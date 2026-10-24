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Domácí

Vojenská základna v Letňanech. Prim hrály těžké stroje, podívejte se na některé z nich

Jedním z hlavních exponátů letošního veletrhu Future Forces Forum bylo první obrněné vozidlo CV90 pro českou armádu. Sami vojáci si ale ještě na zavedení techniky musí počkat do roku 2027.
Zatímco letos na jaře na bratislavském veletrhu IDEB se armáda ke svému novému výsadkovému vozidlu Flyer neměla a k exponátu mlčela, v Letňanech už se s ním pyšnila v plné kráse.
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Jedním z hlavních exponátů letošního veletrhu Future Forces Forum bylo první obrněné vozidlo CV90 pro českou armádu. Sami vojáci si ale ještě na zavedení techniky musí počkat do roku 2027. |
Foto: Aktuálně.cz – Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Jan Bezucha
Ondřej Stratilík
Jan Bezucha
Ondřej Stratilík,Jan Bezucha
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Na pražském výstavišti v Letňanech, které stále ze všeho nejvíc připomíná dočasné sklady na pláni, proběhl další ročník veletrhu Future Forces Forum. Kromě důležitých schůzek zbrojařů se zástupci ministerstev obrany a ozbrojených sil se pozornost soustředila i na vystavenou techniku. Prim hrály těžké pozemní stroje, podívejte se na některé z nich.

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„Důležité je, jak rychle dokážeme přetavit získané zkušenosti do nových schopností. Důležité je, jak rychle dokážeme propojit ozbrojené síly, průmysl a výzkumnou komunitu, abychom mohli inovovat, vyrábět a zavádět do výzbroje nové systémy,“ prohlásil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), když ve středu 21. října veletrh Future Forces Forum zahajoval.

Jde o jednu z největších akcí, která v prostoru letňanského výstaviště patřícího miliardáři Pavlu Sehnalovi probíhá. Kromě hlavních českých zbrojních skupin STV Group či Omnipol se ve velkém prezentovaly třeba i zbrojní firmy z Velké Británie nebo Indie.

Ukrajinské společnosti prezentovaly především technologie na obranu, rušení či likvidaci dronů. Právě s tím mají kvůli ruské agresi největší zkušenosti a na globální úrovni patří v tomto segmentu k absolutní špičce.

Rozsáhlá byla i výstavka české armády. Ta předvedla jak nejmodernější, tak i svou stárnoucí techniku.

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