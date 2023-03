Vojenští policisté čekají na výjimečný rozkaz, budou vyšetřovat válečné zločiny Ruska

Vláda Petra Fialy (ODS) je připravená projednat vyslání příslušníků Vojenské policie na Ukrajinu k vyšetřování ruských válečných zločinů. Spadali by pod Mezinárodní trestní soud v Haagu, jenž rozkrývání deliktů ruských vojáků vede. Vyplývá to z materiálu ministerstva obrany, jejž má Aktuálně.cz k dispozici. Několik příslušníků by také mohla poskytnout Policie České republiky.

"Na základě shromážděných důkazů komise dospěla k závěru, že na Ukrajině byly spáchány válečné zločiny," uvedl už loni v září šéf vyšetřovací komise Organizace spojených národů k Ukrajině Erik Möse. Masové hroby civilistů nesoucích znaky mučení nalezly ukrajinské síly po stažení části ruských vojsk v Buči, Irpini či Izjumu.

Spojené národy zatím potvrdily sedm tisíc mrtvých z řad civilistů, podle odhadů ukrajinských bezpečnostních složek však v důsledku ruské invaze zahynulo až 40 tisíc lidí. Nejvíc jich přišlo o život během bombardování ukrajinských měst. Symbolem se v tomto ohledu stal ruským dělostřelectvem prakticky zničený Mariupol.

Vyšetřování ruských válečných zločinů po trestní linii vede Mezinárodní trestní tribunál v Haagu. Delikty rozkrývá pro případ, že po konci války bude možné osoby odpovědné za zločinné chování ruských vojáků postavit před soud. Ke snaze tribunálu jsou připravené se připojit také české policejní složky.

Vyšetřovat bude až 15 příslušníků

"Navrhuje se působení sil a prostředků ministerstva obrany v rámci podpory Mezinárodního trestního soudu v počtu do patnácti osob," stojí v čerstvém materiálu ministerstva obrany, jejž má Aktuálně.cz k dispozici. Dotyční by sloužili v jednom z vyšetřovacích týmů vedeném Královskou vojenskou policií Nizozemska.

O přesném zařazení nejvíce patnácti vojenských policistů rozhodne přímo haagský tribunál. Buď je vyšle sbírat poznatky do terénu na Ukrajinu, nebo jim uloží provést dílčí podpůrné úkony u soudu na nizozemské půdě. Příslušníci Vojenské policie by zmíněné úkoly měli plnit až do konce příštího roku.

"Tým nebude působit ve prospěch Mezinárodního trestního soudu v zahraničí nepřetržitě, má se jednat o několik nasazení v roce. Každé bude po dobu zhruba čtyř až šesti týdnů," uvádí dále materiál. Kolik vyšetřovacích cyklů sestava absolvuje, se bude odvíjet od požadavku haagského tribunálu a možností vojenské policie.

Bylo by to poprvé, co by se příslušníci Vojenské policie podíleli na odhalování válečných zločinů. O jejich vyslání rozhodne Poslanecká sněmovna, ještě předtím ho projedná vláda. "Ministerstvo obrany materiál zařadí na jednání vlády pravděpodobně v následujících čtrnácti dnech," řekla Aktuálně.cz mluvčí Vojenské policie Kateřina Mlýnková.

Vojenská policie už hlídá ambasádu v Kyjevě

Vojenská policie čítá zhruba 1200 příslušníků. Coby útvar spadá pod ministerstvo obrany, vůči vojákům uplatňuje pravomoc trestního orgánu. Její další úkoly jsou ochrana ozbrojených sil, vojenských objektů a dalšího majetku resortu obrany. Jak Aktuálně.cz dříve upozornilo, na Ukrajině několik vojenských policistů působí coby ostraha české ambasády v Kyjevě.

Náklady na zapojení příslušníků Vojenské policie do vyšetřování ruských válečných zločinů na Ukrajině mají pro letošní rok dosáhnout 12,4 milionu korun. Na zaplacení jejich angažmá při Mezinárodním trestním soudu v Haagu v roce 2024 se počítá s výdaji ve výši 17,2 milionu. V obou případech hradí náklady ministerstvo obrany.

Formální zahájení vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině oznámil žalobce haagského tribunálu Karim A. A. Khan už loni 2. března, tedy jen několik dnů po začátku války. Následně vyzval státy uznávající pravomoc soudu, aby jeho nasazení poskytly materiální i lidskou podporu. Ke zřízení tribunálu se hlásí 123 zemí světa, na Khanovu prosbu už zareagovaly desítky z nich.

Rozkrývání deliktů ruských vojáků na ukrajinské půdě už má českou stopu více než půl roku. Od loňského června je součástí Khanova týmu žalobkyně Anna Richterová z Nejvyššího státního zastupitelství. Agenda válečných zločinů je jí profesně blízká, v Haagu už byla žalobkyní kvůli deliktům páchaným během válek v bývalé Jugoslávii.

Své lidi má poskytnout i republiková policie

S haagským tribunálem o poskytnutí pomoci při rozkrývání zločinů ruských vojáků během invaze zahájené loni 24. února podle zjištění Aktuálně.cz jedná také tuzemské ministerstvo vnitra. Uvažuje o poskytnutí čtyř příslušníků Policie České republiky. Sloužili by opět v týmu pod vedením Nizozemska.

"První dva experti by se měli zúčastnit šestitýdenní mise na Ukrajině již na konci dubna. Tým bude poskytovat podporu příslušným ukrajinským úřadům s dokumentováním válečných zločinů," sdělila Aktuálně.cz Hana Malá, mluvčí ministerstva vnitra, pod které policie spadá.

Způsob financování zapojení příslušníků standardní republikové policie vnitro stále vyjednává s haagským tribunálem. Jejich vyslání nepodléhá schválení Fialovy vlády ani Parlamentu České republiky. Takové rozhodnutí je čistě v pravomoci policejního prezidenta Martina Vondráška.

Video: Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová o vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině (27. 2. 2023)