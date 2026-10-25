Volal jsem si 14 hodin s chvilkaři. Babiš popsal telefonáty odpůrcům rušení poplatků

Premiér Andrej Babiš (ANO) si zhruba 14 hodin telefonoval a psal si s lidmi, kteří nesouhlasí se zrušením koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Ve videu zveřejněném na sociální síti X v neděli zároveň zopakoval, že poplatky nejsou zárukou nezávislosti. Uvedl, že opozice dostane prostor v debatě v druhém čtení k vládnímu návrhu, který mění financování veřejnoprávních médií.
„Včera jsem 14 hodin telefonoval a smskoval lidem, kteří nesouhlasí se zrušením poplatků za Českou televizi a Český rozhlas,“ uvedl Babiš v nedělním videu s tím, že „odpovídal aktivistům Milionu chvilek“.
„Dospěl jsem k názoru, že to nemá vůbec smysl, protože nestojí o normální debatu,“ řekl dále Babiš. „Většina z nich ale nechtěla diskutovat ani slyšet naše argumenty. Chtěli si jen vylít zlost, urážet a vyhrožovat,“ doplnil ve svém příspěvku na síti X.
O tom, že premiér některým lidem skutečně volal, informoval již v sobotu server Seznam Zprávy. Popsal zkušenosti dvou žen, jimž Babiš telefonoval v pátek během projednávání třaskavého bodu rušení koncesionářských poplatků ve sněmovně a vysvětloval jim, proč na zrušení poplatků trvá.
Lidé si mezi sebou přeposílali číslo na premiéra Andreje Babiše, aby mu mohli napsat, že s převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet nesouhlasí. A premiér některým z nich volal zpět, upřesnil server Seznam Zprávy.
Jedné z žen, která „trvala na tom, že změna financování ohrozí nestrannost médií“, Babiš podle svědectví prezentovaného serverem odvětil, že to „má z toho, že čte jenom Seznam Zprávy a Aktuálně“. Druhé ze zpovídaných žen zase premiér řekl, že „média lžou a všichni jsou proti nám“.
Poplatky podle premiéra nezaručují nezávislost médií
Koncesionářské poplatky se podle nedělního sdělení premiéra platí od ledna 1955. Babiš v této souvislosti ve videu vyřkl řečnickou otázku, zda byla Česká televize zárukou nezávislosti i za normalizace. Odmítl také argument, že zrušení poplatků ohrozí demokracii. „Takže žádné ohrožení, žádná ztráta demokracie, tyhle nesmysly,“ prohlásil.
Premiér zároveň uvedl, že o změně financování veřejnoprávních médií se bude dál jednat i po páteční bouřlivé noci. Ve sněmovně podle něj proběhlo první čtení a při druhém čtení chce vláda nechat opozici prostor k debatě. „My skutečně jsme to teďka načetli a budeme se bavit, ale zkusme to normálně,“ řekl.
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