Volby by vyhrálo ANO před STAN a ODS, Motoristé by neuspěli

Sněmovní volby by v září vyhrálo vládní hnutí ANO se ziskem 31,4 procenta hlasů. Na prvním místě se drží dlouhodobě. Druhé by skončilo hnutí STAN se 16,6 procenta, třetí by byla ODS se 14 procenty. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti a vládní SPD, naopak koaliční Motoristé sobě by zůstali pod pětiprocentní hranicí. Vyplývá to z volebního modelu agentury Ipsos pro web Moravec.cz.
Podle Ipsos si STAN oproti modelu z letošního května polepšilo o zhruba dva procentní body, naopak ODS si o asi procentní bod pohoršila. Zářijový výsledek ANO je s květnovým srovnatelný. Piráti by v září obdrželi 7,9 procenta hlasů a jejich podpora mírně klesla.
Vládní SPD by získala 7,1 procenta, což je o zhruba procentní bod více než v květnu. Koaliční Motoristé by měli 4,5 procenta podobně jako na jaře a pod pětiprocentní hranicí by skončili i lidovci a TOP 09.
Umístění STAN na druhé pozici zaznamenaly v uplynulých měsících i volební modely dalších agentur. „K přesunu dochází hlavně mezi opozičními stranami navzájem. STAN by dnes volila až čtvrtina lidí, kteří v roce 2025 volili koalici Spolu,“ uvedl Michal Kormaňák z agentury Ipsos.
Podle politologa Petra Justa z Metropolitní univerzity Praha těží STAN ze široké základny úspěšných komunálních politiků před nadcházejícími komunálními a senátními volbami.
Podle Ipsos strany vládní koalice v součtu zaznamenaly od loňských voleb propad o zhruba šest procentních bodů.
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