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Domácí

Volby by vyhrálo ANO, o druhou příčku se dělí ODS a STAN

ČTK

Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo vládní hnutí ANO se 31,5 procenty hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí (STAN) a ODS se ziskem 15,5 procenta hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi (ČT) zpracovala agentura Kantar CZ.

FILE PHOTO: Czech Prime Minister Andrej Babis in Studenka, Czech Republic
Premiér Andrej Babiš si se svým hnutím od dubna nepatrně pohoršil, ale pořád by jasně zvítězil.Foto: Reuters
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Do sněmovny by dostalo šest subjektů, a to včetně koaličních Motoristů, kteří zůstávají na pětiprocentní hranici. Informovala o tom v neděli Česká televize.

ANO a STAN si od dubnového průzkumu pohoršily shodně o půl procentního bodu. ODS zůstala na stejném výsledku, stejně jako opoziční Piráti, kteří by od voličů získali 9,5 procenta, a vládní SPD se ziskem 6,5 procenta. KDU-ČSL skončila se čtyřmi procenty pod hranicí nutnou pro vstup do sněmovny, vyplývá z průzkumu.

Průzkum se uskutečnil na přelomu května a června a zúčastnilo se ho 1200 respondentů.

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