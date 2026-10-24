Vojenská základna v Letňanech. Prim hrály těžké stroje, podívejte se na některé z nich

Na pražském výstavišti v Letňanech, které stále ze všeho nejvíc připomíná dočasné sklady na pláni, proběhl další ročník veletrhu Future Forces Forum. Kromě důležitých schůzek zbrojařů se zástupci ministerstev obrany a ozbrojených sil se pozornost soustředila i na vystavenou techniku. Prim hrály těžké pozemní stroje, podívejte se na některé z nich.
„Důležité je, jak rychle dokážeme přetavit získané zkušenosti do nových schopností. Důležité je, jak rychle dokážeme propojit ozbrojené síly, průmysl a výzkumnou komunitu, abychom mohli inovovat, vyrábět a zavádět do výzbroje nové systémy,“ prohlásil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), když ve středu 21. října veletrh Future Forces Forum zahajoval.
Jde o jednu z největších akcí, která v prostoru letňanského výstaviště patřícího miliardáři Pavlu Sehnalovi probíhá. Kromě hlavních českých zbrojních skupin STV Group či Omnipol se ve velkém prezentovaly třeba i zbrojní firmy z Velké Británie nebo Indie.
Ukrajinské společnosti prezentovaly především technologie na obranu, rušení či likvidaci dronů. Právě s tím mají kvůli ruské agresi největší zkušenosti a na globální úrovni patří v tomto segmentu k absolutní špičce.
Rozsáhlá byla i výstavka české armády. Ta předvedla jak nejmodernější, tak i svou stárnoucí techniku.
Obdivuje Putina a další diktátory. Trumpova neteř otevřeně o tajnostech strýcova života
Americký prezident Donald Trump podle své neteře Mary dlouhodobě stojí na straně ruského prezidenta Vladimira Putina a nemá zájem na úspěchu Ukrajiny. „Je na Putinově straně už od osmdesátých let, myslím,“ uvedla v rozhovoru pro britský podcast The Rest Is Politics: Leading. Amerického prezidenta podle ní přitahuje moc diktátorů a se spojenci jedná především prostřednictvím nátlaku a ponižování.
Nová česká senzace: Naderi exceloval. Trefil se i Souček, průšvihu nezabránil
Český fotbalový reprezentant Ryan Naderi přispěl gólem k výhře Rangers 4:0 nad St. Johnstone v 10. kole skotské ligy. Třiadvacetiletý útočník se v lize trefil popáté v sezoně a v tabulce střelců je na děleném druhém místě.
ŽIVĚ Slavia - Mladá Boleslav 0:1. Favorit dostal další komický gól, nafilmovanou penaltu VAR odvolal
Sledujte online přenos z utkání 12. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Mladou Boleslaví.
Zelení baroni. Komunisté je vyhodili ze škol a poslali na nejtvrdší práce do pohraničí
Během kolektivizace je z politických důvodů vyloučili ze zemědělských škol a poslali pracovat na státní statky v okrajových a pohraničních oblastech. Tato generace, která se stala obětí komunistického režimu, se později ironicky označovala za „zelené barony“.