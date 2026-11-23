Odvolaný velitel kybernetických a informačních sil Radek Haratek nesouhlasil s přemístěním na jinou funkci, přestože dříve sám požádal o předčasné ukončení služebního poměru. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) to uvedl ve vyjádření pro ČTK, kde hájil své rozhodnutí odvolat Haratka z funkce.
Ministr se také znovu kriticky vyjádřil k armádním cvičením, při nichž měli vojáci mimo jiné sledovat politiky v informačním prostředí.
Zůna odvolal Haratka z velení kybernetických a informačních sil začátkem listopadu. Od prosince má generál působit jako poradce náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče.
Ministr v říjnu uložil Hlaváčovi, aby navrhl Haratkovo přeložení na jiné služební místo. Haratek předtím požádal o předčasné ukončení služebního poměru, ministerstvo obrany však jeho žádosti nevyhovělo s odůvodněním, že nebyla dostatečně podložená.
„Vše dokresluje aktuální nelogika počínání generála Haratka. Nejdříve žádá nestandardně o zkrácení služebního závazku. Když chtěl předčasně svléknout uniformu, logicky tak chtěl ukončit působení ve velení své jednotky. To mu nevadilo. Nyní mu ale vadí, že by měl být přemístěn a služebně zařazen na jinou funkci. Voják ale slouží tam, kde ho armáda potřebuje,“ uvedl Zůna.
Haratek již dříve serveru Seznam Zprávy řekl, že proti rozhodnutí podal rozklad, neboť nesouhlasil s postupem ministra.
S Haratkovým působením jsou spojeny spory kolem armádních cvičení Karel a Volby 2025. Poslanec Pavel Růžička (ANO) v minulosti tvrdil, že armáda při těchto aktivitách neoprávněně shromažďovala informace o politicích.
Případy se zabývaly armádní inspekce a Vojenská policie. Zůna dříve uvedl, že nebylo zjištěno spáchání trestného činu, armáda však dále prověřovala možné porušení vnitřních předpisů. Haratek i bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka obvinění ze zneužití armádních kybernetických sil tehdy odmítli.
Zůna označil případ armádních cvičení za jeden z vážných problémů, které zůstaly nevyřešené z doby působení Řehky. Tehdejší šéf armády vinu v reakci pro ČTK odmítl s tím, že by ministr měl jasně říct, o jaké problémy jde.
Podle Řehky, který byl letos zvolen senátorem za STAN, někdejší vedení armády problémy nepřehlíželo. Způsob Haratkova odvolání a jeho veřejná prezentace podle něj vyvolávají pochybnosti, zda za rozhodnutím nestály politické motivy. Ty podle něj posiluje i skutečnost, že Haratkovi veřejně vyjádřilo důvěru současné velení armády.
Zůna považuje za naprosto nepřijatelné, aby armádní cvičení vycházela ze skutečné politické situace a konkrétních aktérů v České republice. Podobná cvičení se podle něj mají provádět výhradně na hypotetických scénářích, nikoliv bez politické kontroly na základě reálných poměrů v zemi.
Pravomoc ministra přijímat personální rozhodnutí Řehka respektuje. „S touto pravomocí je ale spojena také odpovědnost za jejich důsledky. Armáda potřebuje stabilitu a důvěru, ne politické hry,“ řekl Řehka.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Vybržďování nebo vytlačování z pruhu. Agresivní jízda by měla být nově trestným činem
Agresivní jízda, nedovolené závody v provozu i ujíždění před policistou mají být při ohrožení života či zdraví trestným činem. Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO), který schválenou novelu trestního zákoníku předložil.
Exkluzivně z Japonska: „Přeji si zničení Slovenska!“ Co se skrývá za hněvem kvůli tanečku na TikToku
Pátek odpoledne, 20. listopadu. Takřka idylický den v Tokiu, s modrou oblohou, ostrým sluncem a nádherně zabarveným podzimním listím, které objímá celý areál šintoistické svatyně Nezu. Za celou dobu, co jezdím do Japonska, jsem tu potřetí. Právě zde taneček skupiny Slováků rozpoutal nebývalou vlnu hněvu. A aby toho nebylo málo, japonští diskutéři už objevili i slovo „čobol“.
Kanadský premiér Carney opepřil slavnostní večeři s novináři, pozval imitátora Trumpa
Kanadský premiér Mark Carney o víkendu přizval komiky, kteří napodobují amerického prezidenta Donalda Trumpa i jeho samotného, na slavnostní večeři s novináři. Imitátoři se ke kanadskému předsedovi vlády připojili na pódiu, aby mu pomohli utahovat si z šéfa Bílého domu i kanadských politiků.