Průzkum: Volby by v srpnu vyhrálo ANO, do sněmovny by se dostalo pět stran

Volby by v srpnu s převahou vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,5 procenta hlasů. Následovala by ODS s 13 procenty a SPD s 11 procenty. Do sněmovny by se dostalo pět stran, vládní TOP 09 by zůstala mimo. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median.

Ve srovnání s červencem by si opoziční ANO pohoršilo o půl procentního bodu, ODS pak o jeden procentní bod. Naopak opoziční SPD si polepšila o tři procentní body a poskočila z páté na třetí příčku. Polepšili si i Piráti a STAN, kteří by v srpnu získali shodně 9,5 procenta hlasů.

Do dolní komory by se nedostala vládní TOP 09 se 4,5 procenta hlasů ani Přísaha, která v červencovém modelu měla pětiprocentní zisk a nyní by obdržela 3,5 procenta hlasů. Mimo by zůstali i vládní lidovci, kteří by měli podporu 3,5 procenta voličů. Stejného výsledku v modelu dosáhli i komunisté. Sociální demokraty by volily dvě procenta voličů, stejně jako stranu PRO 2022 a Zelené.

"Nejjistější voličskou základnu má hnutí ANO. Tři čtvrtiny (76 procent) voličů ANO si jsou jisti svou účastí u voleb a nezvažují jinou stranu. Rozhodnuté voliče má také ODS, SPD či Piráti. Více než polovina voličů ODS i SPD se k volbám chystají a jinou stranu nezvažují," uvedl Median.

Strany nynější vládní koalice by měly podle Medianu v součtu podporu 40 procent voličů a získaly by 84 poslaneckých křesel. Zisk ale nezohledňuje to, pokud by strany kandidovaly v koalicích jako v minulých sněmovních volbách. ANO by si připsalo 86 mandátů a SPD 30.

Voleb by se zúčastnilo 59,5 procenta lidí a ochota přijít k volbám od minulého průzkumu opět poklesla. Určitě by v volbách nepřišlo 31 dotázaných. V posledních sněmovních volbách v říjnu 2021 byla účast 65,43 procenta.

Průzkum se uskutečnil od 1. do 31. srpna a zúčastnilo se ho 1011 dospělých respondentů.

Výsledky volebních modelů agentury Median v posledních měsících (v procentech):

srpen 2024 červenec 2024 červen 2024 květen 2024 duben 2024 březen 2024 ANO 32,5 33 30,5 33 32,5 32 ODS 13 14 12 14,5 13 14 SPD 11 8 8,5 7,5 10 7 Piráti 9,5 8 10,5 10 10 10,5 STAN 9,5 9 9 8,5 8 6 TOP 09 4,5 4 5 5,5 3,5 3,5 Přísaha 3,5 5 5 3 2,5 3,5 KSČM 3,5 4 4,5 4 3,5 4,5 KDU-ČSL 3,5 2,5 4,5 2 3,5 3,5 SOCDEM (do června 2023 ČSSD) 2 3,5 2,5 3,5 4,5 4,5 PRO 2022 2 2 1,5 3,5 3 4 Zelení 2 2,5 2 1,5 2,5 3

Zdroj:Median

