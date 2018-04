Vojtěch Filip zůstává předsedou KSČM. Půl roku po volebním debaklu porazil Skálu i Konečnou

AKTUALIZOVÁNO před 7 minutami

Staronového stranického šéfa Vojtěcha Filipa na mimořádném sjezdu KSČM nepřímo podpořil prezident Miloš Zeman.

Nymburk - Těsně před vyhlášením výsledků druhého kola volby předsedy KSČM si dosadní šéf strany Vojtěch Filip dělal legraci, že když to nedopadne, bude mít alespoň dost času na chytání ryb. Nakonec bude muset oblíbeného koníčka odložit, protože se mu podařilo pozici obhájit. Porazil "stalinistu" místopředsedu Josefa Skálu i europoslankyni Kateřinu Konečnou.

Filip ve druhém kole sobotní volby získal 165 hlasů z 308 delegátů. Skálu podpořilo 145 komunistů.

Třiašedesátiletý Filip stojí v čele KSČM od října 2005, na předloňském volebním sjezdu v Praze získal čtyřletý mandát. Po debaklu KSČM ve sněmovních volbách, v nichž KSČM získala jen 7,8 procenta hlasů, ale dal svoji funkci k dispozici.

Mnoho členů vytýkalo propad přízně voličů právě Filipovi, takže nebylo jisté, zda se politikovi podaří přesvědčit kolegy, aby mu znovu důvěřovali. "Těžko mne někdo předělá," uvedl Filip na dotaz, zda kvůli kritice, kterou na sjezdu slyšel, změní fungování strany.

Dodal, že nikdy neprosazuje vlastní názory, ale zásadně jen usnesení kolektivních orgánů strany.

"Máme mandát k jednání s ANO a ČSSD"

Nejvýraznějšími favority volby nového předsedy KSČM byli vedle Filipa místopředseda Josef Skála a europoslankyně Kateřina Konečná. Každý ze tří uchazečů přitom symbolizoval něco jiného.

Filip bezpochyby znamená pokračování dosavadního pragmatismu KSČM a také vyjednávání o podpoře vlády s hnutím ANO premiéra v demisi Andreje Babiše. Naopak Skála vyzýval k větší tvrdosti a razantnosti během debat s ANO. "Jsme připraveni zahájit v příštím týdnu jednání ve trojici s ANO a ČSSD," oznámil po svém zvolení Filip.

"Zatím máme mandát k tomu, abychom o tom jednali. Závěr je dám tím, nakolik budeme spokojení s vyjednáváním, programovou shodou a s osobami, které budou jmenované na funkce ministrů," dodal Filip.

Odpoledne by měli komunisté volit ještě místopředsedy strany. Staronový předseda přitom už po zvolení novinářům vyjmenoval, že by chtěl do vedení europoslankyni Kateřinu Konečnou pro evropské záležitosti, poslance Stanislava Grospiče a Miroslavu Vostrou a Filipa Zachariáše z Vyškovska jako představitele mladší generace.

"Chtěl bych, aby Kateřina Konečná měla na starosti evropskou politiku a držela kontinuitu kandidátky evropských voleb v roce 2019," podpořil kolegyni Filip. Po Grospičovi bude Filip chtít, aby dělal ideologa strany. Tuto funkci má zatím na starosti jeho protivník Skála.

Přestaňme si lhát do kapsy, vyzval Zeman

Na sjezdu Filipa nepřímo podpořil prezident Miloš Zeman. Ten se stal první hlavou státu, která po sametové revoluci 1989 byla ochotná na akci KSČM dorazit. Zeman sice oslovil delegáty sjezdu tradičním "soudružky a soudruzi", ale vzápětí jim řekl, že únor 1948 nebyl vítězný, ale prohraný, protože monopol podle prezidenta vede k degradaci.

Celkově byl projev prezidenta ke komunistům velmi kritický. Připomněl jim justiční vraždy a procesy 50. let minulého století a vyzval je k pokání. "To nebyly deformace. Přestaňme si lhát do kapsy, to nebyly ani chyby. To byly zločiny. A jako zločiny je musíme umět pojmenovat, chceme-li mluvit pravdu," řekl Zeman.

Komunisté proti slovům prezidenta nijak veřejně neprotestovali. Některým vadilo, že je pronesl "bez historického kontextu".

"Pro mne je přednostní, že pan prezident přijel a na sjezdu KSČM projev řekl. Byl to malý krok pro pana prezidenta a velký skok pro KSČM," komentoval Zemanova slova předseda klubu poslanců KSČM Pavel Kováčik s tím, že tak důležitá návštěva pomáhá legitimizaci komunistů v očích občanů.