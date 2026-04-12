Přeskočit na obsah
Benative
12. 4. Julius
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Volby by suverénně ovládlo ANO, Starostové drží pozici lídra opozice, ukázal průzkum

ČTK

Volby do Sněmovny by na přelomu března a dubna jasně ovládlo vládní hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S velkým odstupem následují Starostové a nezávislí (STAN) s podporou 15,5 procenta a těsně za nimi ODS, které by dalo hlas 15 procent voličů.

Alena Schillerová, ministryně financí, politička, Andrej Babiš, premiér, Karel Havlíček, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, politik
Zleva ministryně financí Alena Schillerová, premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu (všichni ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády k cenám pohonných hmot na českém trhu, 2. dubna 2026, Praha.Foto: ČTK
Aktuální volební model agentury Kantar pro Českou televizi ukázal, že do Sněmovny by se nyní dostali ještě Piráti, SPD a těsně i Motoristé.

Pirátům přisoudil model 9,5 procenta a SPD 6,5 procenta. Motoristé v průzkumu dosáhli přesně na pětiprocentní hranici nutnou pro zisk poslaneckých křesel. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby by získalo stejně jako lidovci tři procenta hlasů, TOP 09 má podporu 2,5 procenta voličů. Ostatní strany si vybralo dohromady šest procent hlasujících.

Volební model Kantar CZ na přelomu března a dubna
Volební model Kantar CZ na přelomu března a dubnaFoto: Kantar CZ, Česká televize

Zisky jednotlivých stran a hnutí se za poslední měsíc podle autorů volebního modelu prakticky nezměnily. Ve srovnání s volbami, které se konaly loni v říjnu, si pohoršily SPD o 1,5procentního bodu a Motoristé o dva procentní body.

Související

Propad SPD je pravděpodobně dán i tím, že do voleb vstupovalo toto hnutí s podporou dalších tří uskupení, a to PRO, Svobodných a Trikolory. Model ale zatím počítá s tím, že by ve volbách tyto subjekty kandidovaly samostatně.

Kdyby se nyní konaly volby, přišlo by k nim podle Kantaru 62,5 procenta voličů. Průzkumu se zúčastnilo 1200 respondentů.

Nejnovější
Hungarian parliamentary election in Budapest
Hungarian parliamentary election in Budapest

Maďaři od nedělního rána chodí k urnám v "nejdůležitějších evropských volbách roku". Ty by mohly ukončit 16letou vládu premiéra Viktora Orbána (Fidesz), v průzkumech proti němu těsně vede jeho opoziční vyzyvatel Péter Magyar (Tisza). Kolem 19. hodiny začne počítání hlasů, o hodinu později by měly být známé první odhady. Web Aktuálně.cz má přímo v Budapešti svého reportéra.

Auto vs vlak
Auto vs vlak

