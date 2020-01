Lidovci opět volí předsedu. Sjezd začal rezignací dosavadního vedení strany

Uběhl teprve necelý rok a Marian Jurečka a Jan Bartošek jdou opět do souboje o vedení KDU-ČSL. Situace je však odlišná. Zatímco loni dali delegáti více hlasů Jurečkovi, aby ale nakonec zvolili předsedou třetího kandidáta, Marka Výborného. Sobotní sjezd strany začal tím, že rezignovalo celé dosavadní předsednictvo strany.

Sobotní lidovecké setkání má sice v názvu slovo sjezd, ale oproti tomu loňskému to bude něco zcela jiného - ať kulisami, nebo samotným děním.

Zatímco v březnu roku 2019 se lidovci sjeli po velkých přípravách na rozlehlé brněnské Výstaviště, tentokrát se tísní v hotelu Ambassador na pražském Václavském náměstí. Zatímco loni jednali až do půlnoci a v neděli se setkali opět, tentokrát se už odpoledne rozjedou domů, protože na řadě míst se konají plesy - a ty si společensky velmi aktivní členové této křesťanské strany nechtějí nechat ujít. Takže rychlý příjezd do Prahy, rychlá volba předsedy a místopředsedů a rychle pryč. Ani nějaká debata nad programem či směřováním strany není v plánu.

Co je ale nejpodstatnější. Zatímco před osmi měsíci byla cítit mezi delegáty touha po velké změně ve vedení strany, a proto nováček Marek Výborný porazil už zkušené straníky Mariana Jurečku a Jana Bartoška, tentokrát má nováček mezi trojicí kandidátů - europoslanec Tomáš Zdechovský - nejmenší šance. On sám si je vědom, že je poněkud "netypický lidovec", přesto věří, že si na něj už strana zvykla.

"V KDU-ČSL musíte nejdříve 'uzrát', lidé si na vás musí zvyknout," říká velký příznivec politiky Jiřího Čunka, který na rozdíl od mnoha jiných politiků této strany neprošel komunální politikou. "Přišel jsem z byznysového prostředí, kde se méně schůzuje a více rozhoduje. Byl jsem zvyklý vzít práci a udělat ji místo toho, abych příliš dlouho rozumoval o tom, co a jak uděláme. Nebyl jsem zvyklý tolik naslouchat. Na hodně lidí v minulosti působil tento můj přístup tak, jako by jim někdo dal před oči červený hadr," přiznává.

Pokud jde o jeho šance na zvolení novým šéfem strany, Aktuálně.cz den před sjezdem řekl, že je od přírody bojovník a v žádném případě nemá pocit, že by šel do předem prohraného zápasu. "Vše se rozhodne během pátku a soboty. Těchto 24 hodin bude neskutečně dlouhých, povedou se stovky vyjednávání a debat. Ale ať už to dopadne jakkoliv, chci, aby vyhrál ten nejlepší," uvedl Zdechovský.

A na dotaz, jestli třeba nakonec před prvním kolem volby neodstoupí, jak občas zaznívá z kuloárů, a koho případně podpoří, odpovídá, že žádné jméno nevysloví. "Nikoho nebudu vybízet k volení toho či onoho kandidáta. Oba jsou natolik zkušení, že dokážou případně přesvědčit své příznivce," uvedl europoslanec Zdechovský.

Jurečka nechce být s ODS na palubě ani v kajutě

Jurečka a Bartošek mají za sebou určitou část příznivců z řad delegátů, Olomoučák Jurečka jich má více na Moravě, Jihočech Bartošek v Čechách. V nejužším vedení strany se pohybují několik let, delegáti sjezdu je znají dokonale.

Však také když on-line deník mluvil s významnými členy KDU-ČSL, v naprosté většině zněla totožná věta: Rozhodne se mezi Marianem Jurečkou a Honzou Bartoškem. "A bude to pravděpodobně těsné," dodávají znalci lidoveckého prostředí. Upozorňují přitom na to, že za mírného favorita byl považovaný Jurečka, ale Bartošek mu "šlape na paty".

"Marian udělal chybu, když se velmi ostře vymezil proti možné spolupráci s dalšími stranami a hlavně proti ODS," říká jeden z předních členů strany, který si nepřeje být jmenovaný. On i další jeho spolustraníci tvrdí, že nechtějí jít s žádným z kandidátů do nějakého sporu.

Jurečka minulou sobotu, když ODS volila svého staronového předsedu Petra Fialu, umístil na Twitter slova, kterými se zcela zřetelně postavil proti předsedovi vlastní strany Marku Výbornému. Předsedovi, který sice končí, ale který dostal loni v březnu podstatně víc (257 proti 124) od delegátů než Jurečka. Delegátů, kteří budou teď v sobotu skoro stejní jako v březnu.

"Jsme na jedné společné lodi české politiky a já se nebojím říci na jedné palubě či v jedné kajutě. Vaše ODS stejně jako KDU-ČSL jasně hájí konzervativní hodnoty, které nám ještě před pár lety přišly jako zcela samozřejmé a nezpochybnitelné," prohlásil minulý týden na kongresu ODS Výborný. Kromě toho také oznámil, že ODS a KDU-ČSL si jsou programově nejblíže ze všech parlamentních stran a "musíme společně vyhrát příští sněmovní volby".

Sotva za tato slova sklidil od občanských demokratů velký potlesk, napsal možný nový předseda Jurečka na Twitter tento vzkaz: "Těžko být s někým na palubě či v kajutě, když se ODS podílela v minulosti na pokřivení volebního systému, díky kterému je mimo jiné i současná situace, a stále odmítá tento omyl opoziční smlouvy pomoci napravit a podpořit novelu volebního zákona z dílny KDU-ČSL."

