Volby by jasně ovládlo ANO, do Sněmovny by se těsně dostali i Motoristé

Pokud by se konaly sněmovní volby v červnu, jasně je ovládlo hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S odstupem následuje ODS, které by dalo hlas 13 procent voličů, těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5 procenta, vyplývá z červnového výzkumu agentury Median.
Podle aktuálního volebního modelu by se do Sněmovny dostali ještě Piráti se sedmi procenty, SPD se ziskem 6,5 procenta a Motoristé, kteří by dosáhli přesně na pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní parlamentní komory.
Ostatní uskupení by zůstala mimo Sněmovnu. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby a KSČM mají shodně čtyři procenta hlasů. Pro lidovce by podle Medianu hlasovalo 3,5 procenta voličů a TOP 09 má nyní tříprocentní podporu. Obě opoziční strany v posledních sněmovních volbách kandidovaly s ODS v koalici Spolu. Volit hnutí Přísahu chtějí dvě procenta respondentů.
K volbám by v červnu přišlo 59 procent oprávněných voličů, vyplývá z průzkumu. Ochota zúčastnit se voleb je tedy zhruba o deset procentních bodů nižší, než jaká byla účast ve volbách do Poslanecké sněmovny loni v říjnu.
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