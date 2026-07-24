Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života, uvedla armáda

Vojáci zranění při čtvrteční nehodě vrtulníku na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku jsou při vědomí, stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života, informovala armáda na síti X. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu.
Armádní vrtulník Venom se zřítil ve čtvrtek po poledni při návratu z rutinního výcvikového letu, jedna vojákyně zemřela a čtyři vojáci byli zraněni. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper.
Tři vojáky se středně těžkými zraněními záchranáři po nehodě přepravili do nemocnic v Brně a jednoho s lehkým zraněním do jihlavské nemocnice. Zraněný v jihlavské nemocnici je mimo ohrožení života, ale pořád je na jednotce intenzivní péče na traumatologii, sdělila v pátek ČTK mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
V nemocnici po nehodě skončili také lidé, kteří se při hašení vrtulníku nadýchali kouře. Podle dřívějších informací záchranáři přepravili do třebíčské nemocnice tři takové pacienty.
Její mluvčí Jitka Mácová v pátek ČTK řekla, že nemocnice v Třebíči ve čtvrtek nakonec přijala sedm lidí, kteří se při nehodě nadýchali kouře. Hospitalizovaní byli preventivně, všichni jsou v pořádku, řekla Mácová. Dva podle ní odešli domů ještě ve čtvrtek večer, zbývající by měli být propuštěni v pátek.
Armáda provozuje na náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pochází, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (za ANO).
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