Těžko říci, jestli byl Jurečka překvapený, když mu hned vzápětí začaly přicházet kritické reakce od členů i nečlenů KDU-ČSL. Jaký to rozdíl oproti Janu Bartoškovi, který reagoval na kongres ODS diplomaticky a zcela nekonfliktně. "Gratuluji Petrovi Fialovi k obhájení pozice předsedy ODS a těším se na další spolupráci," napsal. A musel vědět, že k takové gratulaci mu nemůže nikdo nic kritického říci.

Téma spolupráce mezi ODS a KDU-ČSL je u lidovců velmi citlivé a také velmi probírané, straně se i přes mnohé proklamace nikdy nepodařilo získat ve volbách větší množství procent či poslanců, pokud chtěla být ve vládě, musela mít vždy nějakého partnera. A v současnosti se jeví tím nejbližším právě ODS, stačí sledovat chování a hlasování lidovců v Poslanecké sněmovně nebo v Evropském parlamentu.

Ve straně jsou také členové, kteří se přiklánějí raději ke spolupráci se Starosty a nezávislými či TOP 09, ale ani k nim nevyslal Jurečka ta nejlepší slova. "Už nejsem naivní a nechci dávat lidem plané naděje. Když se nepodaří změnit zákony, tak se koalice nepodaří. Je pouze možné udělat projekt, kdy jedna strana podpoří druhou a kandiduje na jejich kandidátkách, jako to udělali Starostové s TOP 09," odpověděl tento měsíc na dotaz Práva, zda je reálné jednat o předvolební koalici s TOP 09, STAN a ODS.

Bartošek je rozhodnější a ráznější

To Bartošek si neuzavírá dveře k žádné spolupráci a dává najevo, že je otevřený možné těsné spolupráci jak s ODS, tak STAN či TOP 09. "Lidé očekávají od politiků, že se dokážou domluvit. A já chci spojovat lidi dobré vůle," vyhnul se konkrétnější odpovědi na páteční dotaz Aktuálně.cz, jestli by podporoval bližší spolupráci s ODS. Dodal přitom, že základem je společná dohoda v lidové straně, která musí předcházet případné spolupráci s jinými stranami.

Bartoškovy šance na úspěch zvyšuje ještě další věc. Svůj zájem o vedení strany projevil podstatně dříve než Jurečka, který dlouho váhal. Někteří lidovečtí kolegové si z něj dělali i legraci, když krátce před svým oznámením, zda bude kandidovat, se obrátil na uživatele sociálních sítí, co mu radí.

Bartošek působí rozhodněji, a navíc dává opakovaně najevo, že je ochoten straně pomoci, i kdyby nebyl zvolen. Což už dokázal na minulém sjezdu. Přestože skončil ze tří kandidátů poslední, přišel k mikrofonu a oznámil, že je připraven kandidovat na místopředsedu, protože chce straně pomoci.

Marian Jurečka kandidaturu, a to i přes výzvy předsedy Výborného, odmítl. Když následně nemohli lidovci až do sobotní noci najít člověka, který by získal nadpoloviční počet hlasů při volbě posledního místopředsedy, Jurečka řekl, že si vezme čas přes noc - a ráno nabídku znovu odmítl.

Důvodem bylo to, že Výborný na minulém sjezdu ostře zaútočil na tehdejší vedení strany, to znamená Pavla Bělobrádka a právě Jurečku, který byl prvním místopředsedou. "Vzbudili jsme velká očekávání, která jsme nenaplnili, vstoupili jsme do vlády s Babišem, pomáhali mu s dluhopisy, biopalivy, nevymlouvejme se na koaliční partnery," řekl Výborný na adresu zmiňované dvojice, která byla ve vládě.

Jak je vidět, uteklo několik měsíců a Jurečka získal opět chuť být ve vedení strany. Velkou roli v tom hráli spolustraníci. Jurečku, který byl od roku 2011 prvním místopředsedou strany a je u mnoha lidovců oblíbený pro svou velmi otevřenou a družnou povahu, ke kandidatuře přesvědčovali. Díky němu má už tradičně lidovecky silná Morava svého kandidáta.

Sám Jurečka Aktuálně.cz sdělil, že si vzal z minulých měsíců velké ponaučení. "Jak se říká, dostat od života facku je dobré. I z porážky se může člověk poučit a spoustu věcí může přehodnotit a dělat jinak. Takže jsem víc přemýšlel nad tím, co KDU-ČSL nedělá dobře a co bychom měli zlepšit," uvedl Jurečka, který má ze tří kandidátů největší politické zkušenosti, protože mimo jiné seděl ve vládě jako ministr zemědělství. Nepochybně hodně spoléhá na podporu delegátů z Moravy a také na to, že typově má nejblíže k bývalému předsedovi Josefu Luxovi, který byl nejpopulárnějším předsedou v novodobé historii strany.

Bartošek bude nepochybně sázet na to, že přece jen působí víc razantně, však také u svého jména si na sociální sítě už dávno napsal: "Ten, který věří ve vítězství. Dačický patriot. Lidovec. Povahou medvěd." Aktuálně.cz den před volbou řekl, že za nejpodstatnější považuje spojování lidí různých názorů. "Potřebujeme energické vedení, schopné spojovat lidi různých názorů. Potřebujeme spojit stranu napříč generacemi i oblastmi," avizuje.