovolbám chce jít zatím každý třetí, 14,5 % voličů zatím neví, komu dá hlas

před 1 hodinou

Ve volbách do Evropského parlamentu by nyní nejvíc Čechů volilo hnutí ANO, které má podporu 26 procent možných voličů. Druhá ODS má podporu 16 procent a piráti 11,5 procenta. K urnám dorazí asi 28 procent českých voličů. Vyplývá to z únorového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Z průzkumu ale podle centra zatím nelze předvídat výsledky voleb. Velká část lidí totiž ještě nemá zcela jasno, koho bude volit.

ANO má mezi dotázanými, kteří účast u voleb nevyloučili, zatím nejsilnější pozici. Ani se započítáním několikaprocentní možné odchylky by druhá ODS s největší pravděpodobností hnutí ANO v míře podpory nepředstihla. Za ODS a piráty měly největší voličskou podporu komunisté s osmi procenty a ČSSD a koalice STAN a TOP 09 shodně 7,5 procenta. Volební koalice STAN a TOP 09 byla oznámena až v závěru konání průzkumu CVVM. Výsledky obou stran v průzkumu tak byly sečteny, ale mohou se lišit od podílu hlasů, kterého by STAN a TOP 09 dosáhly jako koalice. Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) má podporu 4,5 procenta možných voličů a lidovci 3,5 procenta. U ostatních stran již volební preference nepřesáhly jedno procento. Značná část dotázaných - asi 14,5 procenta - ale ještě není rozhodnuta, koho bude volit. Odhadovaná volební účast 28 procent je výrazně vyšší než účast při minulých evropských volbách v Česku v roce 2014. Tehdy k urnám dorazilo jen zhruba 18 procent českých voličů. Průzkum provádělo CVVM od 2. do 13. února. Zúčastnilo se ho 1064 obyvatel České republiky starších 15 let. Graf CVVM | Foto: CVVM Evropské volby se budou v Česku letos konat 24. a 25. května. Podle projekce odhadovaných výsledků voleb, kterou zveřejnil 1. března Evropský parlament, zřejmě volby vyhraje ANO se ziskem osmi mandátů. Druzí piráti získají podle projekce čtyři křesla a třetí ODS tři. V posledním hlasování v květnu 2014 získalo ANO čtyři mandáty stejně jako TOP 09 společně se STAN a také ČSSD. Zvoleni tehdy byli také tři zástupci KDU-ČSL, tři komunisté a dva zástupci ODS; jeden mandát připadl Svobodným.