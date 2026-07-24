Přeskočit na obsah
Benative
24. 7. Kristýna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života, uvedla armáda

ČTK

Vojáci zranění při čtvrteční nehodě vrtulníku na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku jsou při vědomí, stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života, informovala armáda na síti X. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu.

vrtulník Bell UH-1Y Venom, pád, trosky, hasiči, záchranáři
Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva u nehody vrtulníku Venom, který se zřítil s pěti vojáky na palubě, 23. července 2026, Náměšť nad Oslavou, Třebíčsko. Jeden člověk pád nepřežil.Foto: CTK – Svoboda Jaroslav
Reklama

Armádní vrtulník Venom se zřítil ve čtvrtek po poledni při návratu z rutinního výcvikového letu, jedna vojákyně zemřela a čtyři vojáci byli zraněni. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper.

Tři vojáky se středně těžkými zraněními záchranáři po nehodě přepravili do nemocnic v Brně a jednoho s lehkým zraněním do jihlavské nemocnice. Zraněný v jihlavské nemocnici je mimo ohrožení života, ale pořád je na jednotce intenzivní péče na traumatologii, sdělila v pátek ČTK mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Související

V nemocnici po nehodě skončili také lidé, kteří se při hašení vrtulníku nadýchali kouře. Podle dřívějších informací záchranáři přepravili do třebíčské nemocnice tři takové pacienty.

Její mluvčí Jitka Mácová v pátek ČTK řekla, že nemocnice v Třebíči ve čtvrtek nakonec přijala sedm lidí, kteří se při nehodě nadýchali kouře. Hospitalizovaní byli preventivně, všichni jsou v pořádku, řekla Mácová. Dva podle ní odešli domů ještě ve čtvrtek večer, zbývající by měli být propuštěni v pátek.

Reklama
Reklama
Související

Armáda provozuje na náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pochází, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (za ANO).

Mohlo by vás také zajímat: Změna obchodních pravidel, pár dní poté hořící megasklady. Ruští influenceři zuří po ukrajinském útoku

Změna obchodních pravidel, pár dní poté hořící megasklady. Ruští influenceři zuří po ukrajinském útoku | Video: Reuters, @jayinkyiv, Популярная политика
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
A satellite view shows smoke rising from a Wildberries facility, in Nevinnomyssk
A satellite view shows smoke rising from a Wildberries facility, in Nevinnomyssk
A satellite view shows smoke rising from a Wildberries facility, in Nevinnomyssk

ŽIVĚ Ukrajina zasáhla další tři logistická centra ruského prodejce Wildberries

Ukrajinské drony v pátek v noci zasáhly tři další logistická centra ruského internetového prodejce Wildberries. Na Ruskem okupovaném ukrajinském poloostrově Krym zahynuli v důsledku ukrajinských útoků dva lidé. Zásah ukrajinskými drony utrpěly sklady v Petrohradě, přilehlé Leningradské oblasti a také v Simferopolu na Krymu, uvedla šéfka společnosti Wildberries Kimová s tím, že nikdo nebyl zraněn.

Fotografie zachycuje jeden z posledních letů venomu s trupovým číslem 0491 během mise u běloruských hranic v červnu 2026. Po nehodě ze čtvrtka 23. července už opravit nepůjde.
Fotografie zachycuje jeden z posledních letů venomu s trupovým číslem 0491 během mise u běloruských hranic v červnu 2026. Po nehodě ze čtvrtka 23. července už opravit nepůjde.
Fotografie zachycuje jeden z posledních letů venomu s trupovým číslem 0491 během mise u běloruských hranic v červnu 2026. Po nehodě ze čtvrtka 23. července už opravit nepůjde.

Lidská tragédie a škoda 1,5 miliardy. Armáda zjišťuje, proč se vrtulník roztočil

Kromě špičkově vycvičené mladé vojačky přišla armáda ve čtvrtek také o jeden z osmi svých nejmodernějších víceúčelových vrtulníků. Přitom je to jen pár týdnů, co se stroj vrátil ze zahraniční mise u běloruských hranic. Vyšetřovatelé teď zjišťují, co přesně předcházelo zřícení helikoptéry UH-1Y z výšky padesáti metrů. Pravděpodobně šlo o nebezpečnou situaci nazývanou LTE.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama