Buď to nikdo nekontroloval, nebo to vědomě toleroval, tvrdí o výsledcích ostravské nemocnice Vojtěch

Podle bývalého ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Svatopluka Němečka je odvolání tří přednostů "osobní msta".

Praha - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) pokládá výsledky prověrky v ostravské fakultní nemocnici za zarážející. Při kontrolách přímo řízených nemocnic bude ministerstvo prověřovat využívání externích služeb a případné propojení jejich zaměstnanců a soukromých společností, u nichž služby objednávají. Vojtěch to v pátek řekl novinářům.

"Není možné akceptovat to, pokud stejné osoby působí jak v nemocnicích, tak v soukromé společnosti, soukromé laboratoři," komentoval ministr výsledky prověrky ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Ředitel nemocnice Evžen Machytka odvolal kvůli těmto propojení přednostu Interní kliniky Arnošta Martínka, přednostu Ústavu soudního lékařství Igora Dvořáčka a přednostku Ústavu patologie Janu Dvořáčkovou. Vojtěch v této souvislosti mluvil o jednoznačném střetu zájmů. Machytkovy kroky podpořil.

Bývalý ředitel nemocnice a někdejší ministr zdravotnictví za ČSSD Svatopluk Němeček považuje odvolání tří přednostů za osobní mstu. Vojtěch připomněl, že Němečka nechal před několika měsíci odvolat pro podezření z vyvádění peněz nemocnice do soukromých společností. Dříve se podle ministra o takové praktiky nikdo nezajímal. "Buď to tedy nikdo nekontroloval, nebo to vědomě toleroval," míní.

Němeček řekl, že žádná nemocnice nemůže dělat všechno. "Nemocnice není od toho, aby dělala úplně všechno, proto to posílají někam jinam. Nic je to nestojí, protože je to na úhradu pojišťovny," uvedl.

Ministerstvo zdravotnictví podle Vojtěcha stojí o to, aby nemocnice využívaly externí služby v co nejmenší míře. Co nejvíce z nich by si měly zajišťovat samy.

Závěry auditu podle Machytky auditu ukazují, že odvolaní přednostové současně působí v soukromé laboratoři, která byla preferována při odesílání diagnostických vzorků. Podle dostupných informací jde o společnost CGB, jejíž majitelkou je Dvořáčková a působil v ní i Dvořáček a Martínek.

Do laboratoře podle Machytky odcházela víc než půlka vzorků, jež z nemocnice směřovaly k externím subjektům. Celkem se údajně mělo jednat o vzorky za zhruba za 40 milionů korun. Vojtěch hovořil o desítkách milionů.

Lékařská fakulta se bude bránit proti odvolání přednostů

Ostravská Lékařská fakulta se bude právně bránit proti odvolání tří přednostů Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). "Odvolání je neoprávněné," řekl děkan Arnošt Martínek, který je jedním z odvolaných přednostů. Stál v čele interní kliniky.