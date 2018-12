ANO suverénně vede. TOP 09, SPD, KDU-ČSL a STAN by se do sněmovny možná nedostaly

před 1 hodinou

Volby do Poslanecké sněmovny by v prosinci skončily pro sněmovní strany TOP 09, SPD, KDU-ČSL a STAN špatně, na pětiprocentní hranici nutnou pro úspěch ve volbách by zřejmě nedosáhly. Naopak suverénně by vyhrálo ANO se ziskem 33,5 procenta hlasů. Ve sněmovně by tak bylo jen pět stran. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Z průzkumu vyplývá, že hnutí premiéra Andreje Babiše by dostalo víc hlasů, než kolik má druhá ODS a třetí piráti dohromady. Oproti listopadu ANO posílilo o čtyři procentní body. Občanští demokraté mají nyní podporu 14,5 procenta lidí, piráty by volilo 14 procent občanů. Komunistům by nyní dalo hlas deset procent voličů, sociálním demokratům 9,5 procenta. Mírně si pohoršilo hnutí SPD, pozice ostatních stran se výrazně nezměnily. Všechny tyto strany - SPD, TOP 09, KDU-ČSL a STAN - by na pětiprocentní hranici nedosáhly. Cílem volebního modelu je modelovat výsledek hypotetických voleb v době sběru dat. Podle analytiků CVVM ale nelze s určitostí říct, zda by se do sněmovny tato uskupení momentálně dostala, mimo jiné kvůli váhání voličů mezi několika stranami. Pokud by se v prosinci konaly sněmovní volby, přišlo by k nim podle CVVM 61 procent občanů.