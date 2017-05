Volby by vyhrálo ANO, koalice lidovců a Starostů by se do sněmovny nedostala

před 25 minutami

Praha - Sněmovní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 28,5 procenta, druhá ČSSD by měla 17 procent. Obě strany si ale po nedávné vládní krizi pohoršily. Do sněmovny by se nedostala koalice KDU-ČSL a hnutí STAN, která by získala 7,4 procenta hlasů, ale potřebuje deset procent. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury Focus.

Ve sněmovně by měla zastoupení také KSČM, pro kterou by se rozhodlo 14 procent voličů. Na čtvrtém místě by skončila ODS se ziskem 10,8 procenta a pátá TOP 09 s 9,8 procenta. Pod hranicí pěti procent by skončila SPD, Piráti i Zelení. K volbám by dorazilo 49 procent dotázaných.

Průzkum se uskutečnil od 11. do 24. května a zúčastnilo se ho 1013 lidí. Volební model pak vychází z odpovědí 407 dotázaných, kteří vyjádřili ochotu jít k volbám a zároveň měli vybranou stranu, které chtěli dát svůj hlas.

Uzavření koalice s hnutím Starostové a nezávislí potvrdila KDU-ČSL na víkendovém sjezdu v Praze. Předběžná volební kampaň pro podzimní volby by měla začít už příští týden. Delegáti na sjezdu také pověřili vedení strany, aby usilovalo o změnu volebních zákonů tak, aby se snížily volební prahy pro koalice.

Koalici dvou stran by tak mělo stačit pro vstup do sněmovny překročení sedmiprocentního prahu, koalici tří a více stran devítiprocentního. Zároveň delegáti vyzvali ke změně způsobu přepočtu hlasů na mandáty, aby se víc přiblížil čistě poměrnému.

Průzkum volebních preferencí nedávno zveřejnilo také Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle něj by bylo první ANO s 33 procenty hlasů, ČSSD druhá se 14 procenty a třetí ODS se 13 procenty. Kolik lidí by volilo lidovce ve spojení se starosty, tento volební model neuvedl. Podle průzkumu Medianu by pak ANO mělo 26 procent a ČSSD 14 procent.