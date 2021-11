Vojtěch chce nouzový stav. Vláda jedná o zrušení vánočních trhů i zavírání restaurací

Tým ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha bude ve čtvrtek na jednání vlády požadovat vyhlášení omezení, která by podle něj zbrzdila šíření covidu. K jejich zavedení chce vyhlásit nouzový stav, a to s okamžitou platností. Vláda má projednávat i konkrétní omezení, například zrušení vánočních trhů, uzavření restaurací a dalších podniků ve večerních hodinách nebo omezení akcí nad tisíc lidí.

S informacemi o plánech ministerstva přišel server Seznam Zprávy. Podle jeho zdrojů má nouzový stav, kterým by bylo možné omezení uvést v praxi, začít platit ještě dnes.

Vládě by to poté umožnilo zrušit vánoční trhy nebo zakázat provoz podniků, jako jsou diskotéky nebo noční kluby. Hospody a restaurace by podle plánů mohly být otevřeny pouze do 22 hodin. Omezit se ministerstvo chystá kapacitu velkých hromadných akcí nad 1000 lidí.

Další omezení by se týkala především setkávání a omezovala by kontakty. To ostatně už ve středu odpoledne avizoval premiér v demisi Andrej Babiš. Řekl, že nepůjde o úplnou uzávěru země, takzvaný lockdown. Ten nyní platí na Slovensku a v Rakousku. Původně měla vláda opatření projednávat v pátek, ve středu večer ale termín jednání přesunula na čtvrtek.

S navrženými opatřeními ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) ráno seznámil zástupce AntiCovid týmu z budoucí vládní koalice. "Cílem je zásadní brzdění epidemie. Musíme předejít zahlcení nemocnic," napsal. Člen AntiCovid týmu a lidovecký poslanec Tom Philipp se ještě před jednáním vymezil proti záměru vlády zavést povinné očkování.

Počty nových případů výrazně stoupají od začátku listopadu. Ve středu testy potvrdily přes 18 tisíc pozitivních případů, úterních téměř 26 tisíc případů byl vůbec nejvyšší denní počet. V nemocnicích je s covidem téměř šest tisíc lidí, z toho 850 v těžkém stavu. Podle odborníků se aktuální rekordní počty nakažených v nemocnicích projeví zhruba za dva týdny.

VIDEO: Život v pandemii - matematik René Levínský o tom, zda v Česku dojde ke kolapsu nemocnic